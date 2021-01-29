Даешь Баренцкомур! Порт в Индиге ждут и в Коми

Ввод в эксплуатацию морского порта в районе поселка Индига в Ненецком автономном округе запланирован на 2028 год.

Ввод состоится на два года позже ранее объявленного срока, поскольку на те же два года — до 2023-го — откладывается начало строительства. Сейчас проект проходит все необходимые экспертизы, в том числе экологическую.

Проект по строительству порта, общая сумма инвестиций в который может превысить 300 млрд рублей, реализует корпорация АЕОН. Новый морской порт рассчитан на общий объем операций по перевалке грузов в 80 млн тонн. Часть этих грузов будет приходиться на Японию, поскольку порт будет спроектирован и построен прежде всего для обработки таких грузов, как коксующийся уголь, древесина, удобрения и химические продукты, бумага.

Напомним, проект строительства железной дороги «Сосногорск — Индига» входит в схему линии Баренцкомур и прописан в Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года. Планируемый морской порт в незамерзающей губе Индига в юго-восточной части Баренцева моря сможет принимать крупнотоннажные суда дедвейтом от 150 до 300 тысяч тонн. Протяженность участка «Индига — Сосногорск», проходящего по территории НАО и Коми составляет 612 км.

21 декабря 2019 года правительство России издало распоряжение о включении Белкомура и Баренцкомура в перечень мероприятий по развитию авиа- и железнодорожной инфраструктуры для обеспечения грузовой базы Северного морского пути.