Дамские упряжки

В усинском селе Захарвань прошел национальный праздник оленеводов «Зарни сюр» («Золотой рог»). Он собрал гостей из всех уголков района. Все желающие могли прокатиться на оленях и отведать блюда коми кухни.

Были и традиционные соревнования — метание аркана, бег на лямпах, прыжки через нарты, забеги на оленьих упряжках. Ну а изюминкой праздника стало то, что впервые наряду с мужчинами в роли каюров выступали и женщины. В итоге быстрей остальных к финишу пришли нарты под управлением Парасковьи Чупровой.