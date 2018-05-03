«Да я таких бушлатом по зоне гонял!»

В Ухте разразился дичайший скандал, из-за которого Коми опять «прославилась» на всю страну как край, где царят нравы вертухаев и уголовников.

Причем в роли «ньюсмейкера» выступил не очередной член ОПГ, не «вор в законе» и не «оборотень в погонах», а директор учебного заведения при университете.

Вместо общаги — казарма

26 апреля 62-летний директор Ухтинского промышленно-экономического лесного колледжа Индустриального института УГТУ Василий Завьялов собрал учащихся в фойе общежития и сообщил, что на базе колледжа создается инженерно-кадетский батальон, а общежитие станет казармой. Отныне студенты не вправе пользоваться в своих комнатах никакими электроприборами (в том числе компьютерами!), из мебели останутся лишь кровати и тумбочки, а все межкомнатные двери будут демонтированы.

Эти новости директор сообщил студентам в грубой манере, одергивая желающих задать вопрос и используя весьма хамские шуточки из своей «прошлой жизни». А прошлая жизнь Завьялова, как выяснилось тут же на собрании, была связана со службой в системе МВД и УФСИН. «Будучи зам. по режиму, у меня полторы тысячи заключенных стояли в строю, и ни один рот не открывал, — вещал директор. — Рот будете открывать, когда кушаете, а диплом писать молча, скрипя ушами».

Коллеги из интернет-журнала «7х7» изучили биографию Завьялова. До того, как стать ректором УИИ УГТУ, он работал заместителем мэра Ухты Игоря Михеля, чуть раньше — возглавлял УВД Ухты, а до Ухты был начальником Усть-Вымского ОВД.

Что сказали чиновники?

Видео с речью господина Завьялова попало в социальные сети. Хамоватый (судя по ролику) директор тут же стал «звездой» Ютюба. Посыпались комментарии, самые безобидные из которых сводились к тому, что «экс-вертухая нельзя и на пушечный выстрел подпускать к учащимся».

Естественно, журналисты начали донимать ректора УГТУ и региональный Минобраз с просьбой прокомментировать ситуацию. От Минобраза до сих пор никакого вразумительного ответа не последовало. А Николай Цхадая вместо того, чтобы немедленно уволить своего подчиненного,.. его поддержал. «Завьялов — человек, о котором плохого никогда не говорят, — заявил г-н Цхадая. — Не знаю, как он разговаривал с учащимися, я ничего не слышал, но знаю, что он ничего плохого никогда не сделает». С тех пор, выражаясь специфическим языком его подчиненных, Николай Денисович «затихарился», перестав отвечать на звонки журналистов.

Отмолчался и бывший мэр Ухты Игорь Михель. Корреспондент «Трибуны» пытался связаться с ним «ВКонтакте», но Игорь Николаевич никак не отреагировал на просьбу. Хотя в это же время был в сети и выкладывал на своей страничке фотографии с первомайской Красной площади.

Не спешить делать выводы попросил зампредседателя Общественного совета при Министерстве образования РФ, заслуженный учитель России Сергей Рукшин. «Осуждать или хвалить руководство учебного заведения без полной информации о ситуации — неправильно — заявил он в беседе с корреспондентом ради-останции «Говорит Москва». – Вы были в Ухте когда-нибудь? Вы знаете, какой там климат, какой там контингент населения? Вы знаете про этих ребят, из благополучных они семей? Вы знаете, какая в этом общежитии электропроводка, какое напряжение она выдерживает?.. Любые комментарии без знания деталей неэтичны».

Зато обозначил свою позицию Сергей Гапликов. Глава Коми назвал поведение директора ухтинского института «недопустимым». Таким образом губернатор оказался единственным из чиновников, кто отреагировал на эту ситуацию адекватно.

Лагерный типаж

Незадолго до этого инцидента в общежитии колледжа (правда, в другом) случился пожар. И комнаты студентов, надо признать, зачастую далеки от элементарного в них порядка. Но все это, конечно, не значит, что со студентами можно разговаривать как с заключенными.

Эта безобразная история живо напоминает рассказ «Наши», автор которого — Сергей Довлатов — в свое время служил лагерным охранником под Ухтой и был, что называется, «в теме».

«…Короче, мой брат помочился на директора школы. Случилось это после занятий. Боря выпускал стенгазету к Дню физкультурника. Рядом толпились одноклассники. Кто-то сказал, глядя в окно:

— Легавый пошел… (Легавым звали директора школы — Чеботарева.)

Далее — мой брат залез на подоконник. Попросил девчонок отвернуться. Умело вычислил траекторию. И окатил Чеботарева с ног до головы… Это было невероятно и дико. В это невозможно было поверить…

Реакция директора Чеботарева тоже была весьма неожиданной. Он совершенно потерял лицо. И внезапно заголосил приблатненной лагерной скороговоркой:

— Да я таких бушлатом по зоне гонял!.. Ты у меня дерьмо будешь хавать!.. Сучара ты бацильная!..

В директоре Чеботареве пробудился старый лагерный нарядчик. А ведь кто бы мог подумать?.. Зеленая фетровая шляпа, китайский мантель, туго набитый портфель…»

Похожая ситуация, не правда ли? Не зря же г-н Михель ратовал за появление в Ухте улицы Довлатова. Как в воду глядел…

«По фене ботать»

Первый проректор УГТУ Ярослав Цуневский заявил «Комиинформу», что «инцидент исчерпан» и никаких репрессий не будет. Причем, говоря о «репрессиях», он имел в виду не Завьялова, а студентов, выложивших видео в интернет.

Вероятно, г-н Цуневский так и не понял, что дело тут вовсе не в студентах, а в директоре колледжа, грубое поведение которого нанесло серьезный ущерб репутации учебного заведения.

Со своей стороны, у «Трибуны» остались вопросы. Например, почему, как следует из речи В. Завьялова, Ухтинский технический университет за федеральные деньги начинает готовить участковых для сельской местности, охранников для зоны и сотрудников МЧС? И не придется ли при таком патерналистском отношении руководства вуза к поведению Василия Завьялова всем учащимся колледжа (не говоря уже о кадетском батальоне) учить новый предмет – «Как ботать по фене»?

Игорь ВОЛКОВ.