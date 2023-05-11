«Дело о 20 сантиметрах» (Криминал от 12 мая)

Соседи дошли до суда из-за 20-сантиметровой полоски земли и тени от забора.

В Сыктывкаре судятся два соседа по даче. Один настаивает, что соседка «отхватила» у него часть земли: забор на 20 см заходит на участок истца. Кроме того, слишком высокий забор (180 см) дает тень, что мешает расти посадкам. Проблемы истцу создает и пристройка соседки: весь снег и другие осадки попадают за забор к мужчине. Как итог – участок заболочен, и там ничего не растет. Суд решил удовлетворить иск. Ответчицу обязали в течение месяца демонтировать забор и переделать наклон крыши в другую сторону.

Драма на охоте

Ижемка обязала виновника гибели своего мужа содержать свою дочь до совершеннолетия.

Несчастный случай произошел во время утиной охоты. В лодке находилось двое мужчин, один в центре, другой – на правом борту. Заметив уток, оба привстали, вскинули ружья и приготовились стрелять. Первым выстрелил тот, что был на носу. Лодка качнулась, и голова второго охотника оказалась на линии выстрела… В отношении ижемца, ставшего убийцей по неосторожности, возбудили уголовное дело. По приговору суда он год провел в колонии-поселении. Отягчающим обстоятельством признали то, что во время охоты мужчина был пьян. Вдова убитого обратилась в суд, чтобы добиться ежемесячной выплаты в пользу дочери убитого, вплоть до ее совершеннолетия. Суд обязал ответчика выплачивать дочери истца по 15 тысяч рублей ежемесячно.

Угрожал зарубить топором

На этой неделе мировой судья наказал 52-летнего жителя усть-куломского села Кужба за пьяную выходку, которая едва не привела к трагедии.

Двое братьев-односельчан поссорились во время застолья. Супруга одного из них попыталась успокоить деверя, но тот схватил колун и замахнулся на женщину. Ее мужу удалось выбить топор из рук брата. После этого родственница написала заявление в полицию. На днях мировой судья назначил буяну наказание – 200 часов обязательных работ.

В Инте спасли оленевода

9 мая отряд «Спас-Коми» вывез пострадавшего к медикам.

61-летний мужчина пострадал в районе базы «Сана-Вож» в горах. Он вывихнул плечо и два дня терпел боль, не имея возможности самостоятельно добраться до Инты из-за отсутствия техники. Двое спасателей выехали на помощь. Из-за весенней распутицы дорога заняла сутки туда и обратно. Временами вездеход приходилось тащить при помощи лебедки. Пациент доставлен в больницу.

За сохатого придется ответить

В Троицко-Печорском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи лося.

К совершению преступления оказался причастен 63-летний сыктывкарец. Полицейские установили, что охотник, находясь в лесном массиве, на границе с Пермским краем, не имея разрешений на добычу охотничьих ресурсов, отстрелил сохатого. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.