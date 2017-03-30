Чужаки ведут себя как диверсанты: портят дороги и разрушают мосты

24 марта в Прилузском районе лесовоз упал в реку, обрушив деревянный мост.

32-летний водитель, управляя автомашиной КамАЗ, груженной сосновым пиловочником, двигался со стороны Верхолузья в направлении Ношуля. Старый деревянный мост через реку не выдержал нагрузки (разрешается только 3,5 тонны).

Как рассказали «Трибуне» жители Верхолузья, все произошло очень быстро: прицеп повис с моста и потянул КамАЗ вниз. Водитель чудом остался жив — успел выпрыгнуть из кабины.

— В медицинской помощи он не нуждался. Конечно, был в шоке, бледный. Сельчане водителя напоили чаем, дали ему успокоительные капли, — рассказывает фельдшер ФАПа Евгения Зубарева.

Как отрезали

Река Луза делит село Верхолузье на две части. На одном берегу — ФАП, клуб, почта, на другом — магазин. Проживают в селе около 50 человек. Практически все пенсионеры.

— Как быть, если сельчанам потребуется экстренная медицинская помощь? — спрашиваю местного фельдшера.

— Мы успели завезти медикаменты, — отвечает Евгения Владимировна. — Машину скорой помощи тоже успели перевезти на тот берег, как раз накануне ЧП. В селе беременных нет, онкобольных тоже. Надеемся — транспортное сообщение скоро наладят.

Движение автотранспорта по аварийному мосту перекрыто. На месте крушения на этой неделе работала спецтехника, устраняя последствия аварии. Транспортное сообщение пока возможно только со стороны села Опарино Кировской области. Работы обязуются завершить к концу недели. Пока оборудованы подступы к реке и пешая переправа через Лузу.

Оказавшись в трудной ситуации, жители села стараются помогать друг другу.

— Пожилые люди, которые боятся ходить по ледовой переправе, заказывают продукты соседям, почтальону, соцработнику, а я выдаю по списку необходимое, — говорит продавец сельского магазина Мария Можегова.

Ольга Пантелеева, которая работает в сельском клубе, рассказала «Трибуне», что мост через Лузу был очень старый, опоры давно сгнили. Частники, которые вывозили по нему лес, ремонтировали только верхний настил. Большегрузы ездили по нему на свой страх и риск.

— Мост латать бесполезно, надо строить новый. Иначе эта авария — не последняя, — считает Ольга Александровна.

Если завтра — пожар?

Сергей Елдин, глава сельского поселения Ношуль, куда входит и Верхолузье, не раз поднимал вопрос на всех уровнях, чтобы ограничить движение большегрузов по деревянным мостам. Однако лесовозы продолжают курсировать днем и ночью.

— На мосту установлен ограничительный знак — 3,5 тонны. Но частники, занимающиеся лесозаготовкой, его игнорируют, — говорит Сергей Николаевич. — Нынешняя ситуация — результат нарушения ПДД.

Практически накануне аварии Сергей Елдин сам лично зафиксировал одного из таких нарушителей и сообщил номер машины сотрудникам ГИБДД. По его словам, из Прилузского района вывозят лес кировчане. Причем они ездят по дорогам местного значения, которые не предназначены для большегрузов. Частники из других регионов России не хотят прокладывать технологические дороги для своих нужд, а используют дороги общего пользования. Им бы взять пример с крупных компаний, таких как «Монди» и «Лузалес». Наши лесозаготовители, когда переходят на новые участки, сначала создают дорожную инфраструктуру.

— Предприниматели, которые работают в прилузских лесах, у нас не зарегистрированы, — продолжает Сергей Елдин. — Получается, что они наши дороги, мосты разрушают, а в местную казну даже налоги не платят.

— Сергей Николаевич, а если в селе случится пожар?

— К сожалению, пожарная машина не сможет переехать. Мы привезли мотопомпы в один и другой конец села, назначили дежурных. Однако в селе живут в основном пенсионеры, они не могут участвовать в тушении пожара. Об этом я тоже оповестил все инстанции. Тем не менее противопожарная служба района и Республики Коми дает нам совет — организовать в селе добровольные дружины. А кого туда принимать — стариков?

За всеми не уследишь

Как сообщили «Трибуне» в администрации Прилузского района, принято решение восстановить старый мост, который сохранит прежнюю грузоподъемность. В данный момент обсуждается вопрос о составлении сметы.

— Сколько в Прилузском районе деревянных мостов с маленькой грузоподъемностью?

— В том же верхолузском направлении с ограниченной нагрузкой — с десяток будет и еще два понтонных, — говорит представитель администрации. — Тем не менее, по ним ездят лесовозы. У администрации нет возможности каждый день контролировать лесозаготовителей, которые сознательно идут на нарушения. Мы пытались эту проблему решать, обращались в надзорные органы, чтобы они повлияли на ситуацию. Увы, не получилось. Проблема в том, что в этом направлении работают предприниматели, зарегистрированные в других регионах.

Екатерина МАКАРОВА, Прилузский р-н.