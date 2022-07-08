Дан приказ ему: на Север! «Несвятая троица» кремлевских назначенцев: как проявили себя губернаторы соседних регионов?

Коми (РК), Архангельская область (АО) и Ненецкий автономный округ (НАО) не просто соседи. Нас роднят не только география, но и социально-экономические проблемы, характерные для сурового Севера. Но есть и еще одна специфическая особенность: сегодня тремя регионами правят выходцы из Москвы. Причем это люди, которые имеют между собой немало общего.

Чиновничья лямка

Во-первых, и Александр Цыбульский (АО), и Юрий Бездудный (НАО), и Владимир Уйба (РК) раньше были «при погонах». И хотя глава Коми вроде как всю жизнь проработал в медицине, возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), но назовите еще хоть одного медика, награжденного тремя орденами Мужества? Дело в том, что в свое время Владимир Уйба отвечал за медицинское направление при проведении разного рода военных спецопераций.

Во-вторых, упомянутые губернаторы оказались на Европейском Севере волей случая. Это своего рода «кремлевский призыв» для выполнения специального задания по укреплению вертикали власти. Хочешь ехать «на Севера» не хочешь, а надо. Других вариантов нет. Вот и тянут они свою чиновничью лямку вдали от своей привычной московской тусовки.

В-третьих, с ними «в обозе» приехали чиновники, которых собирали по всей стране неизвестно по каким принципам. Но явно не по профессиональным. Есть случаи, когда можно вполне определенно утверждать, что люди едут сюда «на кормление». Высокая зарплата идет – и ладно. (Достаточно вспомнить протеже г-на Уйбы – незадачливого Игоря Булатова, который несколько лет «отбывал номер» в кресле вице-премьера Коми).

Скандал в элитной Барвихе

Злые языки утверждают, что для столичных чиновников длительная командировка на Север – это шанс «искупить свою вину». Правда, в отношении Александра Цыбульского этого не скажешь (он в Москве делал довольно успешную карьеру в Министерстве экономического развития), но к остальным губернаторам есть вопросы.

Юрий Бездудный «прославился» на всю страну в 2016 году, работая в Одинцовском районе Подмосковья в ранге заместителя главы местной администрации. Во время выборной кампании он слишком переусердствовал с накручиванием нужного результата для «Единой России». Из-за его служебного рвения Центральная избирательная комиссия РФ отменила результаты выборов (уникальный для России случай) в элитном поселке Барвиха. После этого г-н Бездудный по-тихому перебрался в Нарьян-Мар, где и дослужился (при поддержке все той же «Единой России») до губернаторской должности.

По следам кабарги

А к возглавляемому В. Уйбой ФМБА были серьезные претензии со стороны Счетной палаты России. В частности, федеральное агентство пыталось заняться разведением кабарги (самый маленький олень в России) для того, чтобы брать мускус, необходимый для производства лекарств. В итоге контролеры констатировали неутешительный факт – было впустую потрачено 1,75 млрд рублей.

В 2020 году Владимир Уйба «по распределению Кремля» неожиданно объявился в Коми, где сразу же заявил, что намерен здесь проработать два срока, а потом выйти на пенсию. Сегодня, спустя пару лет, это смелое заявление выглядит совершенно неуместным.

«Сливки» для Москвы

Результаты деятельности этой «несвятой троицы», увы, не вызывают оптимизма. Регионы не развиваются, а хиреют, что выражается в снижении уровня жизни, росте безработицы, увеличении доли ветхого и аварийного жилья, отсутствии жизненных перспектив. И вообще, кругом – полная безнадега. Достаточно сказать, что Коми и Архангельская область – лидеры по оттоку населения среди российских регионов.

Причем все эти негативные явления происходят на фоне роста налоговых поступлений благодаря высоким мировым ценам на энергоносители. Только НАО и Коми ежегодно перечисляют в консолидированный бюджет России сотни миллиардов рублей! В Коми в 2021 году было собрано рекордных 375 млрд рублей, из них три четверти забрал федеральный бюджет (напомним, что раньше в общую казну уходило две трети).

При таком отношении о каком развитии периферийных регионов может идти речь? Средств остается только для латания бюджетных дыр. Неспособность ставленников Москвы заниматься выбиванием средств у федеральной власти и пересмотром налоговых отношений – это, пожалуй, главная претензия к ним со стороны местного населения.

