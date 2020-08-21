«Да здравствует Усть-Кулом!» Путешествие в загадочный зырянский край изменило судьбу Василия Кандинского

Заняться живописью один из лидеров русского авангардизма решил после посещения зырянского края.

С 22 августа в Национальной галерее республики начнет работу выставка «Василий Кандинский и Россия» из собрания Государственного Русского музея. Масштабный выставочный проект реализуется к 100-летию региона и дает старт череде беспрецедентных событий в сфере культуры и искусства Коми.

В. Кандинский – один из самых загадочных художников первой половины ХХ века. Именно ему приписывают открытие новой области беспредметного искусства. Сегодня работы художника, получившего азы профессиональных навыков в возрасте 30 лет, бьют рекорды на мировых аукционах, а обладание ими является вопросом престижа национальных музейных собраний и частных коллекций.

В мире чудес

– Для республики открытие выставки работ Василия Кандинского – это возможность рассказать всем об уникальной исторической связи нашего региона с судьбой великого художника. В дни открытия мы проведем «круглый стол» с ведущими российскими экспертами в сфере искусства, рассматривая имя Кандинского как арт-бренд Коми, – считает министр культуры Коми, председатель Совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов. – Благодаря партнерству с Русским музеем, мы открываем не просто выставку, а новые возможности развития культурных маршрутов «по стопам Кандинского» в нашем регионе.

18 июня 1889 года будущий живописец, а пока еще только студент юрфака Московского университета сошел на берег в Усть-Сысольске в районе нынешнего Кировского парка. В этнографической экспедиции по Вологодской губернии (в которую ранее входил Усть-Сысольск) его интересовали не только примеры обычного права местного населения, но и раннеязыческие, шаманские обряды и верования коми-зырян.

Как выяснится позже, путешествие по зырянскому краю оставит большой след в памяти Кандинского, даст толчок в формировании его творческой личности как художника-абстракциониста. По его собственному признанию, Рембрандт в петербургском Эрмитаже и эта поездка были самыми сильными впечатлениями его студенческого времени, перевернувшими его мировоззрение и оказавшими сильное влияние на творчество.

Кандинского живо интересовала тема перехода от язычества к христианству, при этом он искал свидетельства древних верований. В статье, написанной после северного вояжа, Кандинский назовет трех чудских божеств: Золотую Бабу, злую богиню Иомалу и бога Войпеля. Там же он приведет слова старика-зырянина о том, что «чудь поклонялась коровам, кошкам и другим домашним животным», но тут же оговорится, что «кроме этого старика, больше никто и никогда не говорил ничего подобного». В своем дневнике во время поездки он запишет: «Да здравствует Усть-Кулом! Бог Чудов найден!». При этом село Усть-Кулом он назовет «центром зырянского края».

Из Усть-Кулома на лошади Кандинский съездил до села Керчомья. В книге «Ступени: текст художника» он пишет, что «никогда не изгладятся из памяти большие двухэтажные резные избы с блестящим самоваром в окне». «В этих-то необыкновенных избах я и повстречался впервые с тем чудом, которое стало впоследствии одним из элементов моих работ, – признается художник. – Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить».

Поездка верхом из Усть-Кулома в Керчомью также оставила в душе художника неизгладимые впечатления. Итогом поездки стала хорошо известная нынче всем искусствоведам и поклонникам творчества Кандинского картина «Синий всадник», написанная им в 1903 году. Окончив юридический факультет в 1893 году, юристом Кандинский так и не стал. Он начал учиться живописи сначала в частной студии, а затем в Мюнхенской академии художеств. И даже создал позже собственное художественное объединение, назвав его «Синий всадник». Один из «отцов-основателей» русского авангарда вывел Россию в лидеры в сфере искусства в первые десятилетия ХХ века.

Иди и смотри

Выставка «Василий Кандинский и Россия» проходит в Национальной галерее РК в год 125-летнего юбилея Государственного Русского музея, и, безусловно, это настоящий подарок жителям Коми.

Кстати, стоит напомнить, что первая выставка Русского музея в Сыктывкаре состоялась в далеком 1949 году, и несколько произведений русского искусства XVIII-XIX вв. с той выставки остались с тех пор в Сыктывкаре навсегда, положив начало формированию коллекции русского искусства только что образованного Художественного музея Коми АССР.

Экспозиция выставки «Василий Кандинский и Россия» даст возможность не только увидеть подлинные живописные шедевры, но и понять, как шел процесс перехода автора к беспредметному изображению и какую роль сыграло русское народное искусство в формировании художественного языка Кандинского. Здесь представлены абстрактные композиции и импровизации, ярко звучащие красочные баварские пейзажи и московские багатели, декоративные предметы крестьянского обихода, икона Святого Георгия и абстракция Кандинского с его же изображением.

Выставка будет работать с 22 августа по 11 октября.Куратором выставки от Русского музея выступит заместитель генерального директора по научной работе Евгения Петрова. Куратор выставки от Национальной галереи Коми – Людмила Кочерган.

Игорь ВОЛКОВ.