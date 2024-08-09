Что ж ты, Голдин, сдал назад? «Шестерку» и «двадцатку» вернут на городские маршруты

Так называемая «автобусная реформа», которую затеяла столичная мэрия, нуждается в корректировке. Об этом свидетельствуют результаты народного схода, проведенного жителями сыктывкарских улиц Панева и Ручейной.



На сходе, куда был приглашен и градоначальник Владимир Голдин, горожане высказывали серьезные претензии по поводу срывов расписания движения автобусов на маршрутах № 8 и № 10. Из-за чего люди опаздывали на работу, на прием к врачу и т.д. Но главное требование – возврат на линию недавно отмененных маршрутов № 6 и № 20, что создало для сыктывкарцев массу неудобств.

Напомним, что «оптимизация» автобусных маршрутов была основана на расчетах, проводившихся некоей московской фирмой. При этом мнение самих пассажиров в расчет, видимо, не принималось.

Однако чиновники мэрии продемонстрировали определенную гибкость, способность к компромиссу. Первые ошибки были исправлены еще на старте «реформы» (например, под давлением общественности был сохранен маршрут № 12). Теперь же стало ясно, что придется корректировать и другие маршруты.

«Направляясь на встречу с жителями города, я понимал необходимость стабилизации ситуации и имел в наличии управленческие решения по поводу корректировки маршрутов №№ 8 и 10 и возврата маршрутов №№ 6 и 20, как того и хотели люди, – заявил глава столичной администрации В. Голдин. – Мы намерены вернуть маршруты 6 и 20 в том объеме и с той схемой движения, как это было до 1 августа 2024 года, а маршруты 8 и 10 изменить так, чтобы они стартовали от железнодорожного вокзала и далее двигались по маршруту. Морально были готовы к реализации решения как я сам, так и моя команда. Но не все решения воплощаются в жизнь быстро. Надо признать, что согласно законодательству есть обязательные юридические процедуры, которые необходимо пройти, на это нужно некоторое время. В том числе немаловажным звеном являются переговоры с перевозчиком о необходимости внесения изменений в схемы движения маршрутов. Вся эта работа в полном разгаре, переговоры проведены, и решение принято. Планируется, что маршруты 6 и 20 начнут курсировать на следующей неделе, ориентировочно в период с 12-15 августа. Точные сроки сообщу дополнительно».

Мэр также отметил, что за несоблюдение водителями расписания, невыходы автобусов на линии и другие факты допущенных нарушений перевозчик понесет ответственность. Претензионная работа в этом направлении ведется. Со стартом 6 и 20 маршрутов специалисты администрации будут вести жесткий контроль за соблюдением расписания, чтобы не допустить такого рода нарушений в дальнейшем.

Следует добавить, что перетасовка сыктывкарских маршрутов, сокращение их километража были инициированы властями не от хорошей жизни. Пассажирские автоперевозки давно уже глубоко убыточны, а резко повышать стоимость билетов тоже не выход – это приведет к социальному недовольству. Кроме того, имеется дефицит водителей автобусов. С этим, конечно, надо что-то делать. Но для начала следовало провести массовые опросы горожан, а уж потом начинать «реформу».