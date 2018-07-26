Даже маленьким животным – палец в рот не клади!

Белки, мыши, еноты показали себя как самые агрессивные дикие животные, обитающие в Коми. Именно эти животные чаще всего кусают жителей республики, сообщили «Комиинформу» в Центре гигиены и эпидемиологии по РК.

Всего с начала года по июнь от укусов, нанесенных дикими животными, пострадали 17 человек. «Комиинформ» уточнил, от каких животных страдали жители республики.

Как выяснилось, четыре случая нападения на человека зарегистрировано со стороны белок, четыре раза людей покусали еноты и дважды – мыши.

Еще одного рыбака укусила лиса, которая пришла на запах свежей ухи. Получается, подавляющее большинство случаев нападений на человека совершили животные, абсолютно безобидные на вид.

Впрочем, во всех случаях значится, что укус был спровоцирован человеком и животные просто защищались. Так, страдают чаще всего кисти и пальцы. Дважды белки кусали детей в детском оздоровительном лагере «Гренада».

От енотов сыктывкарцы страдали в контактных зоопарках, в избытке прибывающих в город. Мыши кидаются на людей на дачах, откуда люди пытаются их выселить.

Также зафиксировано нападение на человека песца и кабана – оба случая произошли во время охоты. Экзотики в этот список вносит обезьяна, вцепившаяся зубами в левую кисть сыктывкарца в зоопарке.