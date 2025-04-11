Без поддержки государства сельскому хозяйству в Коми не выжить. Поэтому крупные штрафные санкции, наложенные на сельхозпредприятие, могут привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до банкротства.

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением к ООО «Южное» о взыскании 33 миллионов 786 тысяч рублей в счет возмещения вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. Предварительное судебное заседание назначено на 13 мая.

Сумма возможного штрафа совершенно фантастическая и неподъемная для дотационного предприятия. Как же это преуспевающее некогда хозяйство докатилось до такой жизни?

«Дворец для буренок»

Еще недавно об успехах прилузских аграриев говорила вся республика. Построенный в 2018 году в поселке Гуляшор животноводческий комплекс на 1200 голов крупного рогатого скота называли «дворцом для буренок». И действительно, было чем хвалиться: просторные помещения, импортная техника, элитные венгерские буренки (145 голов). Гуляшорское стадо затем пополнилось еще и коровами из ликвидированного совхоза «Большая Инта». Дополнительно порядка 130 голов закупили в Нижегородской области.

Но все это богатство появилось не вдруг. В 2015 году ООО «Южное» было включено в российскую инвестиционную программу. Проект по развитию животноводства первоначально оценивался в 670 миллионов рублей, но в итоге затраты составили примерно 550 млн рублей. Поскольку все пошло гладко (комплекс построили даже раньше срока), «Южное» получило в виде премиального бонуса от Минсельхоза России кредит на развитие в размере 80 млн рублей под два процента годовых.

Где немецкая техника?

«Дворец» для коров построили, а обустройство системы навозоудаления и последующей переработки отходов отложили на потом. Необходимое оборудование было закуплено лишь в 2019 году за 16 млн рублей (75 процентов – это бюджетные деньги). Причем мелочиться не стали, взяли самое лучшее – немецкое.

Но по каким-то причинам импортное оборудование не установили до сих пор. И вообще, есть ли оно сегодня в наличии и в каком находится состоянии? Короткий телефонный разговор с директором ООО «Южное» Александром Рожкиным не прояснил ситуацию: «Будет решение Арбитражного суда – будет и комментарий…»

Куда же вывозились и вывозятся жидкие отходы (а это несколько десятков тысяч тонн в год)? Все туда же – в поля, что запрещено действующим законодательством. Отсюда и неподъемное исковое заявление от надзорного ведомства.

Раки здесь больше не зимуют

В августе 2024 года депутат Госдумы России от Коми Олег Михайлов обратился в республиканскую прокуратуру. В частности, депутат отметил, что все жидкие отходы жизнедеятельности ферм «Южного» в объеме 70-80 кубических метров ежедневно вывозятся и сливаются на близлежащее к хозяйству поле площадью 40 га, на расстоянии не более 400 метров от границы комплекса ферм. Рядом с полем протекает ручей, питающий пруд, находящийся в границах поселка Гуляшор. Отравленная отходами вода неминуемо попадает в речку Талица, далее – в реку Летка.

Еще лет 15 назад в Гуляшоре по инициативе местного жителя Николая Ильича Ивонина и при поддержке администрации «Южного» обустроили рукотворный пруд, запустили туда рыбу, прижились в нем даже раки. Сельчане ходили сюда на рыбалку. Но уже в 2023 году рыба в пруду исчезла, а вместе с ней и раки. Местные утверждают, что дно водоема уже метра на два покрыто отходами животноводческого хозяйства.

Нарушены требования

Из ответа депутату за подписью прокурора Коми Николая Егорова следует, что «прокуратурой РК руководителю Североморского управления Россельхознадзора направлено требование о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Южное», по результатам которой в деятельности предприятия вновь выявлены нарушения при обращении с побочными продуктами животноводства (нарушены требования к оборудованию площадки для хранения побочных продуктов животноводства, установлены факты размещения их на полях вдоль грунтовой дороги за пределами территории предприятия без предварительной обработки, переработки и др.)».

Следует отметить, что для жидкого навоза требуются не площадки, а лагуны (вместимостью по пять тысяч кубов), куда сливается жидкая фракция после отжатия твердой фракции навоза. А сегодня жидкий навоз сливается буквально в 200 метрах от поселка. С талыми водами он неминуемо попадет в те же пруд и речку.

