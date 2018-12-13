Чтобы спасти компанию «Комиавиатранс», необходимы экстраординарные меры

АО «Комиавиатранс» — единственная в стране авиакомпания, владеющая одновременно летной службой и аэропортами. Специалисты считают, что это не эффективно, поэтому принято решение о разделении на компанию-авиаперевозчик и аэропортовый комплекс.

Первым делом — самолеты…

АО «Комиавиатранс» начало уходить в финансовое пике начиная с 2015 года. На сегодня долги компании перевалили за миллиард рублей.

Из четырех чешских самолетов L-410 летает один, из приобретенных некогда в лизинг пяти бразильских «Эмбраеров» — два. Катастрофически не хватает запчастей. Нет серьезных запасов топлива для лайнеров, бензина для наземного транспорта, химреагентов для обработки самолетов против обледенения — все закупается и тут же «с колес» используется. Все это, к счастью, не видно пассажирам компании и пока не сказывается на безопасности полетов. Но долго так продолжаться не может.

Большую часть средств компания тратит на поддержку аэропортового комплекса. «Земля» всегда будет у нас давать убытки, это наша судьба», — еще год назад говорил экс-министр промышленности и транспорта Коми Николай Герасимов. С минимальной прибылью работают только Сыктывкарский и Усинский аэропорты, остальные ежегодно уходят в многомиллионный «минус», к тому же требуют ремонта. Самым проблемным до лета этого года был аэропорт Ухты. Республика очень рассчитывала на федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России», в которую аэропорт Ухты вошел вместе с Воркутой и Усинском, однако выделение средств по этой программе постоянно откладывалось. В итоге на помощь пришел «Газпром». В рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Коми газовики выделили необходимые средства для реконструкции взлетно-посадочной полосы, и с 1 августа Ухта принимает широкофюзеляжные самолеты.

— Мы были вынуждены ради сохранения аэропортовой сети перекачивать деньги из одного бизнеса в другой. Разделение предприятий должно положить этому конец, — озвучил недавно принятое решение генеральный директор компании Александр Пономарев.

Однако он не уточнил, когда же этот процесс начнется.

«Вопрос идеологически принят на том уровне, чтобы дать отмашку и начать действия», — заявил глава Коми Сергей Гапликов. Но тоже не назвал никаких сроков. Между тем неопределенность ситуации нервирует коллектив предприятия. Пошел четвертый год «турбулентности»…

… а денежки — потом

— Неопределенность порождает в коллективе негатив и апатию, — рассказывает председатель теркома профсоюза авиаработников Валентин Медведенко.

— Болит душа за предприятие?

— Несомненно. Все работники, особенно с 30-40-летним стажем, переживают. Не понятны будущее и перспективы коми авиации. Несколько лет подряд ни глава, ни профильный министр не говорят ничего определенного, все в общих чертах. Поскольку я — работник

аэропорта, то меня, конечно, напрягает, что при разговорах об улучшении состояния компании речь идет только о летной части. Как будут развиваться аэропорты и будут ли, речи нет.

Год назад А. Пономарев на совещании в Госсовете РК говорил коллегам-депутатам о планах учреждения двух дочерних предприятий: ООО «Международный

аэропорт Сыктывкар» и ООО «Аэропорты Республики Коми». Однако В. Медведенко не исключает, что может появиться и третий «игрок»…

— В октябре был подписан меморандум о сотрудничестве с Улан-Удинским вертолетным заводом о приобретении 15 вертолетов МИ-8 особой модификации. Мы должны получить их уже в 2019 году в лизинг до 2021 года. И ведь ни для кого не секрет, что вертолетные перевозки – это сегодня основной доходный кусочек. Вопрос в том, на кого повесят долги. Их обнулят? Повесят на аэропорты или размажут по всем трем новым компаниям?

Очередная ловушка: в конце ноября Росавиация выставила нам требование – вернуть средства, выделенные на оплату лизинговых платежей. Якобы они были использованы не по назначению. А там – сотни миллионов. Кроме того, 5 декабря в Сыктывкар прибыл «Эмбраер», который был на ремонте. Но он сможет летать только после того, как будет растаможен. Это тоже деньги.

— Реорганизация покажет, насколько наши работники организованы и солидарны, — продолжает В. Медведенко. — У нас три профсоюза: летного состава, инженерно-технического, специалисты которого обслуживают самолеты, и профсоюз аэропортовских сотрудников. Естественно, в чем-то у нас могут быть иные интересы, но в целом мы сотрудничаем достаточно конструктивно. Хотя я лично пережил уже несколько реорганизаций и банкротство «Коми-авиа». Знаю, как начнется дележ имущества — проблемы обязательно будут.

— На прошлой неделе вы планировали все вместе встретиться с руководством компании. Какие вопросы вы хотели поставить?

— Мы хотим знать: есть ли «дорожная карта» выхода из кризисного состояния, кроме общих слов и намеков? Есть ли надежда войти в федеральную программу поддержки нашим другим аэропортам, кроме Ухты, Усинска и Воркуты? А также хотели задать насущный вопрос о зарплатах. Счета блокируются, выплаты задерживаются.

— Сколько человек трудится в «Комиавиатрансе»?

— По штатному расписанию — более двух тысяч, но на самом деле немного меньше. Индексация зарплаты, кстати, не проводилась три года. Ее немного подняли лишь в этом году. Была проведена проверка Трудинспекции, которая вынесла предписание. Юристы компании опротестовали его, и суд первой инстанции вынес решение в пользу предприятия. Верховный суд тоже оставил в силе это решение, указав, что в этой ситуации имеются признаки трудового спора, которые регулируются индивидуально с каждым работником либо коллективно.

Понятно, что мы создаем дополнительную нагрузку на предприятие и, если дойдет до банкротства, станем как бы соучастниками этого процесса. Но, с другой стороны, кто защитит наши права? Это сейчас, после повышения МРОТа, зарплату немного подтянули, а ведь были зарплаты по 13-15 тысяч! А это служба организации пассажирских перевозок, служба досмотра, авиационная

безопасность, автобаза, электрослужба, аварийно-спасательная служба… К тому же у всех свои проблемы — ипотека, плата за детские сады, ЖКХ. Люди и так уже относятся к любым предложениям власти с недоверием. Говорят, что все бесполезно. Если надзорные органы, мол, не могут разобраться, то что мы будем суетиться?

Все эти вопросы мы собирались задать Пономареву, но его срочно вызвали куда-то, и он уехал.

Само не рассосется

Состояние транспортной инфраструктуры — это вопрос для республики стратегический. Но кто будет готовить проект постановления о реорганизации, кто претворять его в жизнь — неизвестно. Раньше забойщиком был Минпром и лично Николай Герасимов — главный куратор-координатор этой темы. На его авторитете было многое завязано. Сегодня, после скоропостижного ухода министра, курировать тему пока некому. Кто подставит плечо коми авиации: Минэкономики, Минфин, Минимущества? Решение затягивается, чиновничьи согласования займут, как минимум, еще несколько месяцев. Ясно одно: сама собой, как туман в нелетную погоду, проблема не рассосется. Кому-то придется брать «штурвал» на себя.

Остается, впрочем, надежда и на Москву. Для развития региональной авиации Правительством РФ сейчас прорабатывается предложение о разработке региональных маршрутов, которые будут проходить, минуя Московский авиационный узел. Для этого хотят обнулить ставку НДС, что позволит увеличить объем региональных перевозок и даст импульс развитию местных аэропортов.

Игорь ВОЛКОВ.