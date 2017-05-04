Далеко не все вопросы, поднятые профсоюзами, нашли понимание у чиновников

В минувшую среду лидеры отраслевых профсоюзов Коми провели рабочую встречу с главой РК Сергеем Гапликовым и членами регионального правительства.

Профсоюзные активисты предложили губернатору обсудить острые социально-экономические проблемы республики. В частности, председатель Коми республиканской организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Сергей Медведев рассказал о ситуации на Печорской ГРЭС. По его словам, «на руководителя станции нет никакой управы». Дело в том, что «два года назад без объяснения причин более 250 работников ремонтной бригады были переведены на аутсорсинг. При этом 150 человек фактически остались на улице». Сегодня ситуация еще более накалилась.

В ответ Сергей Гапликов заявил: «Я этот вопрос обязательно возьму на

контроль. После майских праздников, я вам обещаю, у меня состоится встреча с руководством Интер РАО исключительно по тематике, связанной с Печорской ГРЭС… Ни один человек не останется без защиты и внимания».

На разных волнах

Столь же подробно обсуждался и вопрос профсоюзной организации «Комиавиатранса»: зарплата работникам этой компании постоянно задерживается, большая текучесть среди молодежи из-за низких зарплат. Эту проблему губернатор также пообещал взять на контроль и найти с руководством предприятия приемлемое решение.

А вот несколько других ответов главы участников явно не удовлетворили. Так, отвечая на вопрос председателя Коми республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ивана Урсу о передаче услуг скорой помощи на аутсорсинг, руководитель региона заявил, что подобный эксперимент будет продолжен. Хотя профлидер подчеркивал в своем выступлении, что точно такой же эксперимент в Кирове уже с треском провалился.

Не удовлетворил председателя профсоюза транспортников и ответ первого заместителя главы Николая Герасимова на вопрос о повышении цены на проезд в автобусах: дескать, цена просчитана, и «тема закрыта».

Председатель профсоюза работников здравоохранения Ольга Федулова попросила прояснить вопрос о методике расчета оплаты труда медработников. Суть в том, что в регионе не выполняется рекомендация Минфина России по повышению окладов медработников до установленного минимума в 50% от общей зарплаты. На местном уровне нашли выход в сокращении штатов младшего медперсонала и перераспределении «освободившихся» средств между остальными работниками. В отрасли и сейчас нехватка кадров, а сокращение и «перераспределение» приведут к тому, что в поликлиниках вообще не останется санитарок.

Однако зампред правительства Наталья Михальченкова, по мнению профсоюзников, не смогла дать четкого ответа о том, как решить эту проблему.

Театральная реплика

Но главный «сюрприз» ожидал профсоюзных активистов под занавес встречи с главой. Когда они уже потянулись к выходу, Сергей Гапликов неожиданно предложил профсоюзам сделать подарок «культуре» к 100-летию Коми. А именно — «подарить» здание Федерации профсоюзов Национальному музыкально-драматическому театру.

Следует отметить, что это здание по ул. Бабушкина, 4 было построено в столице Коми еще в 1951 году специально для профсоюзов и уже много лет находится в собственности ФПРК.

По словам руководителей рескомов и председателя Федерации, с ними этот вопрос заранее не обсуждался. Да и не мог обсуждаться: это здание и было, и останется собственностью профсоюзов. О том, чтобы превратить «Дом профсоюзов» в театр или другое увеселительное заведение, речи быть не может.

Анатолий ПОЛЬКИН.