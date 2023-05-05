Объявленную еще в 2018 году «мусорную реформу» чиновники Коми умудрились превратить в грубый фарс: идет имитация бурной деятельности, которая все больше раздражает простых людей.

В этом можно было убедиться 1 мая на встрече одного из главных критиков действующей власти – депутата Госдумы от Коми (фракция КПРФ) Олега Михайлова с жителями Эжвинского района столицы.

Испортили Первомай

Встреча проходила в утренние часы, моросил дождик, и было достаточно прохладно. Казалось бы, зачем собираться именно на улице? А «ларчик» открывается просто: чиновники отказываются предоставлять О. Михайлову публичные площадки для общения с избирателями. Будто речь идет о каком-то маргинале-самозванце или о вражеском агенте, а не о законно избранном представителе Коми в федеральном парламенте.

К примеру, в марте, когда депутат встречался с жителями Усинского и Корткеросского районов, под запретом для него оказались все местные клубы и библиотеки.

По случаю празднования Первомая столичная администрация тоже повела себя крайне неконструктивно, отказав местным коммунистам в проведении традиционной публичной акции, а ведь для многих горожан этот праздник по-прежнему является Днем международной солидарности трудящихся.

До недавнего времени публичные мероприятия запрещались под видом антиковидных ограничений. Но теперь даже эта «отмазка» уже неактуальна. И предлоги «высасываются из пальца».

Больная тема

На встрече с Олегом Михайловым разговор шел в основном вокруг планов властей по обустройству недалеко от эжвинских дач мусоросортировочного комплекса (МСК). Тема архиважная и весьма чувствительная, но при ее обсуждении не было представителей столичной администрации, что можно расценить как пренебрежение интересами горожан. Не было и депутата от Эжвы в Госсовете Коми Владимира Жарикова.

Многие эжвинцы считают, что власть ведет себя крайне лицемерно, продвигая обустройство МСК прямо у них «под боком». Почему до сих пор не представлено экономических выкладок? Где мнение ученых? Не просочатся ли опасные отходы в грунтовые воды? Эжва и так перегружена промышленными объектами, зачем еще один? Как собираются сортировать спрессованный мусор (зимой еще и промерзший)?

Таких вопросов десятки, а ответов нет. Более того, из-за низкой информированности населения озвучиваются самые неожиданные варианты развития событий. Например, говорят о том, что под Эжву собираются везти отходы чуть ли не из Москвы. Не получилась свалка на Шиесе, ждите ее в Эжве?!

Видимость выбора

Напомним, что изначально рассматривалось четыре площадки для размещения МСК: близ села Сторожевск (Корткеросский район), возле поселка Мандач, недалеко от села Зеленец (Сыктывдинский район), а также в местечке Соколовка (недостроенный и заброшенный аэропорт).

В итоге чиновники ограничились общением с представителями лояльных властям общественных организаций и ожидаемо остановились на крохотном лесном поселке Мандач.

Кстати, в районе Мандача планировали организовать свалку еще в 2014 году, но процесс затянулся. И похоже, что все другие варианты обустройства места для захоронения отходов (планируется свозить из южных районов Коми до 95 тысяч тонн мусора в год) были объявлены лишь для видимости хоть какого-то выбора.

Депутат Михайлов отметил (и с ним согласилось большинство участников встречи): если чиновники объявили о возведении мусоросортировочного комплекса, в чем у многих есть сомнение (получится очередная свалка), то будьте добры, расскажите людям максимально подробно о планах. Докажите, что площадка под Эжвой – самый безопасный и приемлемый во всех отношениях вариант.

Позор продолжается

Однако республиканская власть до сих пор так и не научилась вести откровенный разговор с местными жителями.

Губернатор Коми предпочитает общаться с населением в основном «заочно» – с помощью заранее записанных видеороликов. А его попытки прямого диалога зачастую заканчиваются скандалами, как это произошло, например, в конце прошлого года на встрече в эжвинском ДК «Бумажник».

