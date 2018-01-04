Даже без ног можно жить достойно, доказал инвалид Михаил Габов

О таких людях, как Михаил Габов, газеты рассказывают нечасто. Михаил третий год живет в Тентюковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. И персонал, и проживающие отзываются о нем с уважением, а еще охотно покажут его комнату, где над его кроватью висят награды за спортивные достижения. А на балконе стоит его велосипед.

Михаилу 35 лет, и у него почти три года назад ампутировали обе ноги.

На дне

Свою историю он не скрывает. Говорит, что был обыкновенным бомжом, коих в Сыктывкаре немало. Родителей давно нет. Он и сестры росли в детском доме.

После он пошел в училище — получать профессию столяра-плотника. Именно там и пристрастился к спиртному, за что с учебы его «попросили». На работу брали, да только подолгу нигде не держали – выгоняли за пьянство. Прописан он в селе, в Сыктывкаре надо было снимать жилье, а денег не хватало. Так он и превратился в бомжа. Жил вместе с такими же бедолагами. Промышляли случайными заработками, копались в мусорных контейнерах, попрошайничали и сдавали цветмет. И, конечно же, пили. О здоровье не думали.

— Михаил, а какой момент был самым тяжелым в твоей жизни? — спрашиваю.

— Я пил и не мог остановиться. Понимал, что качусь в бездну, но что делать — не знал. Ноги болели, я сильно ослаб, ничего не ел, только спиртное пил. Лежал на теплых трубах, где незадолго до этого от безысходности повесился мой приятель. Я уже не мог встать и не ходил. У меня не было ни сил, ни желания бороться за жизнь. Понимал, что приходит конец, и думал — быстрее бы только… В таком состоянии меня и нашла сестра. Вскоре я попал в тубдиспансер, где пролежал довольно долго.

Тетя Таня

Как-то зимой 2014 года Габов отморозил пальцы на ноге. Пальцы ампутировали.

— Вскоре меня еще раз шинковали, — откровенно рассказывает Габов. — Отрезали полстопы и на другой ноге.

Вместе с приятелями он часто бродил возле рынка. Свет не без добрых людей, найдутся и те, кто подает таким на бутылку. Но как-то раз Михаил встретил женщину, которую называет тетя Таня. Фамилию не говорит. Какая, мол, разница?

Тетя Таня стала ему помогать, но не деньгами на бутылку, а лекарствами.

— Я сказал ей, что потерял все документы. А без бумажки человек у нас кто? Букашка! И тетя Таня взялась помочь мне восстановить паспорт, — рассказывает Михаил.

Ноги продолжали болеть, началась гангрена, и в 2015 -м

Михаилу ампутировали обе ноги почти до колена.

— Тетя Таня и в больнице поддерживала меня. Я лежал и думал: куда я теперь, безногий? Где и на что жить? В тот момент мне в руки попала книга про анонимных алкоголиков. В книге была программа двенадцати шагов к трезвости. Я читал ее и в каждой истории, на каждой странице узнавал себя. И самому становилось страшно от того, кем я стал. Мне тогда пришла в голову мысль покреститься. Я и раньше по пьяной лавочке говорил об этом тете Тане. Но тут пошел в церковь. Вернее, меня на коляске туда повезли. Так я и принял крещение. Тогда же я дал себе зарок: хоть один день продержаться без спиртного. Потом — еще день. Потом — еще. Вот уже два с половиной года я не пью. «Выбрался» сам — без реабилитационного центра.

С помощью тети Тани Габов не только восстановил документы, но и получил направление в дом-интернат, оформил инвалидность и пенсию.

Но дружба их не исчезла.

Первая победа

Уже находясь в доме-интернате, Михаил Габов решил заняться спортом. Тетя Таня подсказала ему, что в одном из спортзалов есть секция для инвалидов. Занятия бесплатные. Первый раз они отправились туда вместе. Потом Михаил стал добираться сам.

— Я познакомился там с такими же инвалидами, у меня появился круг общения. Через год выступил на соревнованиях по пауэрлифтингу среди инвалидов и занял первое место. На спартакиаде инвалидов занял второе место в гонках на инвалидной коляске. Понял, что способен чего-то добиться, и стал заниматься.

Однако ездить на тренировки три раза в неделю на автобусе инвалиду-колясочнику в одиночку было трудно.

Раньше на маршруте № 1

были специальные автобусы для колясочников, но потом их на другие маршруты кинули.

Михаил нашел выход: оставив коляску, встал на ноги. Вернее, на костыли. Вначале было очень больно, но постепенно привык. Тренировался на беговой дорожке в зале. Теперь ездит в обычном автобусе. Как обычные люди.

Купил велосипед и летом стал на нем кататься. Правда, пока по самым тихим улицам. С удовольствием ходит в новый бассейн.

Год назад он по той же «системе шагов» бросил курить.

Праздники и будни

— Михаил, а как проходят твои праздники, с кем ты их отмечаешь? К спиртному не тянет?

— Пока я «сидел на стакане», я утратил праздники. Все превратилось в один сплошной пьяный день. А теперь… Вот был недавно в гостях у старшей сестры, чаю попили. В интернате у нас бывают дни именинника. На день рождения сам себе новый сотовый подарил. Нет, к водке не тянет.

— А с друзьями общаешься?

— Да, езжу в Эжву к ребятам, которые со мной учились. Конечно, с тетей Таней общаемся. С ее друзьями вместе изучаем Библию, разбираем непонятное. А тех, с кем вместе бомжевал, с кем сухарь делил, почти никого не осталось.

— А есть еще такие, кому «со дна» удалось подняться?

— Да, двое. Покажи их кому и скажи, что эти люди были когда-то бомжами кончеными, никто и не поверит: «Да ты че, ты гонишь!» Знаю, что им тоже кто-то помог.

Интернат и интернет

Бывший бомж Михаил рассказывает о себе просто, без пиетета. И не говорит, как тяжело сопротивляться боли и обстоятельствам.

Недавно он «засветился» на ЦТ в передаче «Мужское/Женское», где речь шла о тех, кто сумел «подняться со дна».

А еще он освоил компьютер. Сначала купил планшет. Научился им пользоваться. Освоил интернет. Потом купил ноутбук… В соседней палате лежит мужчина, неплохо разбирающийся в компьютерах, и он иногда помогал Михаилу. Но как-то раз в сердцах бросил: «Сам делай!» И… Габов стал заниматься этим самостоятельно. Теперь, говорят, даже маленькие ролики делает.

Следующая цель Михаила — со временем встать на лыжи.

Людмила КУДРЯШОВА.