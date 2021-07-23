Что общего между Лос-Анджелесом и поселком Благоево?

Под удорским небом

В 1981 году в Лос-Анджелесе мелодрама режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке» и приобрела мировую известность. Сам же режиссер в это самое время реализовывал свой актерский талант в поселке Благоево в Удорском районе, где проходили съемки фильма «Под одним небом».

Редкий случай

5 июля Владимира Валентиновича Меньшова не стало. СМИ публиковали исторические фотографии знаменитого режиссера и актера. Среди них была и работа ленинградского фотохудожника Самоэля Кацева, сделанная в Благоево на съемках фильма «Под одним небом».

Это тот редкий случай, когда фотография получила большую известность, чем сам советско-болгарский кинопроект, в котором В. Меньшов сыграл роль руководителя крупного совместного лесозаготовительного предприятия Николая Павлова. В фильме также снималась мегапопулярная в то время Наталья Фатеева и не менее популярные у себя на родине болгарские артисты Наум Шопов и Цветана Манева.

Режиссером фильма был Искандер Хамраев. Широкому кругу зрителей он больше известен в качестве режиссера и сценариста первых серий «Улиц разбитых фонарей», вышедших на телеэкраны в конце 90-х.

«Живой» материал

О чем же фильм? О крепкой мужской дружбе, любви, становлении нового, неизвестного еще для советского общества экономического уклада: тысячи людей из двух стран социалистического лагеря в глухой тайге делали одно дело и совместно отвечали за результат.

Кстати, результаты действительно были впечатляющими. За несколько лет в Удорском районе было обуст-

роено три рабочих поселка городского типа. Ударными темпами велось жилищное строительство, прокладывались дороги, возводились школы и детские садики. Себестоимость заготавливаемой болгарскими рабочими древесины была самой низкой в Советском Союзе. И как на таком «живом» материале художественный фильм не снять!

Духоподъемных и идеологически выдержанных творений во времена СССР было предостаточно не только в кинематографе, во всех сферах культуры. В Сыктывкаре на сцене Республиканского музыкального театра в 70-х годах шла оперетта «Розы для Красимиры». В ее основе лежала история любви удорского паренька и болгарской девушки.

Пришли иные времена. Сегодня советские фильмы на производственную тематику мало кому интересны. Да и как объяснить молодому поколению, что такое «социалистическое соревнование», «передовик производства» или «бригада коммунистического труда»?

Бутерброды для лесных друзей

В качестве внештатного консультанта на съемках фильма «Под одним небом» выступил Александр Соколов, в то время возглавлявший в Коми общество советско-болгарской дружбы. Он рассказал трогательную историю, связанную со съемками фильма.

«В один из летних дней машина с артистами ехала на съемки, – вспоминает Александр Анатольевич. – Остановились, увидев лесовоз на обочине: мало ли что могло случиться в лесу. Может, помощь требуется? Водитель лесовоза успокоил: «Ничего не случилось, стою жду медведицу с медвежатами». Артисты несколько опешили. Видя недоумение в их глазах, водитель сказал: «Вставайте сзади моей машины и все увидите».

Через какое-то время из лесу вышла медведица с медвежатами. Но сама она осталась на опушке, а малыши подбежали к водителю, который заранее приготовил для них бутерброды. Есть их сразу они не стали, а вернулись к матери. Потом пошли за добавкой…

Водитель рассказал, что медведица с медвежатами уже давно облюбовала этот участок дороги и выходила на него в строго определенное время. Водители лесовозов об этом знали, поэтому держали при себе разные вкусности для лесных друзей. Медведицу ни в коем разе нельзя было назвать попрошайкой, поскольку у нее была ранена лапа и без помощи людей она бы попросту не смогла прокормить медвежат…»

Звезда пропала

Съемки фильма запомнились еще одним забавным случаем. Во время технической паузы Наталья Фатеева решила на пару дней махнуть в Москву. В Кослане она села на самолет, а в Сыктывкаре на рейс до Москвы не зарегистрировалась. Выходит, звезда пропала?

Лишь через три дня она дала о себе знать. Оказалось, что летчики, летевшие из Кослана, пригласили Наталью Фатееву на свадьбу.Наверное, свадьба удалась на славу, хорошо погуляли…

Сам фильм и истории, с ним связанные, заставляют задуматься о дне сегодняшнем. После отъезда болгарских лесозаготовителей была развалена вся мощная производственная база в Удорском районе. Сам факт, что когда-то из Кослана осуществлялись регулярные авиарейсы, сегодня и вовсе выглядит фантастикой.

Сегодня на территории Удорского района, сопоставимой по площади с Бельгией или Голландией, нет ни одного градообразующего предприятия. Художественные фильмы здесь по-прежнему можно снимать, но только подходящая фактура найдется разве что для съемок каких-нибудь страшилок. Впрочем, почему бы и нет? Поселок-призрак Верхнемезенск, так и не ставший «городом Солнца» (был и такой проект у главного телеканала страны в конце 90-х), как раз годится для «фильма ужасов»…

Сергей МОРОХИН.