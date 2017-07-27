Что же на самом деле произошло в Пажгинской школе-интернате?

Пожалуй, самым обсуждаемым событием на этой неделе в Коми стала история, случившаяся с воспитанниками Пажгинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщает БНК, ребят из старшего отряда вместо того, чтобы по путевкам отправить на море, послали на борьбу с борщевиком. В итоге несколько подростков получили серьезные ожоги.

Сообщение информагентства возмутило общественность. Ведь всем известно, что борщевик — растение очень ядовитое, и на борьбу с ним выходят взрослые люди в специальной защитной «экипировке». А тут дети-сироты, да еще и особенные, больные…

Как только информация о скандальном происшествии была обнародована, в Пажгу помчалась комиссия проверяющих.

«Трибуна» предлагает читателям две точки зрения на этот инцидент.

Дети сами виноваты?

Уже на следующий после молниеносной проверки день Министерство образования Коми опубликовало письмо (приводится в сокращении): «В интернат выехала межведомственная группа из представителей Министерства образования, республиканской прокуратуры и комиссии по делам несовершеннолетних. В ходе проверки документов, бесед с воспитанниками интерната, в том числе индивидуальными, а также персоналом учреждения выяснилось, что факты, представленные в публикации, не соответствуют действительности.

5 детей действительно получили ожоги борщевиком, но в разное время и в разных местах и не в результате сельскохозяйственных работ, а из-за своей личной неосторожности. Кто-то из ребят решил сократить путь и пошел через борщевик, кто-то, играя, поскользнулся и упал в борщевик, наиболее пострадавший из детей искал в траве потерявшуюся деталь игрушки. Детям своевременно была оказана первая медицинская помощь персоналом учреждения, сейчас они находятся на амбулаторном лечении в медицинском кабинете интерната, все они идут на поправку».



Наталья Прощенко решила вынести «сор из избы».

«Борщевик рубили три дня»

Вчера корреспондент «Трибуны» встретился с воспитателем школы-интерната Натальей Прощенко. Именно она посмела «вынести сор из избы», сообщив в СМИ о ЧП в Пажге.

— Я работаю со старшим, шестым отрядом. 14 июля я вышла из отпуска (нам его дают по частям), мне надо было отработать 7 дней, — рассказывает Наталья Михайловна. — Утром на линейке начальник смены и инструктор по труду объявили, что старшие идут на борьбу с борщевиком. Для этого нам выдали три лопаты, я сама их получала. Никаких защитных средств не дали. Со мной было шестеро воспитанников. Я провела инструктаж по ТБ, у нас есть «Журнал по технике безопасности», и ребята в нем расписались. Также заведена тетрадь занятости детей в летний период. В нее записывается трудовая деятельность, воспитательные и развлекательные мероприятия. Тетрадь — общий для всех отрядов документ. В ней все пронумеровано, прошнуровано. Там тоже есть запись о борщевике. На рубке я трудилась вместе с воспитанниками.

На следующий день, 15 июля, ребята снова рубили борщевик, но уже с другим воспитателем. 17 июля их снова отправляли на борьбу с борщевиком, но они отказались, так как некоторые получили ожоги. Тогда мальчиков послали в мастерскую делать рамы, а девочек — мыть полы.

Борщевик рубили три раза. Из моего отряда обожглись трое. Да, воспитатели возмущались, но потихоньку: на конфликт с администрацией никто не идет, боясь потерять работу. Строптивых у нас сокращают, увольняют. Школа коррекционная, дети у нас «особые», у многих серьезный диагноз. В силу болезни таких легко уговорить, переубедить…

— В тот день, когда приехала комиссия, я не работала. О проверке меня никто не известил — я бы пришла. Как велась проверка, с кем беседовали, видели ли проверяющие журналы и записи — мне неизвестно, — продолжает Наталья Прощенко. —Почему дети в этом году не поехали на море, куда делись путевки — судить не могу. Это функции других сотрудников…

Виктор СЕМЕНОВ.