2 апреля исполняется ровно три года, как Владимир Уйба встал у руля Коми, заменив Сергея Гапликова, безвременно покинувшего нашу благословенную республику.

Уже можно подвести некоторые итоги пребывания Уйбы на посту главы региона. Хотя окончательная оценка его деятельности во многом зависит от того, усидит ли Владимир Викторович в своем кресле. Пока официозные СМИ дружно хвалят главу, но в случае, если Кремль примет решение заменить Уйбу (о чем ходят упорные слухи), на него тут же обрушится волна критики.

Увы, такова судьба всех бывших губернаторов Коми, включая даже Юрия Спиридонова, которого в начале «нулевых» годов не пинал только ленивый. И понадобилось немало времени, чтобы по достоинству оценить масштаб личности Юрия Алексеевича.

Не игрок

Изначально Владимир Уйба показал себя человеком неискушенным в политических играх. Да и сегодня политиком его можно называть с большой натяжкой, поскольку ему так и не удалось в полной мере наладить взаимоотношения с местными депутатами и бизнесменами.

Поначалу очередного варяга в Коми встречали с

надеждой. Все-таки за плечами у него был богатый опыт работы в Федеральном медико-биологическом агентстве. В 2020 году это был важный козырь – набирала обороты пандемия коронавируса. А тут такой подарок – самый настоящий врач и ученый в области профилактической медицины.

Увы, вскоре Республика Коми оказалась в числе худших по заболеваемости коронавирусом. На душу населения смертность от ковида тоже оказалась высокой, а медицина Коми – бессильной перед этой напастью.

Кстати, и сейчас COVID-19 в республике никуда не делся (около сотни заболевших ежесуточно). Просто под влиянием других, более грозных событий «ковидная тема» ушла на второй план.

Чиновник «Лопырев»

Со временем все больше стала проявляться схожесть Владимира Уйбы с его предшественником Сергеем Гапликовым. Особенно выпукло это проявилось в кадровой политике – в коридорах власти кругом сплошь непонятно откуда взявшиеся люди: они тихо появлялись и так же незаметно исчезали. Редкий чиновник-варяг работает в Коми больше года, такова сегодняшняя реальность.

Кого-либо из них вспоминать нет особого смысла, разве что – известного московского тусовщика Игоря Булатова, просидевшего в Сыктывкаре более года в кресле первого заместителя председателя правительства Коми.

Хотя больше была известна его супруга – фотомодель и светская львица Виктория Лопырева. Поэтому неудивительно, что за глаза Булатова (еще молодого человека) называли «стариком Лопыревым». За время нахождения в Коми он не был замечен в усердии и вообще вел себя как-то странно, сторонился местных, не шел на контакты с журналистами.

А зато он добрый?

Впрочем, и сам Уйба, особенно поначалу, никак не мог найти общего языка с местными. Поразительно, но в сентябре 2021 года во время выборной кампании в Госдуму РФ на встречу с главой и кандидатом от партии власти в полупустой зал администрации Сыктывкара пускали людей только строго по спискам. Со стороны это все действо выглядело весьма дико.

Сергей Гапликов в конце своего правления тоже «замкнулся в себе». Точнее – в узком кругу соратников. Но поначалу он казался эдаким «рубахой-парнем» – любил попеть и потанцевать «при народе», охотно травил анекдоты…

У Владимира Уйбы другие интересы, если судить по видео, которые глава одно время выкладывал в интернете. То он лепил на камеру какие-то поделки из глины, то собирал конструктор «Лего». Это производило довольно тягостное впечатление на публику. «Добрый доктор Айболит» – не лучший имидж для лидера республики, особенно такой суровой, как наша.

Язык мой – враг мой

За три года нахождения в Коми Владимир Викторович не раз попадал в федеральную новостную повестку. Обычно в связи с громкими заявлениями типа «Для вас я – Путин!». Эту фразу он бросил на встрече с жителями Припечорья.

Вскоре глава влип и в другую скандальную историю. В публичном месте он вступил в безобразную перебранку с депутатом Олегом Михайловым. Конфликт получился резонансный – даже Дмитрию Пескову, пресс-секретарю Владимира Путина, пришлось давать по этому поводу комментарии.

Жителей Коми вряд ли забавляли шутки в адрес Уйбы по федеральным каналам, например, в передаче «Вечерний Ургант». Возникало чувство неловкости за «нашего главу».

Юбилей профукали!

Хотя Уйба и говорил поначалу, что приехал в Коми аж сразу на два срока, но, видимо, теперь понимает, что не его это дело – «рулить» достаточно сложным регионом.

Ярко это проявилось во время празднования 100-летия Республики Коми. По большому счету, никакого юбилея не получилось. Из «подарков» первое, что вспоминается – это открытие на 100-летие на железнодорожном полустанке в Эжве нового прохода к перрону: тогда уложили там несколько бетонных плит. А ведь еще при Гапликове речь шла о возведении под 100-летний юбилей нового здания для Музыкального театра в Сыктывкаре, строительстве нового стадиона…

Кремль не помог

Похоже, что самое слабое место В. Уйбы – это все-таки кадровая политика. Наиболее скандальными вышли отставки экс-руководителя Минприроды Коми Романа Полшведкина и экс-руководителя Минфина Коми Галины Рубцовой, которая категорически отказалась загружать республиканский бюджет разного рода кредитными обязательствами.

Да и Кремль не особо чем помог, особенно по части кадровой и материальной поддержки региона. У самого Владимира Владимировича 200 миллиардов рублей в виде льготного кредита на телекамеру просил Владимир Викторович. А в ответ получил лишь вежливый кивок…

Сергей МОРОХИН.