В России планируют изменить методику подсчета уровня бедности. Подготовка для перехода на новую методику завершится в этом году.
Теперь как отдельную (наиболее уязвимую) категорию будут учитывать женщин с детьми до шести лет. Эта группа входит в группу риска бедности. Манипуляции с цифрами, возможно, позволят властям создать более благостную картину.
В настоящий момент уровень бедности определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Кстати, 15 января вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России. Она сослалась на данные Росстата, согласно которым по итогам 2018 года он составил 13,3 процента против 13,8 процента годом ранее. Изменить методику подсчета уровня бедности надо, чтобы легче выполнить положения Майских указов президента Владимира Путина. В ближайшие шесть лет уровень бедности в России должен снизиться как минимум вдвое, заявил президент в ходе послания Федеральному собранию.
Чтобы снизить число бедных, их будут считать по-другому
В России планируют изменить методику подсчета уровня бедности. Подготовка для перехода на новую методику завершится в этом году.