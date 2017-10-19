Давид Бурман: «В мире марионеток чувствуешь себя человеком»

В Сыктывкаре проходит международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся».

Фестиваль гостит в Коми уже третий раз. В первый – «Мойдысь» («Сказочник») собрал зрителей в зале Республиканской филармонии, а с 2015-го спектакли (с неизменным аншлагом) идут на сцене Академического театра драмы им. В. Савина.

В нынешнем фестивале участвуют 12 коллективов из десяти российских городов, а также Гомеля (Беларусь) и Еревана (Армения).

Театр чудес

«Каждый день телевизор возвращает нас в реальную жизнь, а нам так хочется сказки. Кто может вернуть нас в детство? Театр кукол», — считает бессменный председатель жюри фестиваля, весьма известный и уважаемый в «кукольном мире» режиссер и продюсер Давид Бурман.

К слову, репертуар «В гостях у Мойдыся» давно вышел из исключительно детской тематики. Он адресован абсолютно всем — и детям, и подросткам, и взрослым, особенно родителям.

— Наша главная беда в том, что мы все время играем во взрослых людей, — говорит маститый режиссер. — А если вспомним, что все мы родом из детства, что в каждом из нас живет Маленький принц, то жить сразу становится легче. Театр кукол создает чудеса. Представляете, кукла выходит на сцену и начинает говорить — уже чудо!

Кукольный бум

Давид Бурман — организатор, президент и директор Международного фестиваля КУКART — ведущего форума кукольных и синтетических театров. Он много ездит по России и по миру, принимая участие в различных кукольных фестивалях. У сыктывкарского, по его мнению, есть свое место и «хорошая миссионерская история». «Ваш «Мойдысь» — еще одно доказательство того, что периферия может быть понятием административного деления или географии, но не искусства, потому что искусство либо есть, либо нет».

— Мы с вами были поколением телевидения, а наши дети — уже поколение интернета, поколение «touch», от слова «трогать» или «касаться», — напоминает Давид Бурман. — Поэтому театр кукол активно использует сегодня возможности мультимедиа, 3D- и 5D-технологий. Это единственный вид искусства, который стопроцентно вписывается в современный формат, не изменяя свою давнюю историческую стратегию. Он был и остался понятным для всех, потому что формирует тот эмоциональный заряд добра, который зритель несет с собой после спектакля. Это и есть квинтэссенция нашего искусства.

По словам господина Бурмана, «куклы» (а их более ста разновидностей: марионетки, тростевые, ростовые, пальчиковые и т.д.) сегодня невероятно востребованы по всему миру. И, кстати, многие известные актеры являются выходцами из «кукольного мира». Например, Владимир Машков, мама которого была главным режиссером театра кукол в Новокузнецке. Сам Машков целый год отработал в этом театре, а не так давно даже учредил премию для артистов-кукольников «Золотой львенок». Сергей Гармаш в свое время работал в кукольном театре Херсона, Валерий Гаркалин — в Кемеровском театре «Люди и куклы». Выдающийся актер Зиновий Гердт — в театре Образцова…

«Колобок» совсем докатился. До Америки!

— В странах Европы и Америки сегодня настоящий сказочный голод, — продолжает Давид Семенович. — Там хотят ставить спектакли именно по русским сказочным сюжетам. Американцы говорят: «Дайте нам ваш нелогичный «Колобок», дайте «Теремок»! В Испании ставят русскую сказку «Волк и семеро козлят». Русофобии хватает у политиков, а у обычных людей тренд меняется. Запад — русофильский. Болгары просят меня поставить «Машу и медведя». На фестивале в Балканском регионе я посмотрел недавно шесть спектаклей по сказке «О рыбаке и рыбке»!

Я, кстати, сам не ленюсь перечитывать Пушкина. И с удивлением открыл, что сказка «Руслан и Людмила» — это же совершенно взрослое произведение…

Лиля ВОВК.