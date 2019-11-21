В Следственном комитете России сообщили о завершении расследования по делу о взрывах на шахте «Северная» в Воркуте. Уголовное дело передано в суд.

На скамье подсудимых окажутся 14 человек – от электрослесаря и механика участка до технического директора АО «Воркутауголь». Всем им предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Наказание по этой статье варьируется от принудительных работ сроком на пять лет до лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, 25 февраля 2016 года в горных выработках угольной шахты «Северная» на глубине 780 метров произошло обрушение пород. В тот момент в шахте на смене находилось 110 человек. Вечером того же дня были обнаружены двое погибших. Тела еще двоих горняков – утром 26 февраля. Судьба 26 горняков долго оставалась неизвестной.

Утром 28 февраля в шахте погибло еще 6 человек – пять горноспасателей и один машинист. Травмы получили пять человек. После этого было заявлено, что живых в шахте остаться не могло. Количество жертв аварии выросло до 36 человек. Предварительной причиной аварии назвали аномалию в породе.

В числе обвиняемых – первый заместитель генерального директора – технический директор «Воркутаугля» Денис Пайкин, помощник директора по охране труда исполнительного аппарата «Воркутаугля» Олег Бабиченко, работники шахты «Северной»: директор шахты Михаил Тимофеев, его заместитель Виталий Лавров, главный инженер Виктор Титков, начальник участка по добыче угля № 12 Олег Кондратюк, начальник участка аэрологической безопасности Владислав Акиничев, его заместители Андрей Плахов и Александр Халиченко, механик данного участка Леонид Фролов и электрослесарь Денис Федюков.

Также фигурантами являются экс-командир военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна Леонид Лобков и его помощник Олег Будаев.

Кроме того, бывшему главному государственному инспектору Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора Павлу Маслову предъявлено обвинение в халатности.

По версии следствия, нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, ставшие причиной трагедии, носили системный характер и продолжались на протяжении нескольких лет.

Произошедшее стало возможным из-за желания руководства предприятия выполнить план по добыче угля и избежать тем самым штрафных санкций со стороны вышестоящих руководителей. С ведома руководства систематически нарушались требования безопасности, связанные с проветриванием горных выработок.

В системе аэрогазового контроля функция автоматического отключения электричества при повышении концентрации метана в горных выработках была выведена из строя. Также игнорировалась необходимость принудительного разупрочнения кровли, это привело к ее зависанию и обрушению, последующему повреждению горно-шахтного оборудования, короткому замыканию, воспламенению и взрыву метано-воздушной смеси.

После проведения горноспасательной операции В. Титков и О. Будаев в присутствии Л. Лобкова направили 27 февраля 2016 года горноспасателей и работников «Воркутаугля» в горные выработки для проведения работ по ликвидации аварии. При этом они достоверно знали, что нахождение людей в шахте представляет опасность и возможен новый взрыв.

В ходе следствия только Александр Халиченко признал свою вину и дал показания о системных нарушениях правил безопасности на шахте. Остальные обвиняемые отрицают свою причастность к совершению преступления.

Материалы уголовного дела составляют 392 тома.