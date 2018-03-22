В Коми будет рассмотрено еще одно громкое уголовное дело. Один из его фигурантов — генеральный директор ООО «РГС-Мед», заслуженный врач России, бывший министр здравоохранения республики Георгий Дзуцев.

Руководству частной медицинской клиники «РГС-Мед» инкриминируется мошенничество при оказании медуслуг.

Следствие длилось два с половиной года, и лишь на этой неделе материалы по этому запутанному делу были направлены в суд…

Уголовное дело в отношении руководства ООО «РГС-Мед» было возбуждено в июне 2015 года по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

Вкратце суть обвинений такова. Клиника «РГС-Мед» направляла в региональный ФОМС информацию об оказании людям медпомощи по полису по программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи. За период с 2012 по 2015 годы сотрудники частной клиники внесли в реестр 214 тысяч фактов оказания якобы бесплатной медицинской помощи 64 тысячам человек. По версии следствия, в результате медфирмой незаконно получено возмещение на сумму 116 миллионов рублей, сообщает КомиОнлайн.

В процессе расследования сам Георгий Дзуцев вины не признавал, утверждая, что тарифы на медуслуги в государственной и частной клиниках не сравнимы и не могут быть одинаковыми.

Несколько месяцев назад в беседе с корреспондентом «Трибуны» Георгий Магомедович также отвергал обвинения в свой адрес: «Парадокс в том, что за прошедшие 13 лет работы ООО «РГС-Мед» не было ни одной жалобы ни от пациентов, ни от страховых компаний. По всей вероятности, кому-то я перешел дорогу или того хуже — кому-то захотелось уничтожить созданное и хорошо работающее лечебное учреждение. Как сказал один из моих знакомых: «Кому-то очень нужно тебя убрать. Ты уйдешь, «РГС-Мед» сам развалится». Я в это не верю, потому что наше учреждение успешно работает, у нас трудится свыше 600 квалифицированных специалистов, мы обслуживаем тысячи пациентов».

Теперь точку в этой затянувшейся истории должен поставить суд.