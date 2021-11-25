Дайте денег на ветку! (Блиц от 26 ноября)

Сенатор от Коми вошла в рабочую группу по строительству железной дороги Сосногорск – Индига.

Елена Шумилова провела встречу с представителями РЖД и отметила необходимость вовлечения Коми в работу над расширением железнодорожных сетей в регионе. В частности, по строительству ветки «Сосногорск – Индига» (часть проекта «Баренцкомур»), которая свяжет Коми и порт в Ненецком округе с выходом к Северному морскому пути. Пока же известно, что НАО получит 389 млрд рублей на финансирование проекта, хотя большая часть маршрута проходит через территорию республики.

Арктические кролики

Государство продолжает бесплатно раздавать так называемые «арктические гектары» – пустующие участки на Крайнем Севере. Желающих пока мало, но все-таки они есть.

Получив «свой гектар», усинец Алексей Овсянников вместе с женой собираются открыть ферму по разведению кроликов. «Пока эта инициатива для нас больше как хобби, – признался Алексей, – если оно будет приносить заработок, то хорошо, нет – останется делом для души». На сегодня в Усинске зарегистрировано девять заявлений от физлиц на получение арктического гектара.

Лыжники приедут в Коми

С 26 марта по 3 апреля 2022 года в Сыктывкаре пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.

Власти Республики Коми подтвердили готовность принять этот турнир, сообщает глава Федерации лыжных гонок РК Константин Собянин. Лишь бы пандемия опять не «испортила лыжню».

Ай да Пушкин!

С 1 сентября в Коми по «пушкинской карте» приобретено более 4 тысяч билетов.

Самым востребованным культурным учреждением у владельцев карты стал Театр оперы и балета. По данным Минкульта РК, театр реализовал уже более 1 тыс. билетов на свои мероприятия для молодежи от 14 до 22 лет. К слову, на премьеру оперы «Пиковая дама» треть билетов была продана именно по «пушкинской карте». Академический театр драмы им. В. Савина реализовал 969 билетов по этой программе, Воркутинский драмтеатр – 939 билетов, Национальная галерея РК – 531.

Впереди – Год Юшкова?

Такое предложение прозвучало на конференции коми народа в Сыктывкаре.

Учитывая, что город с некоторых пор активно раскручивает бренд «Сыктывкар – столица леса», в резолюции конференции этого года сразу шесть пунктов связаны с формированием парков и скверов, развитием зеленого каркаса города с зонами отдыха для разных категорий горожан по интересам. Кроме того, в рекомендациях главе Коми стоит пункт объявить 2022-й Годом народного писателя Коми Геннадия Юшкова (в будущем году ему исполнилось бы 90 лет).

ПФР предостерегает

Мошенники запустили e-mail-рассылку писем с ложной информацией.

Интернет-аферисты придумали очередную схему обмана. Они рассылают сообщения с информацией о возврате страховых накоплений. ПФР предупреждает: не нажимайте кнопку «Оформить возврат» и не заполняйте данные своих банковских карт на неизвестных сайтах. Ранее мошенники рассылали от имени ПФР требования до 1 декабря уплатить НДФЛ от летних госвыплат: речь идет о 10 тысячах рублей, которые перечислялись всем родителям дошкольников.

Пожар в Нившере

В Корткеросском районе на пожаре погиб 63-летний мужчина.

Сообщение о возгорании жилого дома поступило в пожарно-спасательную службу района в 20.08, к месту пожара спасательное подразделение из 9 огнеборцев прибыло уже через пять минут. К часу ночи пожар был ликвидирован, но больше половины дома выгорело. На месте пожара обнаружено тело мужчины. Причина пожара устанавливается.

И снова телефонные мошенники

Житель Сосногорска перечислил им 358 тысяч рублей.

В сосногорское отделение полиции обратился 47-летний мужчина с заявлением о том, что путем обмана у него были похищены денежные средства. Выяснилось, что потерпевшему позвонили якобы из «Газпромбанка» и под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита убедили его перевести деньги на указанный счет. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

На треть ниже прошлогоднего

Сельскохозяйственные организации завершили уборку картофеля и овощей.

Комистат сравнил итоги сезона с объемами урожая-2020. Картофеля собрано 1,8 тысячи тонн, что на 3,7 процента меньше, чем год назад. Валовой сбор овощей открытого грунта уменьшился на 32,1 процента и составил 12 тонн. Значительное снижение валовых сборов овощей связано с сокращением посевных площадей.

128 крыш и 35 фасадов

В Коми продолжается реализация программы капремонта многоквартирных домов.

В 2022 году планируется выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в 230 многоквартирных домах ориентировочной стоимостью 1,4 млрд рублей. Условия проживания будут улучшены для более 23 тысяч граждан. В плане отремонтировать 128 крыш, 35 фасадов и 18 фундаментов. В этом году ремонтные работы уже завершены в 236 многоквартирных домах.

Отдохнем!

Согласно новому производственному календарю, больше всего выходных будет в январе, феврале и мае.

Новогодние каникулы в 2022 году продлятся до 9 января включительно. При этом практически половину месяца (15 дней) россияне будут отдыхать. В феврале будет 9 выходных, включая 23 февраля. В марте график рабочих дней смещается в связи с празднованием 8 марта. Выходные приходятся на 6-8 числа. Следующие длинные выходные — в мае (с 1 по 3, а также с 7 по 10), в июне — с 11 по 13 июня и в ноябре – с 4 по 6. Всего у россиян будет 118 праздничных и выходных дней.