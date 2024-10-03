Чудо в Коми (Блиц от 4 октября)

В Сыктывкар прибудет Казанская икона Божией Матери, которую православные считают чудотворной.

5 октября в 17.00 в Свято-Стефановском кафедральном соборе состоится Всенощное бдение. По прибытии иконы в 20.30 начнется торжественный молебен перед святыней. События пройдут в рамках Всероссийского молебна о Победе и приурочены к 29-летию образования Сыктывкарской епархии. Святыня пробудет в Сыктывкаре до 8 октября. Вечером, после вечерней службы, состоится Крестный ход от Свято-Стефановского кафедрального собора до аэропорта, откуда икона будет отправлена в Москву.

Республика залезла в долги

Минфин Коми увеличил объем бюджетных заимствований.

К началу октября размер госдолга Коми составлял 26,5 млрд рублей – почти на 200 млн больше, чем месяцем ранее. Всего Коми должна вернуть 13 бюджетных кредитов.

Чихаем и кашляем

Эпидемический порог в Коми превышен на 22 процента. Только за прошедшую неделю свыше 10 тысяч человек с симптомами ОРВИ обратились за медицинской помощью. Половина из них – дети.

Между тем в регионе активно идет вакцинация от гриппа. К началу октября сделано уже 118 тысяч прививок. Вакцины в медучреждениях достаточно для всех желающих, заявляют в Минздраве РК.

Печальный список растет

На этой неделе стало известно о гибели четырех бойцов из Коми.

20 сентября Инта простилась с земляками Евгением Терентьевым и Михаилом Тишковым. 30 сентября в Ухте состоялось прощание с бойцом Виталием Смирновым. На днях стало известно также о гибели Сергея Чеботарева из поселка Усогорск Удорского района.

Куда пойти лечиться

3 октября в селе Зеленец Сыктывдинского района была открыта новая амбулатория, которую сельские жители ждали более двух лет.

В амбулатории будут работать два терапевта, здесь имеются кабинеты акушера, стоматолога и педиатра.

Однажды в полете мотор отказал

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал итоги расследования катастрофы воздушного судна в Ухте.

8 августа 2002 года легкомоторный самолет Cessna-117 разбился при посадке в аэропорту, погибли три летчика. Комиссия выявила множество нарушений при эксплуатации летательного аппарата, его технические дефекты. А непосредственной причиной стал отказ двигателя.

Поселок исчезнет с карты

После расселения всех жителей поселок Вежайка в Усть-Вымском районе будет упразднен.

Сегодня в Вежайке зарегистрировано 68 проживающих граждан, все они занимают жилые помещения по договорам социального найма. В населенном пункте осталось три многоквартирных дома по ул. Станционной, которые еще три года назад были признаны аварийными. В первом доме расселению подлежат девять квартир, во втором – восемь, в третьем – шесть.

Первый «бокситовый» миллион

В сентябре горняки предприятия «Боксит Тимана» компании РУСАЛ добыли первый миллион руды на карьере № 2 Южных залежей Верхне-Щугорского месторождения.

Промышленное освоение начали в мае прошлого года. Подготовка к началу промышленного освоения карьера велась на Средне-Тиманском руднике в течение двух лет. Общие запасы составляют порядка 7,5 миллиона тонн руды.

Бык забодал иномарку

Безнадзорная прогулка животного стоила его владельцу 150 тысяч рублей.

Житель сосногорского поселка Керки вывел быка на выпас к реке Айюве и решил не привязывать животное. Затем хозяин отвлекся, и бык ушел с пастбища ближе к реке, где повредил автомашину «Вольво», стоявшую у подвесного моста. Владелец животного вину в совершении правонарушения признал и выплатил потерпевшей компенсацию за поврежденное транспортное средство – 150 тыс. рублей.

А ну-ка, мусорщики!

Завтра, 5 октября, в Ухте пройдет республиканский конкурс профмастерства среди водителей мусоровозной техники. Уже четвертый год подряд конкурс проводит Региональный оператор Севера.

В этом году на участие заявились 23 водителя из Инты, Воркуты, Сыктывкара, Эжвы, Ухты, Княжпогостского, Сыктывдинского, Удорского, Ижемского, Усть-Цилемского, Усть-Куломского, Усть-

Вымского районов.

Соревнования пройдут на полигоне Ухтинского горно-нефтяного колледжа. Участники конкурса на мусоровозах преодолеют полосу препятствий на время, выполняя сложные элементы вождения. При подведении итогов учитывается не только время прохождения трассы, но и точность.

Они дикие и кусаются

В этом году от укусов лесных жителей в Коми уже пострадали 17 человек (за весь прошлый год – 25).

Медики напоминают, что белки, мыши, барсуки и другие животные зачастую бывают источником возбудителя бешенства. Это заболевание проявляется тяжелым поражением центральной нервной системы в форме энцефаломиелита, опасного для жизни.

Превратности утиной охоты

Правоохранители отняли у охотника ружье, добычу (двух уток) и отдали под суд.

По мнению надзорных органов, устькуломец нарушил правила охоты. У него не оказалось при себе разрешения на охоту и ношение ружья. По вердикту мирового судьи Ульяновского судебного участка Усть-Куломского района, оружие изъято, а сам сельчанин «отлучен» от охоты сроком на один год.