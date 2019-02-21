Что раньше лопнет – трубы или терпение населения?

Рост тарифов на услуги ЖКХ является прямым следствием изношенности оборудования котельных и тепловых сетей. В то же время потребителям, особенно сельским жителям, все сложнее вносить плату за тепло и воду.

Корткеросская аномалия

В феврале жители Корткероса получили очередные квитки по оплате жилищно-коммунальных услуг за январь от местного филиала «Коми тепловой компании». В некоторых из них стоимость коммунальной услуги «отопление» варьировалась от 18 до 20 тысяч рублей(!), в том числе от 14,5 до 16 тысяч рублей составляла некая корректировка. Предъявление корректировки, которая более чем в три раза превосходит среднемесячный платеж по квартире в течение 2018 года, вызывает закономерные вопросы.

В случае с аномальными платежами в Корткеросе депутат Госсовета Коми Олег Михайлов обратился с соответствующим запросом к руководителю Службы РК строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Роману Шашеву. Ведь это далеко не первый случай, когда есть вопросы по оплате услуг КТК.

Понять, что происходит внутри предприятия, которое снабжает теплом, горячей и холодной водой сельские районы республики, попытались и специалисты Контрольно-счетной палаты Коми. Познакомившись с их выводами, остается только удивляться тому, что «Коми тепловая компания» до сих пор не развалилась.

Убыточная «контора»

Специалисты КСП проверили хозяйственную деятельность «тепловиков» с 2015-го по сентябрь 2018 года. За это время КТК было выделено из республиканского бюджета более 3 миллиардов 850 миллионов рублей в качестве компенсации выпадающих доходов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Однако, как следует из документов КСП, «реальный учет поступивших средств субсидий и направлений их расходования нормативными правовыми актами не предусмотрен и на предприятии не ведется, в связи с чем отсутствует возможность проверить и подтвердить достоверность информации о расходах…»

Несмотря на ежегодный рост выручки от реализации услуг, чистый убыток предприятия из года в год увеличивался. По состоянию на декабрь 2017 года заемные средства КТК превысили собственные в 7,4 раза! При сохранении этой тенденции существует большая вероятность банкротства предприятия.

Отапливаем улицы

Если все оставить как есть, то для выполнения необходимых инвестиционных программ в сфере теплоснабжения потребуется более 38 лет, а в сфере водоснабжения и водоотведения – более 158 лет!

Изношенность оборудования по некоторым позициям переваливает за 80 процентов (речь идет о производственном и хозяйственном инвентаре, транспортных средствах). Поэтому не стоит удивляться тому, что потери тепла за проверяемый период достигали 30 и более процентов.Выходит, что отапливаем улицы!

Между тем, по данным органов статистики, у ресурсоснабжающих предприятий России в среднем за 2017 год удельный вес потерь тепловой энергии составлял 17 процентов.Справочно отметим, что в странах Скандинавии, где погодные условия сопоставимы с нашими, величина потерь тепла не превышает 10 процентов.

Особенно неблагополучно обстоят дела в Корткеросском, Койгородском и Троицко-Печорском филиалах КТК, где потери тепловой энергии зашкаливают за 30 процентов. В то же время в Усть-Цилемском районе этот показатель удалось снизить с 32,8 до 15,8 процента.

Огромные потери при транспортировке ресурсов обусловлены высокой напряженностью сетей в сельской местности, а также моральным и физическим износом большей части основного и вспомогательного оборудования котельных и тепловых сетей КТК.

Потери воды, отпущенной филиалами КТК, за исключением Ижемского района, стабильно превышают 40 процентов! 90 процентов источников водоснабжения не соответствуют нормам и требуют финансовых вложений.

Тарифные «дрожжи»

Убогое состояние основных производственных фондов напрямую влияет на стоимость предоставляемых населению услуг, которое фактически своими кошельками исправно компенсирует вышеуказанные потери. За 2016 год себестоимость реализации работ и услуг КТК возросла на 15,4 процента. В 2017 году – еще на 15 процентов! А потом еще удивляемся, почему у нас тарифы растут как на дрожжах.

На попытки внести какую-то ясность в систему образования тарифов в КТК реагировали достаточно болезненно. Стоило депутату Госсовета Коми Сергею Артееву в 2017 году напомнить руководству КТК о многомиллионных субсидиях из госказны и усомниться в экономической обоснованности формирования тарифов для населения, тут же генеральный директор КТК Игорь Глухов через средства массовой информации заговорил о непрофессионализме народного избранника и его «игре на публику».

Хотя веские основания для критики со стороны депутата, видимо, были. И, кстати, после публичной перепалки Игорь Глухов покинул свой пост.

А начальство — «в шоколаде»

Судя по результатам проверки ревизоров, начальство КТК может экономить на всем, но только не на своих зарплатах, которые, как выяснилось, никак не коррелировались с производственными показателями.

Средняя заработная плата генерального директора превышала фактическую среднюю заработную плату сотрудников головного офиса (без учета административно-управленческого аппарата) в 15,3-36,9 раза, заработная плата финансового директора — в 9,3-14,5 раза! Плюс еще были несуразно огромные премии (до 575 тысяч рублей единовременно). В то же время зарплата рядовых сотрудников предприятия варьировалась от 20 до 28 тысяч рублей.

Единственным акционером КТК является «Корпорация по развитию Республики Коми», учрежденная Министерством РК имущественных и земельных отношений. Поэтому все перекосы в выплате зарплат и вознаграждений, неэффективное управление являются следствием отсутствия должного контроля за предприятием со стороны учредителя.

Несмотря на «мутное» формирование тарифов, потребители исправно платят за услуги ЖКХ (собираемость платежей составляет более 90 процентов). Однако теперь, когда доходы населения сильно упали (и одновременно возросли другие коммунальные поборы — за капремонт, вывоз мусора и т.д.), с платежами могут возникнуть проблемы. И это усугубит состояние коммунальной отрасли, особенно в сельских районах Коми.

Сергей ПАВЛОВ.