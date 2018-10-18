Далеко, на озере Вад погиб ижемский полицейский

В Ижемском районе при непонятных обстоятельствах утонул сотрудник полиции — помощник участкового Григорий Семяшкин. Случилось это на территории сельского поселения «Мохча».

Официальные источники никакой информации об этом не сообщают. Когда речь идет о гибели человека в погонах, уголовное дело могут возбудить автоматически, информация до определенного момента не разглашается, поскольку сотрудник, возможно, находился «при исполнении», имел оперативное задание и т.д.

Известный в районе общественник Эмилия Братенкова рассказала «Трибуне», что ей известно о трагедии, но официальных сведений пока нет, подробностей она не знает.

Заместитель главы СП «Мохча» Юлия Хозяинова тоже подтвердила «Трибуне» факт гибели, однако сказала, что никакой дополнительной информацией она не располагает.

По предварительным сведениям, трагедия произошла несколько дней назад на озере Вад, что в нескольких километрах от села по течению речки Мошью.

Погибшему Григорию Семяшкину было 23 года, он из Бакура. Женат не был, детей не имел. У него осталась мама.

В самой Мохче немало самых разных слухов и разговоров по поводу ЧП. Одни говорят, что Семяшкин был на рыбалке. Другие – что на берегу озера Вад есть охотничья избушка. В ней в те дни находились двое местных заядлых охотников, между которыми возник конфликт. Улаживать его направились участковый и его помощник. Молва утверждает, что один из них якобы подстрелил утку, а Семяшкин оттолкнул от берега утлую лодку и поплыл за добычей. Лодка опрокинулась…

Озеро считается чуть ли не бездонным, поднять со дна утонувшего будет очень трудно. Как утверждают местные жители, оба сотрудника полиции не являлись заядлыми охотниками-рыболовами и, возможно, не имели навыков поведения в такой ситуации.

В начале недели на озеро Вад приехали спасатели на вездеходе, здесь будут работать и водолазы.

Людмила КУДРЯШОВА.