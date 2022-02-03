Дебоширка извинилась (Криминал от 4 февраля)

Дебоширка извинилась

Нетрезвая воркутинка избила полицейских и сотрудника ППС.

Недалеко от площади Комсомольской полицейские задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения и решили доставить его в дежурную часть. Препятствуя их действиям, 49-летняя сожительница воркутинца нанесла им несколько ударов руками и ногами. Аналогичные действия женщина совершила и в отношении сотрудника ППС, прибывшего для подкрепления. Позже вину свою она признала, раскаялась в содеянном и принесла сотрудникам полиции извинения.

Насильника этапировали в Коми

30-летний мужчина угрожал жертве убийством.

В мае 2019 года в районе ул. Лесопарковой в Сыктывкаре он напал на 30-летнюю женщину, избил ее и, угрожая убийством, изнасиловал. После содеянного фигурант скрылся с места происшествия и выехал за пределы России. В ходе расследования была проведена генотипоскопическая экспертиза, личность преступника установлена, и объявлен розыск. Нашли в другой стране, где он уже отбывал наказание за другое преступление. По запросу следователей, обвиняемый был этапирован в Коми. Суд вынес ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.

Год за царапины

Пьяный сыктывкарец поцарапал полицейского.

У молодой пары, живущей в гражданском браке, произошел конфликт. Девушка вызвала полицию, а ее 23-летний сожитель стал выталкивать прибывшего участкового из квартиры и поцарапал ему лицо. Суд посчитал, что он применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, находящегосяпри исполнении и назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Не доводи до предела!

Ухтинец чуть было не задушил женщину.

35-летний мужчина в помещении общей кухни одного из общежитий по ул. Советской повздорил со своей 47-летней соседкой. В перепалке он схватил ее обеими руками за шею и стал душить. Потерпевшая позже сообщила об этом в полицию. В ходе расследования мужчина признал вину и неоднократно принес извинения пострадавшей. Суд назначил ему наказание – 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Хотели, чтобы красиво…

Похитители лисы предстанут перед судом.

Два нетрезвых жителя с. Выльгорт в ночь с 7 на 8 января заметили установленную рядом с Колледжем сервиса и связи светящуюся фигурку лисы. Сообщники отсоединили ее от электропитания и унесли. Утром дворник колледжа обнаружил пропажу и сообщил в полицию. Похитителей установили благодаря видеокамерам системы «Безопасный город». Похищенная фигурка была возвращена на постамент. Молодые люди пояснили, что совершили кражу, чтобы украсить свой двор.