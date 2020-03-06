8 Марта в этом году пришлось на воскресенье. По магазинам и цветочным киоскам мечутся озабоченные мужчины, которым предстоит выбрать подарок. Некоторые из них, не привыкшие к подобным походам, испытывают стресс и впадают в панику. Впрочем, традиционные подарки для дам — сладости, парфюмерия, ювелирные украшения и, конечно, цветы.

К празднику работники сыктывкарского совхоза «Пригородный» вырастили 50 тысяч тюльпанов самых разных расцветок — желтых, сиреневых, алых, красно-белых, красно-оранжевых, розовых. Специально к 8 Марта «Пригородный» проводит розыгрыш праздничного букета тюльпанов.

Более 3 тысяч тюльпанов вырастили в этом году и в исправительной колонии № 1. Сейчас весенние цветы уже срезаны и упакованы.

Чем ближе заветный праздник, тем выше цена букетика. Так, по сообщению «Комиинформа», 5 марта один тюльпан обходился от 60 рублей, а букет из десяти штук – в 490 рублей. Розы стоят от 130 рублей за штуку, герберы — от 120 рублей, а хризантемы — от 150 рублей.

В другом цветочном магазине рассказали, что тюльпаны к ним «приехали» не из Голландии, а из России и купить их также можно по цене от 60 рублей. Розы — 200-220 рублей, хризантемы в зависимости от пышности — 180-200-250 рублей, кустовые розы — 200 рублей, а герберы — 160 рублей.

Еще в одном салоне голландские тюльпаны оказались на рубль дешевле: 59 рублей за штуку, но при этом при покупке от 400 рублей покупателя ожидает приятная скидка. Хризантемы «кустом» стоят 139 рублей, а одна «голова» — 159 рублей, розы 50 см — 129 рублей, а 70 см — 159 рублей, герберы «Альба» — 120 рублей, а герберы «мини» — 89 рублей, кустовые розы — 149 рублей.