Север не манит

В советское время на Север ехали за «длинным рублем». Сейчас этот рубль стал до неприличия «коротким»: доходы северян и южан уже принципиально не отличаются. Но, что самое обидное, чем ближе к Москве, тем больше возможностей лучше обустроить свою жизнь.

Другая серьезная претензия к действующей региональной власти – это раздача легковесных обещаний. Можно что угодно пообещать, а потом хоть трава не расти. Реализация серьезных проектов постоянно откладывается на неопределенное время. Самый яркий пример – строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск с выходом через Сыктывкар и Киров в центральную Россию. Она должна была заработать по первоначальному плану еще в начале 90-х годов, но работы все еще продолжаются…

В 2018 году началась «мусорная реформа». В нашей республике «реформа» сопровождалась разнузданным ростом тарифов на вывоз мусора, а для Архангельской области главной «фишкой» стали планы строительства полигонов. Один из них – в Шиесе (на границе с Коми) – вызвал массовые протесты. Десятки тысяч жителей Сыктывкара и Архангельска выходили на митинги против того, чтобы в северных лесах появилась свалка московских отходов. В результате строительство мусорного полигона в Шиесе было прекращено.

Вообще, экология – самая чувствительная проблема для северян. Это касается и нашей «общей» реки Печоры. Дноуглубительные работы здесь практически заброшены, река мелеет, рыбы с каждым годом становится все меньше. Зато Ю. Бездудный объявил, что с 2023 года будет отмечаться экологический праздник – День Печоры.

Кстати, Печора – единственная крупная река в Европе, через которую не проложено ни одного автомобильного моста. И не стоит питать иллюзий, что такой мост появится в обозримом будущем.

Лифт из Китая

В последние два десятилетия на Европейском Севере практически ничего не строилось по-крупному, были только разговоры и прожекты.

Со стройками связываться – только карьеру себе портить. В свое время губернатор Коми Сергей Гапликов пытался завершить строительство школы в Сыктывкаре – ну хоть что-то построить. Обещал сдать объект через год. Стройка растянулась на пять лет, первый звонок в школе прозвенел уже при В. Уйбе.

Из-за усилившейся бюрократии школы и другие социальные объекты строить стало сложнее, поскольку постоянно меняются требования к строительным материалам, к конструкциям зданий. А еще возникают непредвиденные сложности. В том же Сыктывкаре лифт для школы пришлось заказывать в Китае, поскольку отечественное предприятие закрылось. И ведь так кругом – российские производства либо разоряются, либо едва сводят концы с концами.

Спасибо ковиду

В Коми и в Архангельской области первые лица избираются путем всенародного голосования жителей региона. Однако и в этом случае «демократическая» процедура носит формальный характер. Еще на стадии сбора подписей неугодных для власти кандидатов легко отсеять с помощью муниципальных фильтров.

На выборах главы Коми в 2020 году Владимир Уйба боролся за свой нынешний пост со специально подобранными людьми, которых сегодня уже никто сразу и не вспомнит. Серьезного претендента на пост главы Коми – коммуниста Олега Михайлова (в 2021 году избрался депутатом Госдумы РФ – Прим. ред.) – до выборов попросту не допустили (забраковали подписные листы по весьма спорным основаниям).

Власти нужны лояльные люди на местах, ей не нужны перемены. Поэтому к нынешним губернаторам северных территорий у федерального центра нет особых претензий: налоги идут «полной ложкой», а простолюдины критикуют власть разве что «по кухням», все публичные мероприятия оппозиции в последнее время были запрещены. Так что спасибо ковиду от чиновников!

Кандидаты «на вылет»

Многие обратили внимание на то, с какой легкостью в мае 2020 года Ю. Бездудный провозгласил курс на объединение НАО с Архангельской областью. Однако вышел «косяк» – народ высказался против. Репутация предводителя НАО сильно пострадала, а саму идею объединения положили «под сукно». Хотя надолго ли?

Из «северной троицы» на сегодняшний день ближе всего к возвращению в родные московские места Владимир Уйба. Глава Коми оказался неэффективным хозяйственником и слабым политиком. Он сгоряча раздал множество несбыточных обещаний и «засветился» сразу в нескольких политических скандалах.

Пожалуй, крепче других в своем кресле пока сидит архангельский губернатор, но и он вряд ли надолго задержится на Севере. Север вообще не любит засланных чужаков.

Сергей МОРОХИН.