Что на уме у «снежного дракона»? Последний официальный визит делегации Коми в Поднебесную состоялся ровно 10 лет назад

В России многое «ходит по кругу», то есть повторяется. По-черномырдински: «Никогда такого не было, и вот опять!» Это в полной мере подходит и к отношениям России и Китая. То мы «братья навек», то делаем вид, что незнакомы, то опять «мир, дружба, жвачка».

Со встречи президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в Москве 20 марта 2023 года начался новый виток отношений. Теперь мы снова партнеры, причем стратегические. Вдруг выяснилось, что среди крупных развитых стран Китай практически единственный наш единомышленник. А также главный импортер наших богатств. Именно КНР является сегодня крупнейшим потребителем российского газа (в Поднебесную он идет по ветке «Сила Сибири»), а также нефти, леса и другого сырья.

Коми традиционно поставляет в Китай древесину, продукты неорганической химии, бумагу и изделия из них. Из КНР в республику завозятся пластмассы, электроника, оборудование и машиностроительная продукция.

Побратимским отношениям между Сыктывкаром и административным центром провинции Шанси – городом Тайюанем – без малого 30 лет. За эти годы мы 17 раз обменивались делегациями в сфере культуры, искусства, здравоохранения, экономики и торговли. Официальные и творческие делегации из столицы Коми посещали Тайюань в 1998-м, 2004-м,

2006-м, 2008-м и в апреле 2013-го. Последний раз в Поднебесную летал целый самолет наших местных чиновников, предпринимателей и артистов во главе с Вячеславом Гайзером.

Веселый чартер

Глава Коми провел тогда презентацию инвестиционного потенциала республики. Рассказал о перспективах сотрудничества в сфере добычи угля, горючих сланцев, баритов, марганца и других видов полезных ископаемых. Приглашал китайских инвесторов и туристов посетить Национальный парк «Югыд ва». В целом китайским бизнесменам было предложено более 200 проектов с общим объемом инвестиций свыше 30 млрд долларов.

Возвращались довольные: презентация и переговоры прошли удачно. Было подписано несколько рамочных соглашений. В салоне чартерного самолета пассажиры в голос распевали песни из репертуара «Асъя кыа». Говорят, разошлись так, что командиру лайнера пришлось напомнить: «Мы вообще-то в воздухе, на высоте 10 тысяч метров»…

Осенью 2013-го состоялся ответный визит китайской делегации в Сыктывкар. Тогда всерьез обсуждался обмен опытом «в области применения новых технологий и управления в сфере ЖКХ». Свои подписи под меморандумом о взаимопонимании поставили зам. главы Коми Константин Ромаданов и вице-губернатор провинции Шаньси Ду Шаньсюе. «Коми – один из главных партнеров среди всех регионов, с кем у провинции заключены соглашения о сотрудничестве. Мы с удовольствием продолжаем его и уверены, что оно будет таким же плодотворным», – заверил г-н Ду Шаньсюе.

Глава Коми посетил Китай еще раз, причем за две недели до своего ареста. 2-3 сентября 2015 г. Гайзер был в составе команды, сопровождавшей Владимира Путина. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны. И тогда же по итогам деловых переговоров был подписан пакет из 27 документов. В том числе соглашение о том, что финансирование, проектирование и строительство ж/д магистрали «Белкомур» будет вести китайская компания Poly Technologies.

Вячеслав Гайзер летел домой на крыльях в прямом и переносном смыслах. А 18 сентября, как снег на голову, известие: в отношении губернатора Коми заведено уголовное дело. 19 сентября он был задержан и доставлен в Москву. Но это, как говорится, уже совсем другая история…

От золота до кроликов

За 30 лет дружбы чего мы только не предлагали Китаю: упомянутый «Белкомур», совместную разработку торфяных месторождений, лес, золото и даже участие в разведении… кроликов породы Рекс. Китайцы только улыбались и кивали «Се се» (спасибо, значит). Но может ли кто назвать хоть один реализованный проект из тех, о которых договаривались бизнес-партнеры?

Еще одна попытка сотрудничества была предпринята в 2017-м. Китайская энергетическая компания China Power Engineering Consulting Group Co., Ltd планировала выступить инвестором проекта по строительству в Коми крахмального завода производственной мощностью 30 тонн в час. Однако позже китайская сторона нашла более масштабное производство и отказалась от проекта в Коми.

