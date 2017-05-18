Дачники, расслабьтесь, контролеры к вам не придут

Проверки Россельхознадзора Коми не коснутся дачников. Следовательно, садоводам и огородникам пока не грозят огромные штрафы.

Управление ведомства прокомментировало появившуюся ранее информацию о возобновлении плановых проверок в отношении физических лиц, имеющих в собственности земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. В Россельхознадзоре подчеркнули, что проверки коснутся только земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельхозпроизводства, научно-исследовательских, научных и иных связанных с сельхозпроизводством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства).