Дать-то можно, но не берут! (Криминал от 30 апреля)

В Усинске руководитель одной из организаций предложил взятку сотруднику регионального ФСБ за прекращение проводимых проверок.

Сотрудник доложил об этом предложении начальству, поэтому передача денег проходила под контро-лем силовиков. 41-летнего усинца задержали с поличным у подъезда жилого дома. Теперь ему грозит серьезный срок – вплоть до 12 лет лишения свободы.

Горнорабочий умер в больнице

Медики больше месяца боролись за жизнь пострадавшего работника «Северной алмазной компании».

Горнорабочий подземный Расим Закуев, пострадавший 10 марта 2025 года в результате несчастного случая на шахте «Заполярная», скончался в больнице 24 апреля. Об этом сообщила компания «ВоркутаУголь».

Не оставляйте детей без присмотра

В Сыктывкаре из окна жилого дома выпал 4-летний ребенок.

В больницу его доставила скорая помощь в сопровождении мамы. Врачи диагностировали у него множественные переломы. Сейчас он находится в реанимации. Между тем врачи предупреждают: основная причина падения детей из окон – беспечность и невнимательность родителей. Не оставляйте малышей одних в комнате, если окно открыто нараспашку! Ребенок должен всегда быть в зоне вашей видимости.

Похитительница игрушек

За три года женщина 10 раз представала перед судом.

Мировой судья Чибьюского судебного участка признал 40-летнюю жительницу Ухты виновной в краже.Находясь в одном из торговых центров города, она решила похитить игрушки из магазина детских товаров, хотя своих детей у нее нет. Женщина брала игрушки с прилавков, отходила в места, которые не просматривали камеры видеонаблюдения, и складывала их в рюкзак. Покинув торговую точку, впоследствии она продала игрушки знакомой за 4 тысячи рублей. Ущерб магазину составил 9 тысяч рублей. Суд учел прежние неоднократные судимости женщины за аналогичные преступления. Приговор: один год и два месяца лишения свободы в колонии общего режима.

А в тележке – коньяк и креветки

В Воркуте росгвардейцы задержали мужчину, похитившего из магазина полную тележку с дорогими продуктами.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли по указанному адресу после сигнала тревожной кнопки. Выяснилось, что 54-летний посетитель набрал тележку с продуктами питания и алкогольной продукцией на сумму более 12 тысяч рублей и прошел мимо кассовой зоны, не заплатив за товар. Мужчина уверял, что умысла похитить продукцию у него не было. Он якобы вышел из магазина, чтобы взять карту для оплаты. У воркутинца изъяли несколько бутылок дорогостоящего коньяка, шампанское, пиво, креветки и другие продукты питания.