Как известно, между главой Коми Владимиром Уйбой и депутатом Госдумы РФ Олегом Михайловым в свое время пробежала «черная кошка». И даже не «кошка», а целый «конь».

Впервые в парламентской истории Коми в здании Госсовета из уст действующего губернатора прозвучали слова, которые мог бы произнести какой-нибудь гопник из подворотни. Впрочем, и его политический оппонент тогда в долгу не остался…

Но прошло время, предвыборные страсти давно улеглись, пора бы и делом заняться. А дело и у депутата, и у губернатора общее – защищать интересы республики. Каждый на своем месте.

«Я с тобой не играю!»

Считается, что Владимир Уйба вспыльчив и, как Паниковский, по-детски обидчив (не лучшие для политика качества). Тем не менее, он все-таки публично поздравил коммуниста Олега Михайлова, когда тот в 2021 году одержал победу на выборах в Госдуму. (За Михайлова проголосовало более 80 тысяч избирателей). Но этот благородный жест губернатора в сторону конкурента оказался, увы, и последним. С тех пор, как говорят в песочнице, «больше я с тобой не играю».

До Олега Михайлова все депутаты Госдумы от Коми сплошь были «единороссами», включая и его предшественницу Ольгу Савастьянову. Эта дама, прекрасная во всех отношениях, большую часть времени проводила в Москве, а в республике (даже в родном поселке Мадмас) появлялась очень редко. Видимо, она брала пример с тогдашнего губернатора Сергея Гапликова, который тоже не любил, особенно с похмелья, ездить по сельским ухабам.

А вот Михайлов оказался довольно ретивым депутатом и, что называется, «бьет копытом». Возможно, потому что он еще молод и пока не утратил интереса к согражданам. Во всяком случае депутат готов ездить в самые отдаленные места и встречаться с жителями глубинки.

Для далекого села или деревни появление любого высокого гостя – целое событие (старики потом рассказывают детям, что видели живого губернатора или депутата). Да и жители маленьких северных городов этим не избалованы. Тем более, если речь идет о российском парламентарии, который по статусу приравнен к федеральному чиновнику.

Со стороны Желтого дома было глупо не воспользоваться услугами бойкого члена Госдумы – пусть на его голову обрушились бы все жалобы и претензии к начальству, коих на местах накопилось немало. Но вместо того, чтобы использовать О. Михайлова в качестве «громоотвода», чиновники ему всячески мешают. Причем делают это по-мелкому, как мстительные соседи по даче.

Паспорт покажи!

На прошлой неделе Олег Михайлов посетил муниципальный округ Усинск: села Мутный Материк, Усть-Уса, Усть-Лыжа, деревни Новикбож и Денисовку. То есть он проехал многие сотни километров, чтобы пообщаться со своими избирателями.

Общение состоялось, но в основном на улице (было холодно и ветрено), так как обычные места для встреч – Дома культуры и библиотеки – были для него закрыты. И в чем же дело?

Чиновники из Усинска запретили открывать двери, поскольку Олег Михайлов отказался предоставлять им данные своего паспорта. Интересно, а зачем им понадобились персональные данные депутата, когда в их адрес была направлена официальная заявка на фирменном бланке Госдумы РФ?

Невозможно представить, чтобы подобным образом окружение главы администрации Усинска Николая Такаева поступало в отношении той же Ольги Савастьяновой или Владимира Уйбы.

В данном конкретном случае в отношении депутата федерального парламента местные чиновники повели себя непозволительно дерзко. Вряд ли они могли так поступить, не заручившись поддержкой нынешнего руководства республики.

Новая реальность

И как тут не вспомнить недавнюю историю с главой Печоры Валерием Серовым, который при общении с московским тележурналистом допустил оскорбительный выпад в адрес Олега Михайлова. В этом смысле г-н Серов даже переплюнул самого губернатора.

А тот факт, что члены правительства Коми максимально затягивают с ответами на запросы депутата-коммуниста, вообще стал какой-то «новой реальностью». Это уже в порядке вещей.

Опасный гость

Но вернемся к поездкам в сельскую глубинку. Также на прошлой неделе Олег Михайлов посетил село Богородск в Корткеросском районе. И там – та же «усинская песня». Правда, на иной лад. Персональные данные депутата чиновники Корткеросской администрации у Олега Михайлова запрашивать не стали, но сообщили, что принять его не могут: в воскресенье библиотека в Богородске не работает.

Хорошо, раз не выходит вариант с библиотекой, предложите другой, люди ведь ждут, люди уже оповещены о встрече. Но ни «другого», вообще никакого варианта предложено не было. Хотя ведь очевидно, что с той же библиотекой можно было бы договориться, чтобы она поработала часик в воскресный день. Было бы желание.

А желания у чиновников не было от слова совсем. Вообще ситуация для главы районной администрации Константина Сажина совершенно позорная. В кои-то веки в Богородск приезжает депутат федерального парламента (может, это вообще первый такой случай для села), а тут такой «теплый» прием. И еще такое цинично наплевательское отношение к местным жителям, которые в ненастную погоду вынуждены были общаться с депутатом на улице.

А может, это ревность?

И в Усинске, и в Корткеросе чиновники повели себя как «собака на сене». И другим не дают, и сами не особо хотят идти на диалог с рядовыми гражданами. Вероятно, боятся острых вопросов и не хотят отвечать за ранее выданные обещания. Да и что им сказать? Кругом провалы и просчеты, люди живут бедно, нет перспектив развития…

Многие чиновники давно разучились общаться с рядовыми людьми (а многие вообще никогда не умели этого делать), а тут приезжает депутат-коммунист, который и от острых вопросов не уходит, и сам за словом в карман не полезет. Это, кстати, одна из причин, почему Олега Михайлова стараются не «подпускать к людям» – своего рода «политическая ревность».

«Шеф» Михайлова – Геннадий Зюганов – давно и активно сотрудничает с Кремлем и оказывает ему всяческие услуги. Непонятно, почему депутат от Коми, такой же в принципе «условный оппозиционер», как и Геннадий Андреевич, до сих пор не задействован в системе власти региона?

Похоже, что это произошло, как пишут в протоколах, «на почве личной неприязни» между двумя гражданами – Уйбой и Михайловым. Что не украшает обоих политиков. Пора бы это в Желтом доме признать и сделать «перезагрузку отношений».

Виктор СЕМЕНОВУ.