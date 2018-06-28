«Цифровая революция» докатилась и до Республики Коми

Антенны вроде той, какую ординарец Петька натягивал на крыше («Странные имена дают нынче девушкам!» — изумлялся Чапаев), это уже вчерашний день. Место на крышах все чаще занимают модные спутниковые тарелки. Герой советского анекдота удивился бы еще больше, узнав, что пакетом теперь называется не срочное донесение из штаба, а набор телепрограмм…

Деревня Пупкино плохо видит

Когда на смену допотопным «ящикам» начали приходить плазменные и ЖК-телевизоры, возникла неожиданная проблема. Телеприемники нового поколения оказались настолько чуткими, что на экранах стали заметны даже самые мелкие изъяны, связанные с помехами в эфире или задержкой ТВ-сигнала. Эту коллизию удалось разрешить с помощью цифрового телевидения.

Разница между цифровым и аналоговым ТВ — в способе передачи сигнала. Аналоговый сигнал транслируется непрерывным потоком, а цифровой — дробно, дискретными порциями. (И это все, что вам следует знать о технической стороне процесса, остальное не берите в голову).

С помощью ТВ-вышек, телепередатчиков (только на территории Коми их свыше сотни) аналоговый сигнал ретранслируется по всей стране. Его принимают обычные антенны, никаких дополнительных устройств не требуется. В этом главный плюс аналогового вещания. Но есть и серьезный минус — низкое качество. Чем дальше телевизор находится от зоны уверенного приема, тем он хуже показывает. При нечеткой картинке появляются еще и рябь, «сеточка» и другие помехи.

Вот почему обитатели какой-нибудь дальней деревни Пупкино до сих пор не знают, как богато и красочно нынче живет Россия, как бодро она вскочила с колен и бросилась играть в футбол. Деревня видит другую, искаженную телевизором действительность: «мутного» Соловьева, «рябого» (от помех) Малахова и «волнистого», как попугай, Киселева. При этом никакого выбора у пупкинцев нет — в лучшем случае они могут увидеть два-три аналоговых федеральных канала.

Другое дело — цифровое вещание. Его пропускная способность на порядок выше — можно смотреть десятки ТВ-программ, причем в хорошем качестве.

Цифровизация всей страны началась еще несколько лет назад и сейчас близка к финишу. В Республике Коми переход ТВ на «цифру» планируют завершить уже к концу текущего года.

С 1 января 2019 г. регион попрощается с аналоговым телевидением. Это не значит, что всем пенсионерам нужно выбросить на помойку старенькие телевизоры, а вместо известных еще тов. Чапаеву обычных антенн приобрести спутниковые тарелки. Но, как минимум, придется раскошелиться на цифровую приставку. Это устройство, позволяющее принимать цифровой сигнал, стоит недорого.

Мир на «тарелке»

Вообще, бесплатного телевидения не бывает. Это только кажется, будто мы «ловим» сигнал задарма. И в худшем случае оплачиваем лишь обслуживание коллективной антенны. (Хотя это мифическая услуга: никто никогда не видел, как «обслуживают» антенну. Ее как поставили 30 лет назад, так она и стоит).

На самом же деле мы платим и за контент (новостные или увеселительные передачи), и за сам сигнал (точнее, его ретрансляцию). Правда, не напрямую, а косвенно. Потому что даже «бесплатные» федеральные и региональные ТВ-каналы финансируются на бюджетные деньги. А значит, все мы, налогоплательщики, их содержим. В том числе тех же Малахова, Соловьева и Киселева. (Судя по лоснящимся физиономиям «телезвезд», на жизнь им вполне хватает).

Но могут быть и прямые расходы. Отдельная плата взимается с нас либо за кабельное ТВ (там, где оно есть), либо за пакеты телеканалов, которыми торгуют операторы.

Для обитателей глухих таежных углов, где еще ловится рыба, но не «ловится» сигнал аналогового ТВ, спутниковая тарелка — это «окошко» в большой мир. Правда, за телепакеты надо платить (в среднем — по 100 рублей в месяц).

В числе самых крупных российских провайдеров — «Триколор ТВ», услугами которого пользуются свыше 12 миллионов абонентов. Если умножить на три (средний состав семьи) — это около 36 миллионов телезрителей.

В Коми «Триколор ТВ» тоже популярен: 107 тысяч абонентов. То есть зрительская аудитория — более 300 тысяч человек (всего в Коми, напомним, 860 тысяч жителей).

Хорошо зашли?

«Юрган» — единственный принадлежащий республике телеканал, который системно вещает о главных событиях и явлениях в жизни нашего региона. Причем треть его передач выходит на языке коренного населения. Однако далеко не все жители Коми до сих пор имели возможность смотреть телепередачи родного «Юргана». Главная причина все та же — аналоговый способ «доставки» сигнала.

Правда, «Юрган» был доступен и прежде абонентам- «цифровикам» в кабельных сетях, в IP-телевидении. Причем в IP Ростелекома или Кабельвидеоэфире – уже в HD-качестве. Но это только в городах. В селах таких сетей нет, а строить их нерентабельно.

Теперь же ситуация радикально изменится и для сельчан. Причем связано это не только с переходом Коми на «цифру».

В начале июня глава Коми Сергей Гапликов объявил, что КРТК «Юрган» вошел в пакет «Триколор ТВ». Тем самым дополнительно приобрел еще три сотни тысяч зрителей, в том числе и среди жителей сельской глубинки.

Понятно, что в коммерческий пакет просто так не попадешь. За вход нужно платить. О подробностях сделки губернатор не сообщает. А по неофициальным данным, «цена вопроса» — десятки миллионов рублей. Деньги, конечно, серьезные, но и проблему они решают нешуточную.

— Вопрос о том, что региональный телеканал должен быть в «Триколор ТВ», поднимался на протяжении нескольких лет, — рассказал «Трибуне» генеральный директор КРТК «Юрган» Александр Кузнецов. — И предпосылок тому было множество. Во-первых, «Триколор» в те годы стал стремительно развиваться, наращивать так называемую «клиентскую базу». В том числе и в нашей республике. Причем подключались к этому спутниковому телевидению в равной степени и жители городов, и удаленных труднодоступных населенных пунктов, которые не могли смотреть эфирное телевидение. Именно поэтому на конференциях коми народа, а затем и на съездах то и дело задавался вопрос: почему в «Триколоре» нет республиканского телеканала? Часть жителей республики по сути была информационно обделена — они не получали оперативных новостей о том, чем живет республика…

Остается добавить, что «Триколор ТВ» предлагает потребителям несколько сотен телеканалов. Для того, чтобы найти среди них «Юрган», достаточно взять в руки пульт и задать автоматический «поиск».

Виктор СЕМЕНОВ.