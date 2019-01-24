Что происходит на «секретном полигоне»?

В Коми завершается третий месяц перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Со всех уголков республики идут тревожные сигналы: нет не только раздельного сбора мусора, но и контейнеров. Во многих местах ТКО вывозят нерегулярно, а в отдаленных поселениях не вывозят вовсе. К расследованию критической ситуации подключились активисты ОНФ, прокуратура — короче, провал мусорной реформы в Коми приобретает масштабные размеры.

Все эти вопросы мы не раз освещали в «Трибуне», начиная с осени минувшего года. Однако до настоящего времени не получили от главных действующих лиц мусорной эпопеи в Коми — МинЖКХ, Минприроды, «Ухтажилфонда» — ни одного ответа. При этом из всех утюгов ответственные чиновники, как мантру, произносят одну фразу: «Ухтажилфонду» надо платить — и все!» То есть государственные служащие действуют в интересах определенного юридического лица. Как это называется, хорошо известно…

А в результате жители республики массово отказываются от платежей за «услугу», которая по факту не оказывается. По неофициальным данным, собираемость «мусорного налога» составляет всего около 15 процентов.

Сегодня мы хотим поднять еще одну важную тему: как осуществляется коммерческий учет ТКО. Именно учет является базовой величиной, определяющей экономику рождающегося в России нового рынка — рынка мусора. Сумеем ли мы создать практически новую отрасль без мусорной мафии — зависит от каждого жителя республики. Не зря и на самых «верхах», да и глава региона Сергей Гапликов, настаивают на помощи общественников.

ДСП — «действующий секретный полигон»

Принятую в документообороте аббревиатуру ДСП (для служебного пользования) мы неслучайно вынесли в подзаголовок сюжета о работе одного из полигонов захоронения ТКО, что находится в 13 километрах от Ухты. Согласно территориальной схеме, с 1 ноября прошлого года этот полигон принимает ТКО не только из Ухты и прилегающих поселков, но и отходы из Троицко-Печорского, Сосногорского, Ижемского, Усть-Цилемского районов.

В свое время собственник — администрация МО ГО «Ухта» — передала бывшую свалку в оперативное управление муниципальному казенному предприятию «Ухтаспецавтодор». 23 декабря 2015 года ему выдана лицензия на осуществление захоронения на этой площадке ТКО четвертого класса, то есть малоопасных и неопасных отходов. «Казенка» внесена в Государственный реестр объектов размещения отходов, деятельность которого регулируется правительством РК.

Итак, нас заинтересовал порядок коммерческого учета поступающих отходов, и мы выехали на полигон. Здесь нас встретили сотрудники, которые вежливо, но решительно запретили въезд на территорию и фотосъемку. И сказали: «По всем вопросам обращайтесь непосредственно в «Ухтаспецавтодор». Но и там наша настоятельная просьба получить разрешение на посещение полигона или хотя бы встретиться с директором Сергеем Буториным не увенчалась успехом. А жаль! Было бы интересно узнать: что же при отсутствии раздельного сбора ТКО захоранивается на полигоне? Ведь 109 наименований отходов мусора, в которых содержатся полезные компоненты, отныне запрещены к захоронению. Может, поэтому нас на полигон и не пустили? И что они там хоронят, выходит, секрет? Ну а секреты в России, как правило, связаны с нарушениями законов и правил.

Дважды два – пять?

Правда, удалось хотя бы отчасти прояснить вопросы по организации работы полигона с юристом МКП «Ухтаспецавтодор», депутатом совета МОГО «Ухта» Дмитрием Куприяновым. Дмитрий Николаевич рассказал, что приемка и учет поступающих ТКО ведутся с помощью талонов, которые предъявляют водители мусоровозов при въезде на полигон. При этом учет ведется в кубометрах, так как взвешивание отходов отсутствует. Утвержденной производственной программой на 2019-2021 годы оборудование полигона весами не предусмотрено.

Между тем учет по «кубам» не дает реального представления об объемах ТКО. Одно дело, если мусорный контейнер заполнен пустой пластиковой, стеклянной, картонной тарой, и совершенно иная картина — если он забит, к примеру, пищевыми отходами. В странах, где всерьез занимаются мусором, учет ведется исключительно в тоннах.

К чему же приводит наше местное «ноу-хау»? Яркой иллюстрацией этого является как раз организация коммерческого учета ТКО на Ухтинском полигоне. Знаете, какая практикуется здесь «формула учета» ТКО? Нам привели такой пример: мусоровоз, объем кузова которого составляет 10 «кубов», доставляет на полигон очередную партию мусора. Сколько — определяется следующим образом: сначала делят поступивший объем на 2, затем полученное частное умножают на 5.

Мы попытались произвести все указанные действия, и у нас получился просто несусветный результат: десятикубовый мусоровоз «доставил», а полигон принял… 25 «кубов» мусора!

Показатель двойного назначения

Нам такая «формула» коммерческого учета представляется непонятной. Как непонятна и еще одна «формула», автором которой является МинЖКХ Коми. В Производственной программе, утвержденной «Ухтаспецавтодору» приказом этого министерства на 2019 год, указан базовый показатель — как бы это сформулировать… двойного назначения. Или двойного измерения? Заданный объем захоронения ТКО на Ухтинском полигоне определен как 620 550 «кубов», или 124 110 тонн. Как при отсутствии весового контроля можно перевести «кубы» разномастного и разнокалиберного мусора в тонны?

Мы еще раз проштудировали многочисленные нормативные акты по мусорным делам. Согласно п. 10 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением правительства РФ от 3 июня 2016 года № 505, владелец объекта, в данном случае «Ухтаспецавтодор», был обязан до 16 июня 2017 года оборудовать полигон средствами измерения (весами) массы ТКО. Ведь предыдущий пункт 9 Правил прямо предписывает: определять массу ТКО именно путем взвешивания. Однако мусорные реформаторы в Коми почему-то пошли своим путем. И к сожалению — путем сомнительным. Потому что любые нарушения нормативных документов могут завести в тупик, а то и на скамью подсудимых.

Ну а мы со своей стороны считаем, что реформа, по сути регламентирующая совершенно иные правила обращения с отходами, в республике фактически так и не началась. Она не была подготовлена, в том числе и организационно. Самое безобидное объяснение — это спешка (напомним, что в Коми реформу почему-то решили начать на два месяца раньше других регионов). Но не исключено, что у компетентных органов вскоре появятся и другие объяснения.

Владимир ИВАНОВ,

Тамара ПРОСУЖИХ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

члены Координационного совета управдомов Ухты.