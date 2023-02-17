Что тебе снится, «розовая больница»? Жуткие тайны и скандальные истории на протяжении многих лет преследуют печально известную в Коми лечебницу

Недавно члены Общественного совета Минздрава РК вкупе с представителями Общественной палаты Коми посетили Эжвинскую городскую больницу. Обсуждался вопрос: как улучшить имидж этой замечательной «фабрики здоровья»?

Почему-то общественники считают, что все дело в имидже. В принципе он хороший, но многие об этом не знают. Пока еще не все больные хотят, чтоб их туда отвозили. Разве только – в бессознательном состоянии на носилках, на «скорой»…

«Люди отказываются ехать в Эжвинскую больницу, когда им предлагают госпитализацию», – поделилась своими жизненными наблюдениями зампред Общественной палаты Галина Лапшина (интересно, где она сама лечится?). По словам г-жи Лапшиной, нужен целый комплекс мер, чтобы изменить отношение к «розовой больнице», формировавшийся десятилетиями.

«Розовой» ее называют за веселенький цвет 7-этажного здания по ул. Мира, построенного в 1988 году. Это разительно контрастирует с теми мрачными красками, в которых больницу описывают многие бывшие пациенты. Разумеется, лишь те, кому удалось выкарабкаться. Остальные уже ничего не расскажут.

Загадка недрагоценного камня

Но личный опыт мне подсказывает, что эти темные слухи сильно преувеличены. Несколько лет назад моя старенькая тетя побывала в Эжвинской больнице, и ничего – вернулась оттуда живой. Более того, сбросила лишний вес, похудев на казенных харчах килограммов на десять.

На правах родственника я сопровождал ее в приемный покой. Помню, что длинная очередь в узком коридоре почти не двигалась, потому что дважды в тот вечер на «скорой» подвозили экстренных пациентов. Сначала бомжа с проломленным в драке черепом. Потом покалеченных таксиста и пассажирку, ставших жертвами страшной аварии.

Свежая кровь на кафеле и тела в неестественных позах – зрелище не для слабонервных. Зачем все это нужно видеть робким больным, которые пришли сюда на своих ногах, никто не знает. Просто коридорчик-то тесный, деваться некуда. И моя бедная тетушка, побледнев, схватилась за сердце. Хотя до этого жаловалась только на почечные колики.

Не прошло и трех часов, как дежурный врач, без интереса осмотрев пожилую женщину, отправил ее на больничную койку. И я начал регулярно навещать тетушку, став таким образом завсегдатаем этого странного лечебно-оздоровительного учреждения.

Сперва я попадал туда через центральный «блокпост». Потом смекнул, что проще и быстрее заходить в отделение прямо с улицы, минуя регистратуру – через тот же приемный покой. Здесь постоянно толпился народ, и никто ни о чем не спрашивал. Как, впрочем, и в самом отделении.

Урологические медсестры равнодушно взирали на постороннего мужика в верхней одежде, который пытался схватить за халат неуловимого лечащего врача. На четвертый день мне это все-таки удалось, и он сказал на бегу, что у тетушки «огромный камень» в почке, операция неизбежна, подготовка к ней займет две-три недели. «Все под конт-ролем!» – успел крикнуть доктор, исчезая в ординаторской.

Сама же тетя утверждала, что сутками «тупо лежит в палате», никаких процедур ей не делают. Возможно, именно поэтому она чувствует себя хорошо, как никогда в жизни.

И вот назначили день операции. Но тут выяснилось, что тетушкин камень куда-то исчез. То ли сам рассосался, то ли его вовсе не было. Вероятно, ошиблись при диагностике.

Когда вполне здоровую тетю выписывали из отделения, доктор не смог толком объяснить мне эту урологическую загадку.

– Всякое бывает, – туманно заявил эскулап, который вовсе не выглядел сконфуженным. – Главное, что обошлось. И напрасно вы тревожились. Я же сразу сказал – все у нас под контролем!

– А разве это не у вас, – говорю, – больные выпрыгивают прямо из окошек?

– Ну что вы! – всплеснул он руками. – Нет, конечно. Это в другом отделении…

Перед смертью пациент «активно сопротивлялся»

Ранним утром 3 марта 2015 года в хирургическом отделении Эжвинской горбольницы случилась жуткая трагедия. Как сообщали тогда СМИ, 50-летний мужчина, «разорвав фиксирующие вязки, вскочил с кровати», взобрался на подоконник и выпал из окна шестого этажа. Бедняга разбился насмерть.

Перед этим он «оказал активное сопротивление врачам», попытавшимся удержать его в оконном проеме. Они хотели его спасти, чтобы продолжить качественное лечение, но пациент этому грубо воспрепятствовал. Подробности до сих пор неизвестны.

