ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ? (Блиц, от 17 января)

Самым пожилым в российских регионах руководителем Комитета по молодежной политике стал ветеран Афганской кампании 62-летний Александр Пасечник. Он назначен исполняющим обязанности председателя Комитета.

Зачем вообще нужна эта загадочная чиновничья структура в правительстве Коми и как она влияет на молодежь, сказать трудно. Известно лишь, что до г-на Пасечника Комитет возглавляли Светлана Суворкина и Никита Морковченков. Последний занимал эту должность около года и затем тихо, без скандала, уволился.

Миллионеры из Коми

В первый день 2025 года сразу два жителя Коми выиграли по 1 миллиону рублей в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион».

Как сообщает пресс-служба бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, участники приобрели билеты в отделениях Почты России: один счастливчик – в Воркуте, второй – в Ухте. Оба они пока не связались с компанией «Национальная Лотерея».

По зимнику на «большую землю»

Зимник с переправой через Печору в районе села Усть-Уса открылся 15 января.

Со среды проезд по переправе разрешен для автомобилей массой не более 3 тонн. Водителей просят быть внимательными и осторожными, соблюдать требования установленных на переправе знаков. Напомним, инциденты на закрытой переправе уже происходили. Так, в субботу, 11 января, на переправе в районе села Усть-Уса меньше чем за сутки застряли шесть автомобилей, пытающихся «прорваться» на «большую землю» по закрытой переправе. Машины удалось оперативно вызволить из плена. К счастью, никто не пострадал.

Маэстро в реанимации

Председатель Союза композиторов Коми Михаил Герцман с 4 января находится в республиканской клинической больнице.

Михаил Львович перенес инсульт, он в тяжелом состоянии. Между тем Театр оперы и балета Коми анонсировал сразу три юбилейных мероприятия, посвященных 80-летию маэстро. 1 февраля, в день рождения композитора, а также 20 марта на сцене театра пройдут его балеты «Подари мне детство» и «Барышня-крестьянка». А на 21 февраля запланирован концерт в двух отделениях «Послание от автора».

Тренерам немного добавят

Министр спорта Светлана Суворкина подписала приказ об утверждении комплекса мер, направленных на дополнительную поддержку тренеров-преподавателей организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.

В частности, за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности, установлен размер повышения должностного оклада на 25%. За наличие второй квалификационной категории размер повышения ставки зарплаты составил 5%, первой категории – 10%, высшей – 20%.

И снова – скорбные вести

На днях стало известно о гибели еще 18 военнослужащих из Коми.

В ходе СВО погибли уроженец деревни Константиновка Ижемского района Александр Вокуев, ухтинцы Виктор Захаров, Виктор Тимлин и Владимир Шубин, Владимир Кузьменко из Троицко-Печорского района, Вячеслав Артеев из поселка Березовка Печорского района, Иван Кауров, Валерий Ретунский и Артем Хозяинов из Печоры, Владислав Немакин и Леонид Петров из Сыктывкара, Владимир Игнатов из сыктывкарского поселка Седкыркещ. А также Валентин Гундарев из Вуктыла, Владимир Титков из Сосногорска, Роман Лысенков из Емвы Евгений Вавилин из с. Летка Прилузского района и Роман Мезенцев из с. Дутово, Дмитрий Филиппов из д. Парчег Сыктывдинского района.

Миронов сошел с дистанции

Как мы уже сообщали, 24 января состоятся выборы ректора Сыктывкарского госуниверситета. Похоже, это будет лишь процедурная формальность.

Кандидатура нынешнего ректора Ольги Сотниковой уже согласована и на федеральном уровне, и на республиканском. Два других претендента – проректоры СГУ Владимир Миронов и Наталья Новикова – нужны были для того, чтобы создать видимость конкуренции. А недавно стало известно, что г-н Миронов решил снять свою кандидатуру, мотивировав это некими «семейными обстоятельствами». После чего отпали последние сомнения в исходе голосования.

Выплаты к юбилею Победы

В апреле-мае ветераны получат единовременную выплату в честь 80-летия Победы.

Выплату 80 тысяч рублей к юбилею Победы получат фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений. При этом труженикам тыла, бывшим совершеннолетним узникам концлагерей выплатят по 55 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

В реке поймали редкого рака

В сеть ученым республики угодила самка узкопалого речного рака.

Ихтиологи Коми научного центра во время экспедиций на реке Вычегде обнаружили рака, который занесен в Красную книгу региона. После фиксации факта обнаружения рака его вернули на место обитания, поскольку этот вид находится под угрозой исчезновения.

Когда построят интернат?

В текущем году на строительство нового корпуса Черемуховского интерната направят 394 млн рублей.

В целом строительство нового корпуса на 200 койко-мест в селе Черемуховка Прилузского района потребует 1,26 млрд рублей. Новый корпус заменит два старых деревянных здания. Большую часть средств на строительство республика планирует получить из федерального бюджета. Срок ввода в строй намечен на 2029 год.

Избирателей стало меньше

По данным Избиркома Коми, на 1 января 2025 года в регионе был зарегистрирован 623 тыс. 521 избиратель.

За год численность избирателей в республике сократилась на 8,2 тыс. человек. А за пять последних лет – меньше на 40 тыс. человек. Количество избирателей сократилась во всех муниципалитетах Коми. Наибольшее снижение зафиксировано в Воркуте, Инте, Сыктывкаре и Печоре. Наименьшие потери – в Сыктывдинском районе (128 избирателей), Усть-Цилемском районе (83 избирателя) и Койгородском районе (80 избирателей). Демографические и миграционные процессы привели к тому, что в Коми изменили схему избирательных округов на выборах депутатов Госсовета, ликвидировав один округ в Воркуте и добавив округ в Сыктывкаре.