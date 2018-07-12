Что у вас, ребята, в кошельках?

Федеральная налоговая служба хочет получить право запрашивать у банков информацию о состоянии счетов физических лиц вне проверок. Предложение с обоснованием налоговики направили в Министерство финансов России.

Некоторые предполагают, что ФНС намерена получать информацию обо всех транзакциях россиян. В качестве поводов для этого могут быть названы: борьба с незаконным предпринимательством, необходимость выявлять неплательщиков НДФЛ. В Минфине подтвердили, что предложение было получено и сейчас рассматривается.

Эксперты обеспокоены тем, что в случае, если этот сценарий будет реализован, налоговая сможет контролировать все средства, которые поступают на счета граждан, и доначислять незадекларированные доходы. Если ФНС добьется расширения полномочий, любой налоговик сможет в любое время посмотреть счета любого гражданина. Пострадать от этого могут частные лица. Также инициатива ФНС может привести к дополнительным расходам для банков и к снижению темпов роста безналичных платежей.