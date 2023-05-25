Цвет больницы – не главное (Блиц от 26 мая)

В Коми ищут деньги на ремонт первого этажа Эжвинской горбольницы.

На ремонт учреждения целиком требуется не менее 850 млн рублей. Об этом заявил 24 мая на рабочем совещании в Госсовете Коми и. о. министра здравоохранения Игорь Дягилев. Он рассказал, что розовый цвет стен корпуса оставят, потому что «это не главное». Из запаса фонда ОМС будут выделены около 20 млн рублей, которые пойдут на ремонт первого этажа. Ранее сообщалось, что больницу в Эжве планируют превратить в образцово-показательную.

В Сыктывкаре – карантин

В столице Коми обнаружены четыре очага заболевания птичьим гриппом.

Угрожаемой зоной признана территория, прилегающая к эпизоотическому очагу (район пляжа в м. Кируль) радиусом до 5 км от его границ. К ней прилегает зона наблюдения радиусом до 10 км. Говорить об отмене купального сезона в Сыктывкаре пока рано, считают специалисты. Есть надежда, что он откроется, как и в прошлом году, в середине июня.

Фермер выиграл грант

В Минсельхозе Коми подвели итоги конкурса на получение гранта на развитие семейных ферм.

Победитель – фермер из Сыктывдинского района – получит 18 млн. Сегодня в его хозяйстве содержится 210 голов крупного рогатого скота, в том числе 49 коров. Средства гранта он планирует направить на строительство новой фермы на 150 голов, для чего арендовал земельный участок площадью 5,2 га на 49 лет. Грантовые средства будут предоставлены на условии софинансирования: государство компенсирует затраты в размере 60%, оставшуюся часть вложит сам фермер. Общая стоимость проекта составляет порядка 31 млн рублей.

Из Сыктывкара в Санкт-Петербург

Для повышения качества обслуживания пассажиров назначен новый прямой поезд № 398/397.

Он будет курсировать с июня по сентябрь, но не каждый день. Из Сыктывкара 9, 13, 17, 21, 25, 29 июня, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 июля, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа, 7, 11, 15, 19, 21, 25 сентября. Из Санкт-Петербурга – 7, 9, 10, 18, 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 1, 5, 12, 16, 20, 28 августа, 1, 5, 12, 16, 20, 24, 30 сентября. Время в пути составит 31 час 26 минут, в обратном направлении – 30 часов. Состав будет курсировать с беспересадочными вагонами Котлас – Санкт-Петербург.

В библиотеке устроят экзамен

26 мая в Национальной библиотеке Коми будут лекции об авангарде и эксперименты с нейросетью.

Акция посвящена Году педагога и наставника, тема в этот раз звучит как «Преобразование». Проводниками читателей станут Казимир Малевич, Дмитрий Менделеев, Александр Католиков, Константин Станиславский. За каждым из «наставников» закреплена площадка, на которых гости получат новые для себя знания об истории, науке и искусстве. В большом читальном зале разместится зона творческих мастер-классов и настольных игр. В зале краеведения у посетителей будут принимать шуточный экзамен, а в иностранном отделе – учить актерской импровизации. Праздник пройдет с 19 до 22 часов (6+).

Донецк получит розы из Коми

В Сыктывкаре готовят к отправке саженцы кустовой розы. Их высадят на территории столицы ДНР.

«Королеву цветов» отправят вместе с военнослужащими, которые в конце месяца будут возвращаться из отпуска в зону СВО, сообщает телеканал «Коми гор». Акцию проводит Народный фронт. «Некогда шахтерский Донецк называли «городом миллиона роз». Однако с начала проведения СВО город утратил этот статус, – рассказала медиакоординатор проекта Валентина Гончарова. – Чтобы вернуть ему былую славу, региональное отделение Народного фронта запустило тематическую акцию».

Лосятина за миллион рублей

35-летний житель Сыктывкара оштрафован за незаконную добычу двух лосей.

Судом установлено, что он с приятелями охотился на сохатых на территории Ыбского лесничества. У него имелась лицензия на отстрел лося, но на территории совсем другого района. В суде мужчина тщетно пытался доказать, что застрелил лося на корткеросской территории, а не в Ыбском лесничестве. В итоге ему присудили 200 тысяч рублей штрафа. Еще 800 тысяч с него будет взыскано по иску Минприроды Коми в качестве компенсации ущерба.

Дебошир покусал полицейского

55-летнего ухтинца доставили в дежурную часть за появление пьяным в общественном месте. Там задержанный продолжил буянить и трижды укусил полицейского – два раза за руку и один – за ногу.

Недавно дебошир предстал перед судом. Но отделался легким, по нашим временам, наказанием – 15 тысяч рублей штрафа. Суд учел семейные обстоятельства подсудимого, раскаяние и извинения, которые он принес стражу порядка.

Проголосуем за дерево?

Жителей Коми призывают проголосовать за сосну из Прилузья, которая участвует в конкурсе «Российское дерево года-2023».

Сосна произрастает на территории Занульского лесничества. Дереву уже более 600 лет.

Национальный конкурс «Российское дерево года-2023» проводится в рамках всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» и направлен на поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для нашей страны.

За дерево из Коми под № 11 можно проголосовать на сайте https://rosdrevo.ru.