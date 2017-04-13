Что толкнуло гимназистку на роковой шаг?

В Сыктывкаре школьница свела счеты с жизнью. Тело девочки обнаружили на земле в нескольких метрах от высотного здания Мелькомбината.

По официальным данным, трагедия может быть связана с так называемыми «группами смерти» в социальных сетях. Возбуждено уголовное дело.

Киты-самоубийцы

Как сообщили «Трибуне» в Коми национальной гимназии, где училась школьница, для всех это большое потрясение.

— Девочка была хорошая, добрая, общительная, старательная, уроки не пропускала. Очень жалко ее, — сказала и.о. директора КНГ Валентина Ступина.

По словам Валентины Ступиной, в гимназии классные руководители предупредили родителей сыктывкарских школьников об опасности, которую представляют «группы смерти» в социальных сетях. Учителя посоветовали родителям лично проверять сотовые телефоны детей и аккаунты в соцсетях, удалять все опасные группы, а также обращать внимание на признаки, указывающие на принадлежность к сообществу «интернет-самоубийц». Например, рисунки. Известно, что в «группах смерти» популярны изображения бабочек, единорогов и китов.

Однако никто из учителей, друзей, родственников девочки не замечал в ее поведении ничего странного. В канун трагедии она гуляла с подружками, и все было вроде бы нормально…

Как стало известно «Трибуне», в заброшенное здание погибшая пришла не одна, рядом с ней находилась подруга, которой она велела снимать на телефон последние минуты ее жизни. Подруга пыталась отговорить девочку. Увы, случилось непоправимое…

Нельзя молчать

Корреспондент «Трибуны» обратилась в Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара с вопросами: как уберечь своих детей, как оградить от «групп смерти», как вовремя предотвратить самоубийство?

— Буду говорить банальные вещи: путь к ребенку лежит через понимание, — советует заведующая отделением экстренной психологической помощи Александра Наумова. — Особенность подросткового периода в том, что в нем возникает ситуация «ножниц», разрыва между интенсивным половым созреванием, готовностью к вполне взрослой в этом отношении жизни и социальной несостоятельностью, еще долгой материальной и жилищной зависимостью от родителей. Родителям подростков важно соблюдать несколько правил взаимодействия с ребенком.

Первое: понять и принять. Доброжелательный, открытый и искренний период в жизни вашего чада закончился в пяти-восьмилетнем возрасте, когда на вопрос «как дела?» он рассказывал про дела, про мысли и планы. Теперь об искренности можно мечтать и зарабатывать ее встречной искренностью, вниманием и терпением.

Второе: спокойствие. В любой непонятной и неприятной ситуации старайтесь сохранять спокойствие. Не расспрашивайте ни о чем с пристрастием, раздражительностью и осуждением, особенно когда чувствуете ответное напряжение и отпор. Подождите немного, пока эмоции успокоятся.

Третье: диалог. Дайте понять, что вам искренне интересно, с каким счетом закончилась игра, кто победил в кастинге и какого цвета у подружки туфли. Рассказывайте о своих переживаниях, о своих планах. Попросите у ребенка совета, как вам поступить, что надеть.

— Если дети все же попали в эту опасную игру, что делать?

— Родителям — обсуждать с ребенком последствия этих игр, способы выхода из сложившейся ситуации. Ребятам советуем не молчать о своих проблемах, рассказывать родителям, психологам. Много лет уже круглосуточно работает «детский телефон доверия», звонок на него бесплатный. Напоминаю его номер: 8 800 2000 122.

Екатерина МАКАРОВА.