В этом году традиционная ежегодная конференция коми народа в Сыктывкаре «выпала» из официальной информационной повестки, словно ее и не было. Что же там случилось такое, что вызвало сильное раздражение нынешней власти?

Ежегодные конференции коми народа проводятся во всех муниципалитетах. Это стало уже вполне рутинным мероприятием, на котором озвучиваются местные проблемы. Чаще всего – именно «озвучиваются», а не решаются. Например, на конференциях в Усинске из года в год идут разговоры об отсутствии надежных источников питьевой воды в сельских населенных пунктах. Принимаются соответствующие резолюции с наказами «от народа», которые должны реализовывать чиновники. А толку? Как не было питьевой воды, так ее и нет.

Кино, да и только

В минувшую пятницу в Сыктывкаре на конференции коми народа обсуждали тему комфортной городской среды, она была заявлена как основная.

Но сперва был заслушан доклад Марины Фединой о проделанной работе Сыктывкарского представительства межрегионального общественного движения «Коми войтыр», которая была в основном направлена на популяризацию коми языка и культуры. Сыктывкарское представительство выступило инициатором проведения «круглого стола» к 30-летию принятия регионального закона «О государственных языках Республики Коми», что было особо отмечено.

От властей города выступила заместитель главы администрации по связям с общественностью Елена Семейкина. Суть ее выступления можно свести к ее же посылу: «Многое уже сделано, но есть еще над чем работать».

А еще госпожа Семейкина презентовала видеоролик о Сыктывкаре. Сделан он, можно сказать, роскошно. Съемки проводились при помощи квадрокоптера, что позволило показать позолоченные купола Свято-Стефановского собора с особо привлекательных ракурсов. А еще зрители увидели мраморную тротуарную плитку, уютные скверы, зоны отдыха и радостные лица детворы. На экране был сплошной позитив. Вот он – уютный и ухоженный город. Таким он видится с высоты чиновничьих кабинетов и запущенного в небо квадрокоптера.

А где начальство?

С неба на землю участников конференции опустила Ксения Таскаева, представляющая коми молодежное движение «Ми». С помощью слайдов она предметно прошлась по реальным проблемам Сыктывкара. Говорила о разбитых дорогах и тротуарах, о том, что не ведется раздельный сбор мусора, на городских окраинах нет в нужном количестве парков и скверов.

Яркий тому пример – микрорайон «Орбита», в котором проживает около 60 тысяч человек, но нет ни одного сквера, а единственный последний свободный клочок земли в 9 тысяч квадратных метров администрация Сыктывкара отдала под очередную точечную застройку.

На проблемах «Орбиты» заострил внимание присутствующих и депутат Госсовета Коми Илья Богданов. Он напомнил, что жители «Орбиты» с 2017 года добиваются того, чтобы власть занялась вопросами благоустройства территории. В микрорайоне, где жителей больше, чем во многих российских городах, нет ни одной парковой зоны.

А еще Илья Богданов отметил, что на всех конференциях коми народа в муниципалитетах присутствуют первые лица республики. Например, на конференции коми народа в селе Помоздино Усть-Куломского района, которая также состоялась на прошлой неделе, присутствовали заместитель председателя правительства Коми Галина Габушева и член правительства, экс-глава Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Зато в Сыктывкаре в этот день в зале находились лишь чиновники второго эшелона власти. Это можно расценить и как неуважение к участникам конференции, да и ко всем горожанам.

Застрявшие лифты

«Кино от Семейкиной» вряд ли когда-то станет реальностью, если власть не начнет прислушиваться к мнению населения, о чем на конференции говорила депутат Госсовета РК Татьяна Саладина и другие выступающие.

Давайте честно признаемся: сегодня не работают социальные лифты, все каналы связи между простыми гражданами и чиновниками просто закупорены. Последние не слышат народ, поэтому седьмой год идут «бои местного значения» за участок на «Орбите». Чиновники в этом вопросе вроде как должны быть на стороне горожан, а не местечковых олигархов, которые изуродовали некогда зеленый и просторный город противозаконной точечной застройкой.

Один рубль из десяти

Депутат Госдумы РФ Олег Михайлов напомнил, что в Сыктывкаре остается лишь десятая часть от собираемых на территории налогов. Если не поменять систему налоговых взаимоотношений, то принятый в этом году закон о статусе столицы никогда не получит должного финансового наполнения.

Также депутат обратил внимание на то, что за последние пять лет в Сыктывкаре было приведено в порядок всего 66 дворовых территорий, а их у нас полторы тысячи. Если и дальше такими темпами будет идти благоустройство города, то оно затянется на многие десятилетия.

Крохи с барского стола

В этом году республика установит новый рекорд по сбору налоговых поступлений: даешь полтриллиона рублей! Но Коми из этой суммы перепадают лишь крохи, львиную долю средств забирает Москва, хотя региону уже давно не хватает средств не то что для развития, а даже для поддержания ветшающей инфраструктуры.

Похоже, регион так и не дождется обещанных главой Коми Владимиром Уйбой многомиллиардных инвестиций в экономику региона. Третий год уже ждем. Сегодняшняя реальность такова, что республиканский бюджет на следующий год уменьшится на 15 процентов. Жизнь становится хуже, жить становится веселей?

В Сыктывкаре на конференции коми народа ожидаемо были подняты ключевые проблемы не только жителей столицы, но и всей республики. Может, поэтому мы и не увидели в зале тех, кто должен их непосредственно решать?

Сергей МОРОХИН.