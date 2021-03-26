Даешь температуру в 60 градусов! Жильцы ухтинского дома одержали победу над коммунальщиками

1 марта этого года исполнилось 16 лет с начала так называемой «реформы ЖКХ». На сегодняшний момент ЖКХ все еще реформируется, и конца этому процессу пока не видно.

А в Ухте реформа стартовала в 2007 году. Проводилась она под началом тогдашнего мэра Олега Казарцева. Впоследствии он был осужден за мошенничество, но досрочно освободился из колонии. Ходят слухи, что недавно его назначили одним из руководителей разделившегося ООО «Ухтажилфонд», который теперь занимается именно управлением многоквартирных домов, передав функции сбора мусора своему преемнику. Но все это произошло позже, а тогда, в 2007-м, под эгидой господина Казарцева в городе была создана уникальная система ЖКХ.

Эта ухтинская система действует до сих пор, причем по каким-то своим правилам, отличным от российских. Однако в этом году она начала давать сбои…

Камень преткновения

79-квартирный дом № 2 по набережной Нефтяников управляется ООО «Ухтажилфонд» уже много лет (прежнее наименование управляющей компании – ООО УК «ДОМ»). Между ПАО «Т Плюс» и «управляшкой» существует соглашение по обеспечению дома теплом и горячей водой. Согласно законодательству, границей ответственности сторон является наружная стена дома. По решению общего собрания собственники помещений МКД оплачивают за поставленный ресурс непосредственно ПАО «Т Плюс», минуя «управляшку».

Жители указанного дома на протяжении ряда лет постоянно обращались с жалобами к «Ухтажилфонду» и ГЖИ города по поводу низкой температуры горячего водоснабжения, указывая на замеры на вводе в дом и в квартирах. И только в августе 2018-го ГЖИ соизволила выдать предписание «управляшке» об обеспечении подачи ГВС не ниже 60 градусов. А еще через год Роспотребнадзором было выдано предписание и привлечено к ответственности должностное лицо ПАО «Т Плюс».

После столь «быстро принятых» государственной жилинспекцией мер температура в трубах так и не поднялась до требуемой нормы. Однако ГЖИ прекратила дальнейшие надзорные действия, не потребовав исполнения выданных предписаний. «Ухтажилфонд» и ПАО «Т Плюс» о бедах злосчастного дома, похоже, и вовсе забыли. А жильцы обратились за помощью в «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», и после проведенной экспертизы Центр подтвердил нарушения условий подачи горячей воды.

Одна дорога – в суд!

Не дождавшись от «управляшки» и «ресурсника» улучшения с подачей горячей воды, председатель совета дома Людмила Дуркина обратилась в суд с иском к ним. К исковым требованиям присоединились 59 собственников помещений спорного дома, которые просили суд произвести перерасчет платы за ненадлежащее оказание услуги по горячему водоснабжению за прошедшие три года, взыскать с ПАО «Т Плюс» в пользу каждого из истцов компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а с ООО «Ухтажилфонд» – 20 тысяч. Кроме того, истцы просили взыскать штраф и возместить расходы по проведению экспертизы. А главное – обеспечить поставку горячей воды с температурой не менее 60 градусов.

Все заявители судом признаны истцами. Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, 18 июня прошлого года Ухтинский городской суд вынес решение, удовлетворив исковые требования частично. С ПАО «Т Плюс» в пользу 59 собственников помещений дома взыскано по 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в 5 тысяч, то есть по 15 тысяч рублей каждому. Такие же суммы в пользу каждого взысканы с ООО «Ухтажилфонд». Суд обязал ПАО «Т Плюс» и «Ухтажилфонд» обеспечить поставку горячей воды потребителям 54 квартир «спорного дома» в соответствии с требованиями законодательства.

В остальных требованиях суд отказал по следующим основаниям: перерасчет в связи с ненадлежащим оказанием коммунальных услуг носит заявительный характер, истцами не представлены суду достоверные доказательства обращений каждого из потребителей к ответчикам о перерасчете, а коллективные жалобы не могут расцениваться в качестве подобных обращений. Не подлежат удовлетворению и расходы по оплате проведенной экспертизы, поскольку они были понесены истцами не в рамках разрешения настоящего дела. К удивлению, отказано в возмещении морального вреда и Людмиле Дуркиной.

Однако тяжба на этом не закончилась. Председатель совета «спорного дома» Л. Дуркина подала апелляционную жалобу в Верховный Суд Республики Коми. Подали жалобу и ответчики: они просили суд второй инстанции отменить решение Ухтинского городского суда. О том, как развивались дальнейшие события, мы расскажем в следующем номере.

Владимир ИВАНОВ.