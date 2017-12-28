Дед Мороз и борьба с коррупцией

В этом году во многих городах России чиновники запретили приглашать на детские утренники артистов, исполняющих роли Деда Мороза и Снегурочки. Местные власти объясняют это «рекомендациями психологов и борьбой с коррупцией».

Так, мэрия Кирова обеспокоилась тем, что приглашаемые актеры используют детские учреждения в качестве площадки, но не платят аренду, а лишь собирают с родителей деньги. А в Самаре и Казани родителям не разрешают скидываться на оплату приглашенных актеров — это можно расценить как поборы со стороны администрации детсада.

Новосибирские власти, ссылаясь на мнение неких психологов, посчитали, что Дед Мороз — персонаж сугубо мифический, поэтому и недоступный для разума малышей. Не исключено, что этот странный тип с фальшивой бородой вреден для неокрепшей психики дошколят.

Без гонорара

В Республике Коми запрещают пока только митинги оппозиции. К героям сказок у наших властей претензий нет. И Дед Мороз у нас еще не перешел на нелегальное положение. Однако в детские сады Коми артистов теперь тоже не приглашают. Почему?

— Придется платить гонорар артисту. Лишних средств у нас нет, а собирать деньги с родителей нельзя, — отвечает воспитатель Сыктывкарского детсада № 29 Татьяна Тарабукина. — Хотя дело не только в этом. Когда-то мы приглашали артиста, но потом отказались от этой затеи. Актер работал по своему сценарию, на диалог с детьми не шел и чуть было не провалил утренник. Поэтому мы сами теперь и Деды Морозы, и Снегурочки.

Интим не предлагать!

Артист театра драмы им. В. Савина Денис Рассыхаев работает Дедом Морозом уже восемнадцатый год.

С начала «нулевых» годов новогодние утренники и корпоративы стали для Рассыхаевых семейным делом: Денис — Дед Мороз, супруга — Снегурочка.

— Ездили мы в том числе и по домам, а там бывало всякое, — вспоминает Денис Рассыхаев. — Если дети норовят дернуть за бороду, проверяя, настоящая или нет, то взрослые порой, по пьяной лавочке, хулиганят. Бывало, что подвыпившие дамы предлагали интим. А я говорил: «Извините, Дедушка Мороз уже старенький». Иногда пьяные мужики приставали к Снегурочке. Хорошо, что я сам не маленький — могу дать отпор. Всегда предупреждаю: «К Снегурочке не приставать! А то посохом по лбу от Дедушки Мороза получите. Заморожу!».

— А для своих детей вы тоже Дед Мороз?

— Был им до тех пор, пока они не начали меня узнавать «в гриме». Поэтому теперь приходится приглашать друзей-актеров. У меня трое детей, младшему семь лет.

«Вы сошли с ума!»

— В некоторых регионах России Дед Мороз и Снегурочка теперь под запретом. Чиновники ссылаются на рекомендации психологов и борьбу с коррупцией.

— Ну, господа, вы сошли с ума! Новый год — единственное время, когда бедные актеры могут хоть немного подзаработать. Что же касается аргумента о вредном влиянии сказочных персонажей на психику — это уже идиотизм! Конечно, если сторож дядя Вася, от которого разит перегаром, придет в костюме Деда Мороза и с бородой набекрень, это может повлиять на психику ребенка. Но если работает профессиональный артист, для ребенка это праздник. Помню, в детстве ко мне домой под видом Деда Мороза приходил наш здоровенный школьный физрук. Однако психика от этого у меня не сломалась…

— А сам Дед Мороз о чем-то мечтает в Новый год?

— Если честно, я до сих пор тоже верю в Деда Мороза. В добро, чудо, и это каждую новогоднюю ночь сбывается. Разве не чудо, когда все люди на планете становятся добрее и дарят друг другу подарки?

Екатерина МАКАРОВА.