Дело идет к закрытию, считает бывший главврач санатория

17 августа с.г. «Трибуна» опубликовала материал «С чем «едят» аутсорсинг? Минздрав назвал сокращение работников пищеблока санатория «Серегово» «вынужденной мерой». В нем руководители ведомства отвечали на вопрос о том, с чем связано увольнение 22 жителей села Серегово, работающих в старом санатории.

Суть ответа проста: данная мера позволит обеспечить работу учреждения в условиях дефицита кадров в соответствии с приказом «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации».

Недавно мы получили письмо от бывшего главного врача санатория Георгия Афанасьева, отработавшего на этой должности 31 год. Он просит опубликовать его мнение в виде открытого письма к руководству республики и правоохранительных органов.

«Непрофильные активы»

Переход на аутсорсинг услуг по организации питания — очередной шаг к прекращению работы санатория. Напомню, что еще полтора года назад санаторий избавился от так называемых «непрофильных активов» — жилого фонда и водозабора. В результате курорт лишился возможности привлечения специалистов с предоставлением жилья. Результаты плачевны: дома, в которых живут работники и пенсионеры санатория, тонут в фекальных стоках. Зато специалистов, которые работают сейчас в санатории, возят из Сыктывкара — для них нет жилья.

Водозабор формально передан в ведение администрации Княжпогостского района, но фактически никем не обслуживается, трое работников уволены по сокращению, здание закрыто на замок. За этот период произошло несколько серьезных аварий, которые приводили к временной остановке работы санатория. Дальнейшая работа водозабора без регулярного обслуживания и контроля приведет к полной остановке санатория и котельных села.

Есть еще одна проблема, которую Минздрав игнорирует. Насосы большой мощности и энергоемкости, пода-

ющие воду в санаторий и жилые дома села, работают круглосуточно, причем бесконтрольно, потребляя огромное количество электроэнергии. Санаторий, жители села и котельная ЖКХ, пользующиеся водой, не платят за это ни копейки. Кто вообще заплатит за электроэнергию (а это порядка 1 млн рублей в год), неизвестно.

Телега впереди лошади

Для передачи пищеблока на аутсорсинг нужна большая подготовительная работа. Первое условие — определение экономической целесообразности: каковы затраты на питание сегодня и каковы они будут потом? По существующему закону выбор внешнего исполнителя проводится через длительную процедуру, для чего необходимо разработать условия конкурса, провести его, заключить договор с победителем и лишь после этого решать вопрос о том, кого сокращать. Вся эта работа, по моим сведениям, не только не проведена, но и не начиналась.

По приказу, изданному главврачом санатория Мельниковым, 1 октября 19 работников пищеблока будут уволены. Возникает вопрос: кто будет кормить пациентов в переходный период? Неужели новый исполнитель войдет на объект без соблюдения всех законных процедур? Я думаю, вряд ли.

Кадры решают все?

Из 89 лет существования 87 лет санаторий справлялся с задачами силами местных жителей. И сегодня нет никакой необходимости привозить «специалистов» из Сыктывкара, затрачивая немалые государственные средства. Причем финансовые предпочтения отдаются приезжим: их содержание местным даже не снилось! Представьте: зарплаты старшей медсестры, сестры хозяйки, методиста лечебной физкультуры, инспектора по кадрам составляют от 60 до 90 тыс. рублей в месяц, не говоря уже о зарплате замов (по экономике и капстроительству). При этом женщины не отрабатывают до 45 минут рабочего времени, а мужчины до двух часов ежедневно.

Это же касается и самого главврача Е. Мельникова, который ежедневно ездит из Сыктывкара на служебном автомобиле «Волга». Но мало этого: он «успевает» еще и подрабатывать, числясь врачом лечебной физкультуры и получая за это ежемесячно по 20 тысяч рублей. Причем есть сомнения, что он фактически проводит эту работу.

P.S. О деятельности Е. Мельникова хорошо известно министру здравоохранения Дмитрию Березину как из коллективных обращений работников санатория, так и СМИ, но никаких мер и проверок предпринято не было. На мой взгляд, бездействие господина Березина, являющегося председателем наблюдательного совета санатория, приведет к тому, что лечебница на правом берегу по техническим причинам будет закрыта.

Георгий АФАНАСЬЕВ.