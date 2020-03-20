Давайте лучше «обнулим» Шиес? В столице и других городах Коми прошли акции протеста

15 марта в России прошел единый день экологического протеста. В Коми к этой акции присоединилось несколько населенных пунктов. В Усинске жителей пригласили на митинг, в Ухте – на пикет, а сыктывкарцы вышли сразу на несколько массовых пикетов. Активные горожане собрались на четырех точках столицы – на «кольце», у «Детского мира», в микрорайоне «Орбита» и Давпоне.

Мероприятия были зарегистрированы как массовые пикеты, то есть число участников с плакатами и флагами не должно было превышать 40 человек. Разрешение от мэрии Сыктывкара организатор пикетов Коми – отделение КПРФ – получил только в середине недели, поэтому, чтобы массово привлечь население к акциям, времени не было. Тем не менее, на все участки пришли от 20 до 40 активистов.

К уже знакомым в регионе плакатам, часто появляющимся на экологических митингах, например, «Стоп Шиес!», «Вычегда, родная, за тебя стоим!», добавились новые. Практически все они касались новой политической ситуации – спешному внесению поправок в Конституцию и обнулению президентских сроков.

Новые лозунги вышли креативными и хлесткими: «Лучшая поправка – Путина отставка», «Бездействие миллионов порождает произвол единиц», «Гарантировал, гарантировал, да не выгарантировал», «Узурпация власти. Путин должен уйти», «Вчера забрали пенсию. Сегодня хотят забрать Конституцию. Завтра заберут жизнь».

Мусор и не только

Плакат «Ухтажилфонд, убирайся!» явно не только требовал компанию заниматься уборкой мусора, но и подсказывал ей дальнейшие действия. Ушло в массы и на плакаты такое новое слово последней недели, как «обнулились», с понятной каждому игрой слов.

На площадке у сыктывкарского «кольца» активист Алексей Семенов на большом куске картона размашистыми буквами написал: «Да! Тароматам!»

— Тароматы – это автоматы по сбору мусора, например, для сбора пластика и алюминиевых банок, – пояснил активист. – В Вологде есть компания, которая занимается их производством, но в России они практически не используются. Да и привычки сортировки у нас нет. Я только что сфотографировал, как рядом с баками для раздельного сбора отходов (для бумаги и пластика) стоят баки для смешанного мусора, и один из них наполнен пластиковыми бутылками. А ведь всего-то надо положить их в соседний бак!

У «Детского мира» организаторы акции делились с прохожими газетами КПРФ, а на «кольце» раздавали прохожим листовки и собирали средства для защитников Шиеса. Всего за полчаса пикет в центре Сыктывкара собрал около двух тысяч рублей. Некоторые из прохожих хотя формально и не присоединялись к пикету, то есть не держали в руках плакаты или флаги, но, судя по заинтересованности, точно не относились к числу зевак. Полицейские на всех участках мирно прохаживались рядом с пикетчиками, в процесс не вмешивались.

Активисты раздавали листовки, где напоминали, что жителям Коми не обязательно быть на «передовой», самом Шиесе – они могут принять участие и другим способом. Например, распространять листовки с информацией о Шиесе, вести раздельный сбор мусора, отказаться от пластиковой упаковки. Для убедительности они отразили весь процесс противостояния полигону в цифрах.

Например, на возведение забора, чтобы скрыть стройку, застройщик потратил 60 млн рублей. Расходы на охрану объекта – еще выше. Контракт с ЧОП «Гарант» обошелся так называемому технопарку в один миллиард рублей! Больше года активисты сдерживают незаконное строительство свалки и за это время отправили в органы власти около 70 тысяч обращений.

Сейчас проект «Технопарк Шиес» официально заморожен, однако нет гарантии, что навсегда. Для экоактивистов ключевой датой является 20 марта. Как напомнила известный эколог Нина Ананина, в конце августа 2019 года президент дал поручение мэру Москвы и губернатору Архангельской области, чтобы те сформулировали отношение населения к полигону на Шиесе.

– Тогда было собрано около 63 тысяч подписей, проведены соцопросы, которые показали, что более 95% населения против строительства мусорного полигона, – поясняет Нина Ананина. – Мы ждем 20 марта, чтобы понять, что там в конце концов решили. Ранее нам приходили ответы, что были проведены подготовительные работы. Но, как инженер-эколог, я могу сказать, что это полноценные работы по строительству полигона. Там капитальное строительство с фундаментом.

По мнению Н. Ананиной, тема экологии давно перешла в политическую плоскость. С этим согласен и председатель «Комитета спасения Печоры» Иван Иванов:

– Сейчас в России уже закрутился снежный ком, люди не понимают, что происходит, куда мы катимся. Самое главное в Шиесе – это неуважение к местным жителям, к глубинке. Сегодня в России идет череда событий, когда у населения ничего вообще не спрашивают – начиная от пенсионной реформы и заканчивая поправками в Конституцию. Это разрушает веру людей в законность, в предсказуемое будущее. В стране нет возможности строить какие-то планы – это касается и простых людей, и бизнеса, тех, кто не у кормушки. Все это выглядит так: «Я приму, что хочу, вы можете возмущаться, у нас Росгвардии много».

Что там сжигают?

Нина Ананина напомнила, что экологические проблемы в Коми касаются не только строительства полигона на Шиесе.

– Это и нефтяные разливы, и взрыв на ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, и строительство мусороперерабатывающих заводов, от которых в Коми не отказались. Людям преподносят их как станции по сортировке мусора. Но на конечном этапе мусор там будут сжигать. Например, на станции Койты уже стоит пиролизная установка, которая позволяет утилизировать мусор якобы без вредных выбросов. Эта установка уже работает, при том, что не было ни общественных слушаний, ни экспертиз. Пиролизные установки безопасны, если сжигают только один вид сырья – например, шины определенного производителя. Но этого в действительности нет. Нам поступило сообщение от работника станции Койты, больного астмой, что его состояние резко ухудшилось. Он попросил разобраться, что там сжигают. Мы отправили обращение в природоохранную прокуратуру, и в конце марта «Экологи Коми» должны получить ответ.

Наталия БЕШКАРЕВА.