На встрече с китайцами не хватило стульев

4-5 апреля с.г. в Москве состоялся VII Московский экономический форум, главную тему которого организаторы определили как «Новый мир. Новая индустриализация». В работе форума приняли участие более ста спикеров – известные экономисты, ученые, политологи, публицисты и культурные деятели, владельцы и руководители крупнейших производственных предприятий. Среди них – академик РАН, член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, депутаты Госдумы РФ Оксана Дмитриева и Михаил Делягин, главный экономист государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач, президент Союза отечественных товаропроизводителей, экс-вице-премьер правительства при Борисе Ельцине Олег Сосковец и другие.

Корреспондент «Трибуны» также побывал на форуме и отметил, что самое большое количество участников пришло на секцию «Китай. Опыт модернизации для России». Желающих послушать о «китайском экономическом чуде» было гораздо больше, чем планировали организаторы. Несмотря на дополнительные стулья, многим пришлось стоять в проходах или сидеть на ступеньках. Неловкость почувствовали все, когда выяснилось, что для китайских участников дискуссии не предусмотрен переводчик. Впрочем, гости из Поднебесной неплохо говорили по-русски.

ХХI век – азиатский, согласились участники секции. У России и Китая 4209 км общей границы, так что хочешь не хочешь, а нам нужно жить по-соседски. И учиться друг у друга. Кстати, по части учебы Китай явно преуспел. За последние годы китайцы прилежно изучили весь мировой опыт, взяли все лучшее и… пошли своим путем. Десять лет назад 99 млн китайцев жили ниже черты бедности, сегодня там построено «общество средней зажиточности». Новая цель – в два раза увеличить качество жизни и к 2049 году (к 100-летней годовщине основания КНР) превратить страну в «сильное, демократическое, социалистическое государство». Так говорит Си Цзиньпин.

«Россия – не флюгер»

Успех Китая во многом объясняется тем, что экономику страны переориентировали на внутренний рынок. На первый план вышли не рост экспорта и успехи на международных рынках, а благополучие собственных граждан. Мы-то все боялись, что тысячи китайцев якобы мечтают переселиться на российские территории. Но ситуация в последние годы изменилась. И теперь эксперты говорят, что в ближайшие годы «скорее для Китая, чем для России, будет расти опасность все большей иммиграции населения». Бизнес – он ведь как рыба, ищет где лучше. А лучше нынче (в экономическом смысле) в странах Азии. Деньги «текут» в Японию, Южную Корею, Гонконг, Сингапур, Малайзию, Китай… Центробанк России это понимает и уже перевел значительную часть своих резервов в юани.

«Китай – довольно непростой партнер, ведь первым делом эта страна думает о своих интересах», – отметили на МЭФ. В этом, кстати, не раз убеждались и представители Коми. Наши провинциальные чиновники и бизнесмены поначалу долго не могли понять, почему успешные вроде бы переговоры о сотрудничестве не воплощаются в конкретные проекты. А потому что церемониальную восточную вежливость они принимали за деловую решимость. Но все оказалось куда сложнее.

Китайские предприниматели хитры и расчетливы. Кроме того, они жестко контролируются партийными бонзами. Поэтому никакая бизнес-сделка не может быть одобрена, если она не сулит стратегической выгоды для Поднебесной.

Такой подход заслуживает уважения. Не пора ли и нам сделать то же самое – задуматься в первую очередь об интересах своей страны?

Каринэ Геворкян, известный политолог и востоковед, сказала так: «Россия не флюгер. Ей надо перестать вертеться то в сторону Запада, то на Восток. У нее огромный потенциал, и она вполне самодостаточна. «Самостояние человека – залог величия его», – процитировала она Пушкина.

На форуме были эксперты, которые говорили: «Нам нужно поймать китайский ветер в паруса российской экономики». Но были и те, кто вспомнил китайскую пословицу: «Никакой ветер не будет попутным, если вы не знаете, куда плывете».

ПОСТСКРИПТУМ

ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ

«Снежный дракон» – так называются китайские ледоколы. Они нацелены на работу в арктических условиях.

Пять лет назад Госсовет КНР издал первую Белую книгу по политике в Арктике. Там говорится о намерении совместно с другими государствами создавать морские торговые маршруты в рамках инициативы «Полярный шелковый путь». Кроме того, заявлено, что КНР собирается добывать в Арктике нефть, газ, минеральные ресурсы и неископаемые виды топлива. К 2025 году Китай рассчитывает до 20% внешнеторговых перевозок осуществлять через Северный морской путь.

Игорь ВОЛКОВ.