Чтобы лечиться, надо иметь железное здоровье

В Консультативно-диагностическом центре Сыктывкара всегда многолюдно, очередь к врачам люди начинают занимать с раннего утра, задолго до открытия заведения. Центр принимает пациентов и больных со всей республики. И, как утверждают пациенты, попасть к врачу узкой специальности — все равно что выиграть в лотерею…

Больные идут на «штурм»

— Своей очереди на прием к республиканским врачам ждал более двух месяцев, — говорит житель Ижемского района Михаил Филиппов (фамилии пациентов изменены по этическим соображениям). — Записываться надо заранее. Этим занимается поликлиника, которая отправляет пациента. Как объяснили в поликлинике, долгое время не было приема пульмонолога в диагностическом центре, поэтому мне предложили ехать на прием в Ухту. Дали два номера телефона регистратуры, по которым я сам должен был узнать часы работы врача и договориться по времени на прием. Но я так и не дозвонился в Ухту. Пришлось дождаться очереди в Сыктывкар. Туда меня умудрились записать на прием сразу к трем врачам в один день. Причем «счастливый билет» выпал на пятницу, конец недели. В медучреждении меня ждала многочасовая очередь — заветный кабинет врача пришлось «брать штурмом». Но ведь в центре введена система электронной записи, а в номерке время указано с точностью до минуты! Но на огромные очереди это почему-то никак не влияет.

Врачи тоже болеют

— Я не смог попасть на вторичный прием к урологу, соответственно, не получил результаты анализов, лечение и рекомендации врача и впустую прошел УЗИ, — продолжает Михаил Семенович. — Оказалось, что врач вышла на больничный, а заменить ее некем. Еще три дня я ходил в медучреждение, надеясь, что появится замена, но тщетно. А ведь большинство пациентов — из глубинки. Люди изрядно потратились на дорогу, на проживание. Только одно место в четырехместном номере гостиницы при диагностическом центре в сутки обходится более чем в 700 рублей, а одноместный — 1244 рубля!

— Попросил родственницу получить заветный листок с результатом анализов, но ей не дают: мол, только лично в руки. Специально приехать за результатами анализов за шестьсот километров нет сил и возможностей. Билет в одну сторону на машине обходится в 1500 рублей. Каково больному человеку трястись по «стиральной доске» и бездорожью почти 10 часов только в одну сторону? А ведь мне 73 года, инвалид второй группы, с целым «букетом» болезней! — негодует Михаил Филиппов.

Любой каприз за ваши деньги

79-летний ижемец Василий Рочев с аналогичной ситуацией столкнулся в декабре прошлого года. Уролог диагностического центра также внезапно вышла на больничный, и пациент из труднодоступного района не смог попасть на вторичный прием.

— Для жителей глубинки врачи узкой специализации стали «вне зоны доступа», — возмущен устьцилем Николай Дуркин. — Фактически мы не получаем даже минимальную, гарантированную государством бесплатную помощь. Замучаешься физически и морально, пока попадешь на прием к республиканским врачам. И к выездной бригаде врачей, которые приезжают в отдаленный район по зимнику, тоже трудно попасть. Желающих много, а время приема ограничено. Каждый раз, когда сыктывкарские медики приезжают в глубинку, жители на них молятся. Нынче, чтобы получить медицинскую помощь в столице, нужно иметь деньги и железные нервы. Все чаще из бесплатных кабинетов пациентов «отфутболивают» в платные. Нередко в том и другом кабинете принимает один и тот же врач. Но только к «платнику» отношение другое: «за ваши деньги — любой каприз». Я целый год откладываю деньги, чтобы раз в год пройти платное обследование. Туда можно попасть без очереди, «целым и невредимым».

«В единственном экземпляре»

— В диагностическом центре укомплектованность кадрами порядка 70 процентов, — пояснила «Трибуне» заместитель главного врача по медицинской части Наталия Кузнецова. — Есть врачи, которые в нашем центре работают по совместительству. В «единственном экземпляре» у нас уролог, пульмонолог, дерматолог, аллерголог, травматолог-ортопед… Но ведь медики тоже не застрахованы от болезней! Часто их некем заменить. В случае, если пациенты не могут попасть на вторичный прием к доктору, для получения результатов анализа необходимо обратиться с письменным заявлением на имя главного врача учреждения, и данные отошлют по почте пациенту из глубинки. Также результаты можно получить родственникам по заверенной доверенности.

Наталья КОЛОДИНОВА.

P.S. На сайте диагностического центра размещена информация по вакансиям. Требуется врач функциональной диагностики, колопроктолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог, предлагаемая зарплата врачей — от 12,5 тысячи рублей.