Дайте им таблетку от жадности! Почему Минздрав и весь российский агитпроп включились в маркетинговую кампанию по продвижению «чудо-лекарства»?

На прошлой неделе страну облетела сенсация: «Российские ученые изобрели уникальное лекарство от коронавируса». Эту новость на все лады несколько дней смаковали федеральные каналы. Разумеется, с акцентом на патриотические чувства: дескать, именно Россия спасет человечество от пандемии. И для этого достаточно принять пачку отечественных таблеток.

Обывателю, конечно, приятно осознавать, что мы опять первые, как это было в эпоху Юрия Гагарина. Совсем недавно мы вакцину произвели, а теперь еще и чудодейственный препарат от COVID-19. На Западе тоже пытались это сделать, но не смогли. Только передовая российская наука, которую всячески поддерживает лично Владимир Путин, сумела добиться прорыва в медицинских технологиях…

Почем нынче «эликсир жизни»?

Представитель фармкомпании «Промомед», которая наладила выпуск антиковидного препарата «Арепливир», объявил, что уже 21 сентября лекарство появится в аптеках. Более того, анонсировал розничную стоимость «Арепливира» – 12320 рублей за 40 таблеток. То есть по 300 рублей за одну таблетку.

На осторожный вопрос телеведущего: «Не слишком ли дорого?» сияющий от счастья коммерсант дал понять, что в данном случае торг не уместен: «Лекарство, спасающее жизни людей, не может стоить слишком дешево!».

В компании «Промомед», видимо, очень дорого ценят человеческую жизнь. При этом никаких конкретных цифр по себестоимости лекарства не приводится. Звучат только намеки на какие-то сложные и дорогостоящие научные разработки.

Японцам — и даром не надо

На самом деле основное действующее вещество отечественного «Арепливира» – фавипиравир. Препарат под таким названием появился в Японии еще в 2014 году. Поначалу им пытались лечить обычный грипп, но довольно безуспешно. А летом 2020 года, после серьезных клинических испытаний, японцы заявили о неэффективности «Фавипиравира» и в лечении COVID-19.

К тому времени срок действия лицензии на японский препарат истек, чем, видимо, и воспользовались российские фармкомпании. Получив основную химическую формулу препарата бесплатно, они с помощью неких «модификаций» произвели на свет «новое лекарство».

«Арепливир» – это по сути дженерик импортного фавипиравира. Поэтому и стоить он должен гораздо дешевле. Но у бизнесменов другие соображения. Они делают ставку на ажиотажный спрос населения, запуганного ковидом.

Это подтвердили и длинные очереди в московских аптеках, где «Арепливир» появился в минувший понедельник. Состоятельные москвичи были готовы покупать по несколько упаковок, хотя препарат отпускается только по рецепту врача.

До регионов, в том числе и до Коми «чудо-лекарство» пока не дошло. При этом его можно заказать в интернет-аптеках по цене от 13700 до 14500 рублей.

В бедных странах им лечат туберкулез

Но и сам фавипиравир, как утверждают специалисты, в свою очередь является производным от пиразина, на основе которого еще в 1936 (!) году был разработан пиразинамид. Это дешевое (179 руб. пачка) средство от туберкулеза. По странному совпадению, пиразинамид недавно пропал из московских аптек. По мнению обозревателя «Эхо Москвы» Юлии Латыниной, произошло это не случайно.

«Очень может быть, что древний пиразинамид по 179 рублей (точнее, субстанция, из которой его делают) и пошел на новейшее средство против ковида по 12 тысяч рублей», – предполагает Ю. Латынина.

А известный эксперт Глеб Кузнецов в своем блоге пишет: «Цена в 12 тысяч в рознице и 15 с гаком в госзакупке за 40 таблеток — это беспрецедентный случай неадекватной, неземных масштабов алчности и стремления переложить деньги в карманы людей, которые даже не удосуживаются привести для той самой алчности хоть какие-то основания».

Позиция торговцев лекарствами понятна: чем дороже — тем лучше. Но не понятно, почему государство закупает «Арепливир» (в частности, для стационаров) именно по той цене, которую диктуют производители. На этой неделе, правда, антимонопольное агентство пригрозило проверить, с какого «потолка» возникла розничная цена нового лекарства. Но зная, как работает эта служба, на быстрый результат рассчитывать не приходится.

Между тем люди, клюнувшие на агрессивную рекламу, уже во всю скупают «Арепливир». Они искренне верят, что он защитит их от коронавируса.

Токсичен и опасен

Не все, видимо, знают, что, кроме «модного» нынче «Арепливира», в России производится еще два аналогичных препарата – «Коронавир» и «Авифавир». И все они сделаны на основе японского «предка». Действующее вещество у них одинаковое — все тот же фавипиравир. И вещество, кстати, очень токсичное, опасное для людей с болезнями почек и печени и особенно для беременных (даже на самых ранних сроках). Поэтому во многих странах «Фавипиравир» запрещен.

Судя по отзывам наших практикующих врачей, использующих все три антиковидных препарата, ни о какой «панацее» речи быть не может. В некоторых случаях эти лекарства немного облегчают течение болезни, в частности, «сбивают» температуру. Да и то это касается в основном «легких» пациентов.При тяжелых формах заболевания фавипиравирные лекарства не дают какого-либо заметного результата. Но в любом случае лечиться этими препаратами следует только под наблюдением врачей. Вне стационара их лучше не принимать.

Тем не менее «Арепливир» включен в официальный перечень лекарств Минздрава РФ при борьбе с коронавирусной инфекцией.

Но, как известно, Минздрав не всегда прав. А поскольку в этой истории присутствует явный коммерческий интерес, то каждому из нас стоит задуматься: стоит ли платить за чужую алчность? К сожалению, таблеток от жадности пока не существует.

Виктор СЕМЕНОВ.