Дачный сезон в самом разгаре. И наверняка многие проводят на своих фазендах гораздо больше времени, чем в городской квартире. Кто-то отправляется за город, чтобы на своем участке устроить пикник с друзьями, а другие перебираются на дачу до самой осени.

Давка в автобусе

– В дачном деле я новичок. Многому еще учусь: как выращивать огурцы и помидоры учусь в интернете и у соседей. Но чтобы добраться до участка – это целая история, – рассказывает Татьяна Сергеевна Кузьмичева.

– Дача у меня в Морово, – продолжает женщина. – Автобус ездит всего пять рейсов в день (127 автобус и с ЖД вокзала 124 автобус, но с заездом в Соколовку). Людей – битком. А там еще ремонт дороги (едем по федеральной трассе). В прошлом году все лето ремонтировали. Думала, уже закончили, но ремонт продолжается. Перекрыли половину дорожного полотна, поставили светофор. В результате в выходные в часы пик образуются пробки.

В субботу днем вместо 45 минут ехали больше часа – полчаса стояли в жару в пробке. Сначала девочку укачало, и мы попросили водителя открыть дверь. Не открыл: мол, по технике

безопасности не положено. Потом бабушка рядом со мной стала терять сознание, ее подхватили, дали воды, посадили на сиденье (женщина уступила место). После такой поездки надо сначала в себя прийти, чтоб хотя бы грядки полить.

По словам Татьяны Сергеевны, дачники не раз поднимали вопрос о ремонте дороги от поворота с федеральной трассы до центра деревни Морово, и на 2022 год уже вопрос решен, осталось собрать часть средств с самих дачников (всего-то 30 тысяч с 11-ти дачных обществ). Однако председатели некоторых обществ тормозят сдачу денег.

Цветы в пыли

На плохие дороги жалуются и обитатели дырносских дач. Как сообщила «Трибуне» Елена Михайлова, до «лукойловской» заправки в местечке Дырнос дорога хорошая, а как заворачиваешь на дальние участки – сплошные ямы и колдобины.

– На машине едем 15-20 км/ч, обходя ямы, приходится выходить на «встречку». Мало того, что рискуем попасть в аварию, так еще и постоянно ремонтируем машину. А у кого нет личного транспорта, вынуждены по этим колдобинам трястись. Сейчас на дырносских дачах живут семьями, причем постоянно. И когда начинается дачный сезон, мамы с малышами на руках вместе с дачниками, которые везут с собой кусты и навоз, едут в переполненном салоне – это настоящая мука! – сокрушается женщина.

Участки трассы на дырносских дачах давно попали на карту разбитых дорог ОНФ. По этому поводу высказался руководитель регионального штаба Общероссийского народного фронта Коми Андрей Мишарин. По его словам, эта часть дороги остается одной из самых проблемных: уже на протяжении семи лет она капитально не ремонтируется.

Общественники рекомендовали включить дорогу на дачи в местечке Дырнос в программу капремонта в следующем году. В Сыктывкарской мэрии по этому поводу заявили, что дорога на дырносские дачи оставлена на перспективу. А этим летом в приоритете – городские дороги и эжвинская трасса.

А мы чем хуже?

В редакцию «Трибуны» обратилась и сыктывкарка Людмила Николаевна Осипова. Как она рассказала, дача у нее находится в Максаковке. Пожилая женщина спрашивает: почему на дырносские дачи действует городской тариф, а на максаковские нет? И почему инвалиды в Подмосковье ездят на общественном транспорте бесплатно, а в Коми – нет?

– Разве мы хуже москвичей? – удивляется Людмила Николаевна.

В отделе транспорта и связи администрации Сыктывкара сообщили «Трибуне», что Дырнос – это городская черта, а максаковские дачи считаются пригородом. На дырносские дачи действует городской тариф, а на максаковские за один километр – 2,35 рубля. Получается, что чем дальше едешь, тем дороже будет. Вопрос, чтобы сделать тариф на максаковские дачи таким же, как на дырноссие, поднимался в Совете не раз, но пока ничего не изменилось.

В сыктывкарском Центре социального обслуживания населения «Трибуне» пояснили, что бесплатный проезд для пенсионеров-льготников в республике отменен еще в начале «нулевых». Хотя в том же Подмосковье и в ряде других регионов льготников действительно возят бесплатно.

В Коми ветераны труда, инвалиды имеют право получить социальную транспортную карту (стоит 420 рублей, число поездок не ограничено). Или социальный проездной билет на пригородные маршруты: 1 талон – 10 км.

Пригородный социальный проездной билет (книжка с 40 талонами) выдается на месяц и тоже стоит 420 рублей. Если гражданин не использовал, то на следующий месяц не переходит.

Екатерина МАКАРОВА.