Другая темная история произошла здесь в ночь с 25 на 26 декабря 2020 года. На сей раз – в отделении реанимации, где «фиксирующие вязки», должно быть, еще крепче.

За неделю до своей смерти 55-летний Сергей Л. попал в Эжвинскую больницу с температурой и одышкой. До этого, как рассказывала его супруга, он был вполне здоровым мужчиной, не пил, не курил, занимался спортом.

Однако в лечебнице Сергею с каждым днем становилось все хуже. 23 декабря его перевели в реанимацию, где, по идее, тоже «все было под контролем». Имелись даже видеокамеры, но в ту роковую ночь они не работали. А финал жуткий: бездыханное тело пациента нашли на земле, прямо под больничными окнами.

В возбуждении уголовного дела по факту смерти родственникам отказали. Правоохранители внимательно осмотрели труп, но в итоге не обнаружили никаких «дефектов качества оказания медицинской помощи».

Еще одна роковая тайна в истории «розовой больницы» так и осталась нераскрытой.

Очаг массового заражения

Отдельные «летающие» пациенты, как и летальные исходы на больничных коечках – это, конечно, трагедии, но они все-таки носят частный характер. А вот скандал с массовым заражением пациентов Эжвинской больницы в свое время прогремел на всю страну.

Напомню, что на 1 апреля 2020 года в Коми было зафиксировано лишь 54 случая заражения ковидом. Из них 53 – в Эжвинской больнице (причем «нулевым пациентом» здесь, вероятно, стал один из врачей). Лечебницу пришлось закрывать на карантин, но количество «ковидоносцев» продолжало стремительно увеличиваться.

В республике – сотни медицинских учреждений, в том числе крупных. Однако первая массовая вспышка COVID-19 случилась почему-то именно в «розовой больнице». Вряд ли это простая случайность.

Еще одна резонансная история была связана с больничным пищеблоком – в феврале прошлого года его закрыли за «антисанитарное состояние». После этого начались перебои с доставкой питания, а от больных посыпались жалобы, что их «кормят как собак» («Трибуна» об этом рассказывала). Лишь после скандала в прессе ситуацию удалось разрулить.

Цвет репутации

А теперь, когда мы все это знаем, вместе задумаемся: можно ли сделать имидж «розовой больницы» еще лучше, чем прежде? Не спешите предлагать простой способ – например, перекрасить ее в другой цвет.

Общественники и сами медики считают – этим нельзя ограничиваться. Надо оснастить лечебницу новой медтехникой, привлечь свежие кадры. «В этом году ожидается приезд опытного врача-уролога из Мурманской области, – поделился масштабными планами главврач Эжвинской больницы Олег Удоратин. – Под него нам нужно приобрести оборудование, в том числе лазер стоимостью 11 миллионов рублей».

Поскольку «тема урологии» мне близка еще по истории с тетей, я представил себе, как 60-тысячная Эжва теперь ждет, беспокоится – приедет ли в этом году единичный специалист из Мурманска и появится ли «под ним» дорогостоящий аппарат?

А почему, собственно, врачей в нашу республику надо заманивать с помощью лазера за 11 миллионов и жалованья в 200 тысяч? Простые мужики, которые гробят свое здоровье на северных вахтах, были бы рады таким деньгам. Но у них нет врачебного диплома. У выпускников медвузов диплом имеется. Зато нет желания работать в Коми.

То же касается и среднего медперсонала. Как отметили члены ОП и Общественного совета Минздрава, 60 процентов выпускников Сыктывкарского медколледжа либо покидают республику, либо поступают учиться в вузы. И каждая пятая медсестричка планирует работать в частной клинике или в салоне красоты.

Оказывается, мало докторам огромной зарплаты. По мнению главврача Удоратина, нужны еще и нематериальные стимулы для персонала больницы. То есть комплекс мер, включающий культурные и спортивные мероприятия. Вероятно, это оздоровит медиков, повысит их культурный уровень. Что благотворно скажется и на больных – тогда они тоже взбодрятся и перестанут падать из окон.

Зеркало медицины

Но я вот думаю: а может, в самом Минздраве пора уже что-то подправить? Навести порядок в системе здравоохранения? Ведь на медицину сегодня тратятся огромные деньги. Однако мы, простые пациенты, почему-то этого не чувствуем.

Что же касается Эжвинской больницы, то на самом деле она не худшая в республике. Просто очень большая (450 койко-мест) и находится в столице, в центре внимания прессы.

Эжвинская лечебница – это своего рода зеркало региональной медицины. Стоит ли удивляться, что ее отражение мы видим далеко не в розовом цвете?

Владимир СУМАРОКОВ.