Чтобы школьники могли изучать коми, родителям нужно будет писать заявления

В статье «Общественность возбудилась: изучение коми языка будет обязательным, но… добровольным» «Трибуна» рассказала о ситуации, возникшей в республике после того, как учителям стало известно о приказе Минобраза № 366-п.

В редакцию поступило немало звонков и писем с просьбой продолжить обсуждение возникшей проблемы. Мы обратились за разъяснениями в Министерство образования, науки и молодежной политики республики. На вопросы редакции ответила заместитель министра Наталья Якимова.

— Наталья Владимировна, приказ об изменениях появился через два месяца после начала учебного года, все школы ведут занятия по утвержденным программам, которые должны выполняться неукоснительно. А тут предусмотрены огромные изменения! С чем это связано?

— 31 декабря 2015 года в федеральные государственные образовательные стандарты внесены изменения, предусматривающие наличие обязательной для изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (начальная школа) и «Родной язык и родная литература» (основная школа). Этими стандартами не предусмотрено изучение государственных языков республик в качестве обязательного учебного предмета. Таким образом, преподавание и изучение коми языка как государственного должно осуществляться только с учетом мнения родителей обучающихся.

20 июля текущего года состоялось заседание Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, по итогам которого подготовлен ряд поручений, обязательных к исполнению.

— Известно, что вместе с поручениями были проведены и проверки существующего положения. Что они показали?

— Результатом мониторинга министерства и проверок прокуратуры по организации обучения русскому языку установлено, что количество часов на его изучение в учебных планах соответствует требованиям образовательных программ. А результаты экзаменов в 9 и 11 классах и проверочные работы в 4 и 5 классах показывают повышение качества обучения школьников по данному предмету.

В то же время проверка, проведенная прокуратурой по соблюдению добровольности выбора родителями изучения их детьми родного и государственного (коми) языка, показала, что этот принцип не соблюдается.

— Будет ли теперь изучаться коми язык в обязательном порядке или все-таки нет?

— Для этого министерством подготовлен план мероприятий. В первую очередь будет проведена информационно-разъяснительная работа с педагогическими коллективами, родителями школьников. Школам необходимо будет внести изменения в основные образовательные программы, в том числе в учебные планы, и, конечно, организовать учет мнения родителей обучающихся путем сбора заявлений по изучению школьниками родного языка на добровольной основе.

Коми язык будет изучаться в обязательном порядке в том случае, если родители школьника определили его для изучения в качестве родного языка.

— Учителя коми языка увидели, что останутся без нагрузки. Они в шоке. Есть ли причины для беспокойства?

— В настоящий момент реализация плана мероприятий еще не начата, учебные планы школами не изменены, а потому определить изменение нагрузки педагогов затруднительно. Наша задача — сохранить все трудовые гарантии учителей. В том числе и по этой причине министерство рассматривает возможность реализации всех изменений со следующего учебного года.

— В сущности, нас ждет настоящая реформа. Как будут работать с учителями? Есть ли учебники по языку и литературе? Готовы ли учителя к переходу на новую программу?

— Методическое сопровождение, организация профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации, разработка учебно-методических пособий будут проводиться Коми республиканским институтом развития образования и Региональным учебно-методическим объединением учителей коми языка.

Учебники по коми языку и коми литературе есть, они поэтапно с учетом изменяющихся требований обновляются. Учебники по коми языку (для изучающих его как государственный язык) также имеются в наличии, в случае выбора родителями школьников учебного предмета «Коми язык» (как государственный язык республики) их можно использовать для обучения, при необходимости адаптировав под определенное количество часов.

Беседовал

Виктор СЕМЕНОВ.