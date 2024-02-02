Что случилось с «Атлантидой»? Самый крупный жилой комплекс в Республике Коми вдруг начал подавать сигналы бедствия

Информация о коммунальных проблемах в самом молодом и самом крупном жилом комплексе Сыктывкара и всей республики под необычным для северных широт названием «Атлантида» ожидаемо попадает в центр общественного внимания. Речь идет о единичных случаях или все гораздо хуже?

История «Атлантиды» ведет отсчет с лета 2017 года. За прошедшее время появился целый «город в городе»: 11 высоток (12-14 этажей), в каждой – от 275 до 360 квартир. Худо-бедно была выстроена инфраструктура, есть рекреационные зоны. Коммерсанты вроде как сделали все, что обещали, правда, за исключением фонтана и общеобразовательной школы, ну как-то не сложилось.

1 июля 2023 года были выданы ключи жильцам в последнем доме.

На чем экономят?

Здесь сделаем небольшое отступление. К новостройкам в современной России всегда было отношение настороженное. Все видят, что многоэтажки, как правило, в ускоренном режиме возводятся на еще советских коммуникациях, которые обновлять никто не спешит.

К строительным работам часто привлекается дешевая рабочая сила, в основном завозимая из стран ближнего зарубежья. Ни северных, ни районных надбавок гастарбайтерам платить не надо, их можно вообще «кинуть».

А еще можно сэкономить на строительных материалах. Поэтому предпочтение коммерсанты отдают высоткам, в которых много-много маленьких квартир, а новоселы не знают, что такое звукоизоляция.

Жилые районы, подобные «Атлантиде», можно увидеть в любом городе страны.

Проверка на фальсификат

Последняя резонансная история, связанная с «Атлантидой», – прорыв трубы под Новый год в одном из домов (ул. Тентюковская, 304): залило горячей водой почти три десятка квартир, шахта лифта также пострадала. Причем, по словам жильцов, это был уже восьмой подобный случай. Во всем винят пластиковые трубы, которые якобы не подходят к нашим климатическим условиям, не выдерживают высоких температур при сильных морозах. Но не все так однозначно.

22 января на площадке Минстроя Республики Коми прошло совещание по вопросу восстановления бесперебойной работы системы внутреннего горячего водоснабжения в том самом доме на Тентюковской, построенном компанией ООО «СКАТ».

На совещании принято решение провести анализ воды на вводе в дом и сравнить с проектной документацией на предмет установления причин протечки и деформации труб. Также будет проведена экспертиза труб на их соответствие государственным стандартам. Для этого привлекут специалистов из Ассоциации трубопроводной промышленности. Кроме того, трубы проверят на предмет их возможной фальсификации.

Вода с запашком

Все эти экспертизы, разумеется, не помешают, их много не бывает. Но в данном случае за «скобками» представительного совещания почему-то остались данные экспертизы от февраля 2023 года. Правда, тогда экспертиза была проведена по жалобе жильцов другого дома, но тоже из «Атлантиды».

В той самой экспертизе говорится о некачественной воде. «Заметьте, тема качества очистки воды всплывала в Сыктывкаре и во время 30-градусных морозов, тогда шел неприятный запах от горячей воды из-под кранов, правда, надзорные органы не подтвердили этот факт», – отмечает гражданский активист Станислав Штралер.

Гипохлорид виноват?

Обратимся к данным экспертизы от февраля 2023 года, ее проводило московское ООО «НИИсантехника» по заказу ООО «Санитарно-технические системы» из Сыктывкара. Основная задача – определить причины разрушения полипропиленовых труб. Опустим технические выкладки экспертизы, обратимся к самому главному.

Вывод: «Причиной образования сквозной трещины на трубе HEISSKRAFT явилось, с высокой долей вероятности, воздействие горячей воды, включающей обеззараживающее соединение – гипохлорид натрия, обладающий разрушительным действием на полипропилен согласно СП 40-101-96, приложение 1. Также причиной разрушения труб является воздействие кислорода, усиливающееся с повышением температуры воды…»

Небольшое уточнение, СП 40-101-96 – это свод правил по проектированию и строительству, разработанных ведущими специалистами научно-исследовательских и проектных организаций в области проектирования и монтажа трубопроводов из полимерных материалов.

Строители дают лишь три года гарантии на свою работу, дальше начинаются уже проблемы у самих жильцов и управляющей компании.

Три года прошло, забудьте…

В случае с упомянутым домом на Тентюковской акцент делается еще и на том, что предприятие, которое занималось его возведением, уже ликвидировано. Но как так, ведь «СКАТ» живет и процветает? Более того, дальше активно застраивает Сыктывкар.

– На сегодняшний день практика застройщиков по всей России такова, что зачастую под конкретный проект создается ООО, которое строит дом или жилой комплекс и спустя несколько лет ликвидируется, и претензии предъявить попросту некому, – поясняет депутат Госсовета Коми Илья Богданов.

Насколько важен этот момент? Однозначно сказать трудно. С 2019 года в России стало нормой создавать под каждый новый проект какое-нибудь ООО, считается, что так легче вести дела с подрядными организациями: вопросы решаются быстрее, заключать договора проще. Это из плюсов.

Из минусов: с кем судиться из-за тех же пластиковых труб, которые по идее должны служить лет по 20-30, а реально лопаются уже на второй-третий год эксплуатации?

«Аналогов нет»

Еще один характерный пример. Отличительная особенность «Атлантиды» – контурные светодиодные ленты на домах. Сейчас они отключены, поскольку теперь нет технической возможности для их обслуживания. И вообще, не понятно, была или нет на них проектная документация? И спросить теперь не с кого.

Строили дома с привлекательной и «аналогов нет» светодиодной подсветкой. Прошло несколько лет – и все, «закончилась» подсветка.

Дома в «Атлантиде» стали обычными «человейниками», с коммунальными проблемами, которые, судя по тому, как развиваются события, выглядят еще «цветочками». А каковы будут «ягодки», даже страшно представить.

Сергей МОРОХИН.