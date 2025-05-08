Чтобы помнили (Блиц от 8 мая)

К 80-летию Победы в ижемском поселке Щельяюр открыли мемориал землякам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны.

Новый памятник заменил ранее установленный и уже заметно обветшавший. Мемориальный комплекс был реализован в рамках региональной программы «Народный бюджет». На него были потрачены почти 2 млн рублей – из республиканского бюджета, 297 750 рублей из местного бюджета. Еще 150 тысяч собрали сами жители поселка, из которого в годы войны на фронт ушло более 600 человек, 260 из них не вернулись.

Нефть разлилась по земле

На скважине Нижнеомринского месторождения произошел нефтеразлив.

Компания «Нижнеомринская нефть» вела ремонтные работы по замене части трубопровода в Троицко-Печорском районе. Работы велись с нарушениями, в результате произошло самопроизвольное истечение нефтесодержащей жидкости в сторону дороги, пятна распространились на общей площади 500 кв.м, объем вытекшей жидкости составил 30 куб.м.

Как тратят казенные деньги?

По итогам проверок за прошлый год Контрольно-счетная палата Коми нашла нарушения почти на полмиллиарда рублей.

В 2024 году аудиторы проверили использование бюджетных средств по 26 объектам на общую сумму 7,5 млрд рублей. Ключевыми темами проверок стали приобретение и установка модульных ФАПов, переселение из аварийного жилья, господдержка производителей животноводческой продукции, а также расходование бюджетных средств Комитетом по молодежной политике, компанией «Комиавиатранс» и Национальным музыкально-драматическим театром. По результатам всех мероприятий выявлено 1218 фактов нарушений и недостатков на сумму более 470 млн рублей. После проверок в бюджет возвращено 3,8 млн рублей, в ближайшее время сумма увеличится до 4,7 млн. К ответственности привлечено 29 юридических и должностных лиц.

Горы мусора и опилок

В Сыктывкаре ликвидируют несанкционированную свалку.

На портале госзакупок размещена заявка на ликвидацию несанкционированной свалки с земельного участка, находящегося в составе муниципальных земель Сыктывкара в 180 метрах к востоку от дороги «Подъезд к мкр. Красная Гора». Начальная стоимость закупки составляет 2,5 млн рублей. Организации, желающие принять участие в электронном аукционе, в срок до 15 мая могут подать документы. 19 мая конкурсная комиссия определит подрядчика, с которым будет заключен договор. Ликвидировать незаконную свалку подрядная организация должна до 30 сентября 2025 года. Отходы на свалке относятся к IV-V классам опасности (строительный мусор, опилки и древесина).

Драма на Полярном Урале

Следователи ЯНАО запустили проверку по факту гибели туристов.

1 мая пара туристов из Воркуты на снегоходе сорвалась в ущелье гор Полярного Урала. Вылет вертолета к пострадавшим был невозможен из-за непогоды, к месту происшествия на снегоходах и ТРЭКОЛе выехали четыре спасателя «Ямалспаса» и медики из Лабытнанги. Мужчина погиб, женщина была в тяжелом состоянии, ее доставили в больницу Харпа. Следователи ЯНАО предварительно установили, что 37-летний мужчина и 43-летняя женщина направились на снегоходе по заповеднику «Ингилор» в горной местности. В соцсетях 3 мая сообщили, что пострадавшая туристка также скончалась.

Появились опасные комары

В Сыктывкаре обнаружили переносчиков вируса лихорадки Западного Нила.

20 лет назад этот вид комаров лишь изредка встречался в Прилузском районе, а сейчас активно «продвигается» на Север. Три года назад их обнаружили в Сысольском районе, а теперь насекомые появились и в Сыктывкаре. Комары питаются кровью птиц, которые разносят заболевание по всему миру, а после могут передать инфекцию человеку. Пока заразных переносчиков в Коми не нашли. Ученые КНЦ УрО РАН будут отслеживать их распространение, сообщает телеканал «Коми Гор». Основные симптомы лихорадки Западного Нила – высокая температура, головные и мышечные боли, сыпь, а в тяжелых случаях – менингит и энцефалит.

За мусор – ответишь!

Дворник из Сыктывкара избил жильца дома, который выбрасывал мусор из окна квартиры.

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Установлено, что на январских праздниках дворник пришел в квартиру потерпевшего, который выбрасывал мусор из окна. В ходе конфликта и нецензурных высказываний в адрес работника коммунальной службы последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес обидчику множественные удары по голове и туловищу. В результате спустя несколько дней потерпевший скончался. Дворнику назначено 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Охотники добыли 93 волка

За добычу волка в регионе предусмотрено вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.

С начала года в Коми добыто 93 серых хищника. С учетом волков, отстрелянных в 2024 году, выплата вознаграждений за их добычу уже составила 2 млн 480 тысяч рублей.

Компании грозит банкротство

Сумма исковых требований к «Северной алмазной компании» превышает 472 млн рублей.

В Арбитражный суд Коми поступило заявление управления федеральной налоговой службы по республике о признании ООО «Северная алмазная компания» банкротом. Заявление принято к производству, суд рассмотрит вопрос по проверке его обоснованности 29 мая. Созданная в 2007 году «Северная алмазная компания» тесно связана с АО «ВоркутаУголь», угольное предприятие является ее собственником. Согласно данным налоговой службы, по итогам 2024 года компания впервые с 2017-го получила чистый убыток в 24,6 млн рублей. До этого ее дела шли весьма неплохо.

И снова печальные вести

На днях стало известно о гибели еще 12 военнослужащих из Коми.

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли Андрей Дорофеев из села Летка, Николай Туголуков из села Объячево, Сергей Шапин из Кослана, Никита Пигулин из пос. Усогорск, Денис Голосов из села Визинга, Эдуард Рихтер, Александр Мишарин и Александр Лученинов из Сыктывкара, Алексей Чупров из Усть-Цильмы, Александр Крайнов из Ижмы, Дмитрий Анисимов из Печоры, Константин Тимушев из с. Дон Усть-Куломского района.