«Пожалею, что вернулся…»

Здесь сделаем небольшое пояснение. Инвестиционный проект в «Южном» реализовывался, когда директором там работал Владимир Леошеня. Практически вся его трудовая биография была связана с сельхозпредприятием в Гуляшоре, 32 года он возглавлял это хозяйство.

В 2016 году Владимир Геннадьевич вышел на пенсию, но в 2020 году его попросили вернуться. «Как только пришел, – вспоминает Владимир Геннадьевич, – там рухнули очистные сооружения молокозавода. Суд дал два месяца, чтобы построить новые очистные. И тут без вариантов, сразу сказали, что «если не уложусь в сроки, то пожалею, что вернулся…» В итоге все сделали вовремя. Потом еще была тяжба с местными властями по поводу водоснабжения и обеспечения поселка теплом. В суде пришлось доказывать, что согласно действующему законодательству сельхозпредприятие не должно заниматься обеспечением тепла и водоснабжением.

А потом Владимиру Геннадьевичу пришлось покинуть свой пост по типичной для того времени причине: не сработался с главой Коми Владимиром Уйбой. Но ведь «Южное» – это часть жизни, за предприятие по-прежнему душа болит, поэтому Владимир Леошеня обратился за поддержкой к депутату Олегу Михайлову. Своими запросами депутат актуализировал главные проблемы «Южного», да и в целом всего сельскохозяйственного комплекса Коми, который, считает Владимир Леошеня, отстает в своем развитии от той же Кировской области лет на пятнадцать. Кстати, наши географические соседи вот просто так все «коровье добро» с ферм не вывозят в поля, а перерабатывают.

Все тут временные

Прокурор Николай Егоров в своем ответе депутату отмечает, что в соответствии с Госпрограммой Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции…» ООО «Южное» в период 2021-2024 гг. предоставлены субсидии на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение на общую сумму 11 383,3 тыс. рублей на приобретение техники и оборудования, не связанного с переработкой побочных продуктов. Субсидии на приобретение оборудования для переработки побочных продуктов в указанный период не предоставлялись…»

То есть выходит, что покупка упомянутого выше немецкого оборудования в 2019 году за 16 млн рублей – лишь начальный этап процесса обустройства цивилизованной переработки навоза в органическое удобрение. А раз нет той самой переработки, то плати штраф на сумму в два раза больше!

Главное – работа и налоги

Сельхозпредприятие «Южное» является градообразующим для самого Гуляшора и всего «летского куста», куда входят Летка, Мутница, Гурьевка и другие сельские поселения. По словам руководителя поселковой администрации Гуляшора Алексея Плехова, им от «Южного» не надо никакой спонсорской помощи, главное, что предприятие дает людям работу и платит налоги.

Что касается штрафных санкций, то тут не все так однозначно. Вся система ведения сельского хозяйства сегодня избыточно зарегламентирована. Если раньше на вывоз навоза на поля никто не обращал внимания, то сегодня за это уже наказывают рублем как само предприятие, так и руководителя. А тот факт, что у сельхозпроизводителя нет средств на оплату тех же штрафов, надзорные органы не волнует.

Кто следующий?

В марте «Трибуна» писала о предстоящем закрытии СПК колхоз «Чернутьевский» в Удорском районе. Буквально через пару дней после публикации буренок вывезли в Чувашию. Это была последняя ферма в районе, который, между прочим, по своим размерам сопоставим со средним европейским государством. Теперь на этом «среднем европейском государстве» не осталось ни одной фермы (в советское время в здешних совхозах содержалось порядка 4600 голов крупного рогатого скота), и на всю огромную территорию одна бензоколонка. И при этом чиновники на развалинах экономики и социальной сферы бубнят о какой-то гордости и патриотизме.

На прошлой неделе в Арбитражный суд Коми поступило заявление от региональной налоговой службы о признании СПК «Княжпогостский» несостоятельным. Сумма долговых обязательств более 6,3 млн рублей. Это, кстати, то самое предприятие, куда осенью 2023 года привезли оголодавших коров из Вуктыла, где горе-предприниматель получал многомиллионные гранты на развитие от Минсельхоза Коми. В итоге чуть было не уморил голодом животных.

Сергей МОРОХИН.