Напомним, 18 декабря 2022 г. Владимир Уйба приехал в ДК, где собрались сотни людей, чтобы обсудить план создания в Эжве мусоросортировочного комплекса. Однако губернатор не стал отвечать на вопросы. Его выступление длилось всего несколько минут (Уйба торопился на просмотр финального матча чемпионата мира по футболу) и сбежал из зала под улюлюканье и крики «Позор!».

Правда, перед тем, как ретироваться, глава РК заверил общественность, что МСК вблизи Эжвы не появится. Дескать, раз местные не понимают важность этого объекта, то правительство перенесет «мусорный» комплекс в другое место.

Но теперь выясняется, что г-н Уйба, мягко говоря, лукавил. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на карту республики.

По прямой Мандач находится всего в 30 км от Сыктывкара. А площадку для МСК выбрали в 22 километрах от поселка – в сторону столицы. Выходит, объект собираются возводить все-таки рядом с Эжвой. И всего в пяти километрах от эжвинских дач.

При этом официозные СМИ говорят именно про Мандач, который относится к Сыктывдинскому району. Но в итоге получаются те же «яйца», только «вид сбоку».

Отсюда и недовольство горожан, которые имеют все основания назвать очередной сомнительный проект властей авантюрой с далеко идущими последствиями.

«Вражеский» телеканал

У встречи Олега Михайлова с избирателями был еще один весьма интригующий аспект. Провластные интернет-ресурсы заранее объявили, что освещать мероприятие будет «вражеский» телеканал YLE из Финляндии. Мол, коммунисты специально пригласили иностранных журналистов, чтобы «нагреть» себе политический рейтинг. Самое забавное, что об этом «приглашении» в отделении КПРФ узнали как раз от журналистов, близких к Желтому дому.

Финны действительно побывали на объявленной 1 мая встрече. И вскоре жители Суоми, в отличие от жителей Коми, увидят репортаж об экологических проблемах Европейского Севера. К сожалению, местные телекомпании, как и другие подконтрольные Желтому дому СМИ, игнорируют острые и злободневные темы. А на освещение деятельности Олега Михайлова вообще наложен неофициальный запрет.

Политика – дело тонкое

Если отбросить словесную шелуху, то в сухом остатке от приезда финнов остается следующее. Журналисты финской государственной телекомпании YLE не могли приехать освещать общественную жизнь в Коми без договоренностей в Администрации Президента РФ. Таковы правила, которые в последние годы неукоснительно соблюдаются.

Самое неприятное для главы Коми Владимира Уйбы то, что появление финнов на встрече с Олегом Михайловым было заранее обговорено в Москве. А Владимир Викторович, вероятно, даже не был поставлен в известность (если судить по тому, что провластные интернет-ресурсы рассказывают о неких «вражеских голосах»).

В нынешних непростых условиях Кремль заинтересован в том, чтобы в субъектах РФ не возникало очагов социального напряжения. Кроме того, по источникам в Госдуме, сейчас дана установка: показать Европе, что власть в регионах открытая, проблемы не замалчиваются и с демократией на местах все в порядке.

Все это необходимо для легитимизации выборов Президента РФ в марте 2024 года, для возможного ослабления санкций и неформальных контактов с западными элитами (дипломатический аспект).

Другими словами, финским журналистам разрешили приехать в Коми, дабы они показали отсюда «выставочную картинку»: мол, никакого «зажима демократии» в регионах нет, простые люди могут свободно критиковать местных чиновников.

Владимир Уйба вряд ли уловил этот неформальный политический тренд. Тут нужны определенная тонкость, гибкость и хитрость, которых губернатору явно не хватает – он ведет себя в республике как слон в посудной лавке.

Некоторые эксперты не только прогнозируют скорую отставку г-на Уйбы, но даже не исключают, что фаворитом следующих выборов главы Коми может стать все тот же депутат Михайлов. Ведь несмотря на свои популистские заявления, последний вполне адекватен, договороспособен и успел обрасти нужными связями в Москве. Кроме того, что немаловажно, он не имеет конфликтов с силовиками.

Сергей МОРОХИН.