11 ноября Конституционный суд Коми рассмотрел весьма чувствительный для регионального отделения «Единой России» запрос, который касается правомочности получения спикером Коми парламента Сергеем Усачевым депутатского мандата.

Запрос в Конституционный суд был направлен депутатами из фракции КПРФ в Госсовете Коми. Законность превращения директора Сыктывкарского ликеро-водочного завода в председателя Госсовета Коми будет разбирать не только Конституционный, но в конце ноября и Верховный суд Коми.

Согласно действующему законодательству и позиции Центральной избирательной комиссии России, при распределении депутатских мандатов должен учитываться принцип состязательности. Все должно быть как в спорте: показал лучший результат — значит, приз твой. Абсурдно представить, чтобы, например, запасной игрок вдруг был признан самым лучшим.

Следуя аналогии со спортом, Сергей Усачев в выборной гонке оказался если не аутсайдером, то что-то вроде того. Территориальная группа, в которой он был заявлен, показала третий результат с конца. Групп таких было 15. Не углубляясь в подсчеты, навскидку скажем, что, как минимум, два десятка кандидатов от «Единой России», участвовавших в августе-сентябре в выборной кампании, имеют больше прав на получение мандата депутата Госсовета Коми, чем Сергей Усачев.

Свое решение Конституционный суд Коми объявит 19 ноября.

Мнение представителя заявителей в Конституционном суде Коми, юриста и правозащитника Виктора Воробьева: «Политическое наперсточничество стало фирменным стилем «Единой России» в Республике Коми. То Галина Габушева, принявшая мандат депутата Госсовета 18 сентября, уже 23 сентября от него отказывается, а избирком считает это достаточным основанием для того, чтобы отдать этот мандат вне очереди Усачеву. То Владимир Уйба заявляет, что сам возглавит правительство республики, чтобы через считанные часы де-факто отдать эту должность супругу Лопыревой. «Единая Россия» и на федеральном уровне не стремится защищать верховенство права, но там хотя бы соблюдается необходимый политико-правовой этикет. В республике же от известной формулировки «по форме — законно, по сути — издевательство» не остается уже и формы».

Сергей ПАВЛОВ.