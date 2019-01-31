Чтобы снизить число бедных, их будут считать по-другому

С 1 по 10 февраля все школы столицы Коми закроют на карантин. При этом в детских садах карантин не вводится, но запрещаются массовые мероприятия с участием родителей.

Население Коми сокращается рекордными темпами.

Воркутинцы распространили в социальных сетях видео о том, как они подкармливают песцов.